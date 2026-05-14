A robotok elvették a mesterlövészek munkáját

Fix szolgálati idővel és óriási bónuszokkal csábítgatják az embereket.
Az ukrajnai háború egyik leglátványosabb változása, hogy a drónok fokozatosan átveszik a hagyományos mesterlövészek szerepét a fronton. Erre jó példa Vjacseszlav Kovalszkij története, akiről a Wall Street Jaournal készített riportot. Az ukrán különleges erők katonája 2023 végén világrekordot jelentő lövéssel került a címlapokra, amikor közel négy kilométeres távolságból lőtt le egy orosz tisztet. Ma azonban már főként drónkezelőket segít.
Régen én voltam a mesterlövész, és mindenki körülöttem táncolt. Most a drónpilóta körül táncol mindenki, engem is beleértve”
– nyilatkozta Kovalszkij a lapnak.
A kis méretű, robbanóanyaggal felszerelt drónok teljesen átalakították a harcteret. A pilóta nélküli eszközök messzebbre látnak, gyorsabban reagálnak, és ha megsemmisülnek, nem emberélet, hanem néhány ezer dollárnyi technika veszik kárba.
Korábban a mesterlövészek felderítették az ellenséget, majd koordinátákat adtak a tüzérségnek. Ma ezt a feladatot sokszor már a drónok végzik.
A drónkezelő meglátja a célpontot, és szinte azonnal jön a csapás”
– mondta egy Ivanhoe fedőnevű ukrán katona, aki maga is mesterlövészből lett drónoperátor.
A drónok ráadásul a rejtőzködést is sokkal nehezebbé tették. A hőkamerás eszközök miatt egy mesterlövészcsapat szinte bárhol lebukhat.
Ezzel szemben ott ül egy fiatal pilóta egy bunkerben, előveszi a drónját, és már indulhat is”
– fogalmazott Kovalszkij.
Az orosz katonák is alkalmazkodtak:
A mesterlövészek ráadásul egyre kiszolgáltatottabbak is lettek. Míg korábban napokig vagy akár hetekig rejtőzhettek az ellenséges vonalak közelében, ma a drónok hőkamerái miatt szinte lehetetlen észrevétlenül maradni.
Kovalszkij elárulta:
2024-ben öt tűzvonalban töltött turnusa alatt egyetlen biztos találatot sem ért el.
A nyugati hadseregek ugyanakkor még nem mondanak le a mesterlövészekről. Az amerikai hadsereg továbbra is képez ilyen katonákat, bár már a drónok jelentette kihívásokhoz igazított kiképzéssel.
A Pentagon szerint az emberi mesterlövész továbbra is
zavarhatatlan és kritikus fontosságú eszköz a modern harctéren”.
Ukrajnában is vannak olyan helyzetek – például rossz időjárás vagy városi harcok –, ahol továbbra is szükség van rájuk.
Kovalszkij azonban úgy látja: a hadviselés korszakhatárhoz érkezett:
A drónok egyszerűen hatékonyabbak és olcsóbbak”
– foglalta össze a tapasztalatait.
Fotó: Ukrán drónkezelő / X