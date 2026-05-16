havasi bertalan rogán antal felmentés Magyar Péter

Olyan miniszter javasolta Havasi felmentését, aki már nincs is

2026. május 16. 20:23

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatot tett Havasi Bertalan felmentésére, miközben az érintett tisztséget már megszüntették.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette pozíciójából Havasi Bertalant, egykori helyettes államtitkárt.

A miniszterelnöki döntésről szóló határozat már a Magyar Közlönyben is megjelent, a következő szövegezéssel:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr.  Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettesállamtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.”

A döntéssel kapcsolatban azonban furcsa körülményre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Hont András, aki jelezte:

Olyan miniszter már nincs, akinek a javaslatára eszközölték a felmentést.”

„Ergo nincs felmentés. Vagy netán a miniszterelnök úr ezzel azt akarja közölni, hogy az új kormányban is Rogán fújja a passzátszelet?” – fogalmazott Hont, utalva arra, hogy korábban Rogán Antal töltötte be a megnevezett Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszteri pozíciót.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tidal-wave-is-back
2026. május 16. 23:06
Azért ennyire amtőrök még '90-ben sem voltak a frissen megválasztott politikusok...
chiron
2026. május 16. 22:25
Ez az ordító egér minipöcs minielnök most ezt fogja nyomni, négy éven át...? Kormányzás helyett? Ja, meg a saját fotóit nézegeti. Hosszú egy ciklus lesz. Egy egész ország nem nőhet fel a saját miniszterelnöke HELYETT.
Rodolfo
2026. május 16. 21:32 Szerkesztve
Magyar. Közlök.
Párhuzamos különvélemény
2026. május 16. 21:14
Brávó, Havasi!
