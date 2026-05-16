Olyan miniszter javasolta Havasi felmentését, aki már nincs is

Magyar Péter felmentette Havasi Bertalant (VIDEÓ)
Azonnali hatályú felmentést írt alá a miniszterelnök Havasi Bertalannal kapcsolatban, ami már a Magyar Közlönyben is megjelent.
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatot tett Havasi Bertalan felmentésére, miközben az érintett tisztséget már megszüntették.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök azonnali hatállyal felmentette pozíciójából Havasi Bertalant, egykori helyettes államtitkárt.
A miniszterelnöki döntésről szóló határozat már a Magyar Közlönyben is megjelent, a következő szövegezéssel:
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára – dr. Havasi Bertalant, a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettesállamtitkárát e tisztségéből – azonnali hatállyal – felmentem.”
A döntéssel kapcsolatban azonban furcsa körülményre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Hont András, aki jelezte:
Olyan miniszter már nincs, akinek a javaslatára eszközölték a felmentést.”
„Ergo nincs felmentés. Vagy netán a miniszterelnök úr ezzel azt akarja közölni, hogy az új kormányban is Rogán fújja a passzátszelet?” – fogalmazott Hont, utalva arra, hogy korábban Rogán Antal töltötte be a megnevezett Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszteri pozíciót.
