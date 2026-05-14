ukrán hadsereg mesterlövész Ukrajna orosz-ukrán háború drón Egyesült Államok

A robotok elvették a mesterlövészek munkáját

2026. május 14. 20:13

„Egyszerűen hatékonyabbak és olcsóbbak.”

2026. május 14. 20:13
null

Az ukrajnai háború egyik leglátványosabb változása, hogy a drónok fokozatosan átveszik a hagyományos mesterlövészek szerepét a fronton. Erre jó példa Vjacseszlav Kovalszkij története, akiről a Wall Street Jaournal készített riportot. Az ukrán különleges erők katonája 2023 végén világrekordot jelentő lövéssel került a címlapokra, amikor közel négy kilométeres távolságból lőtt le egy orosz tisztet. Ma azonban már főként drónkezelőket segít.

Régen én voltam a mesterlövész, és mindenki körülöttem táncolt. Most a drónpilóta körül táncol mindenki, engem is beleértve”

– nyilatkozta Kovalszkij a lapnak.

A kis méretű, robbanóanyaggal felszerelt drónok teljesen átalakították a harcteret. A pilóta nélküli eszközök messzebbre látnak, gyorsabban reagálnak, és ha megsemmisülnek, nem emberélet, hanem néhány ezer dollárnyi technika veszik kárba.

Korábban a mesterlövészek felderítették az ellenséget, majd koordinátákat adtak a tüzérségnek. Ma ezt a feladatot sokszor már a drónok végzik.

A drónkezelő meglátja a célpontot, és szinte azonnal jön a csapás”

– mondta egy Ivanhoe fedőnevű ukrán katona, aki maga is mesterlövészből lett drónoperátor.

A drónok ráadásul a rejtőzködést is sokkal nehezebbé tették. A hőkamerás eszközök miatt egy mesterlövészcsapat szinte bárhol lebukhat.

Ezzel szemben ott ül egy fiatal pilóta egy bunkerben, előveszi a drónját, és már indulhat is”

– fogalmazott Kovalszkij.

Az orosz katonák is alkalmazkodtak:

  • jobban álcázzák magukat,
  • ritkábban mozognak nyílt terepen.

A mesterlövészek ráadásul egyre kiszolgáltatottabbak is lettek. Míg korábban napokig vagy akár hetekig rejtőzhettek az ellenséges vonalak közelében, ma a drónok hőkamerái miatt szinte lehetetlen észrevétlenül maradni.

Kovalszkij elárulta:

2024-ben öt tűzvonalban töltött turnusa alatt egyetlen biztos találatot sem ért el.

A Nyugat nem írja le a fegyvernemet

A nyugati hadseregek ugyanakkor még nem mondanak le a mesterlövészekről. Az amerikai hadsereg továbbra is képez ilyen katonákat, bár már a drónok jelentette kihívásokhoz igazított kiképzéssel.

A Pentagon szerint az emberi mesterlövész továbbra is

zavarhatatlan és kritikus fontosságú eszköz a modern harctéren”.

Ukrajnában is vannak olyan helyzetek – például rossz időjárás vagy városi harcok –, ahol továbbra is szükség van rájuk.

Kovalszkij azonban úgy látja: a hadviselés korszakhatárhoz érkezett:

A drónok egyszerűen hatékonyabbak és olcsóbbak”

– foglalta össze a tapasztalatait.

Fotó: Ukrán drónkezelő / X

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jospehe998
2026. május 14. 20:50
Várjunk! Ez a sztori még kezd izgalmasabb lenni! Nem elég volt hogy azt hazudták (ugyanis ukrán forráson kívül senki más nem tudta megerősíteni) hogy lelőtte 4km-ről az orosz tisztet, hanem hogy egyszerre két tisztet lőtt le egy golyóval!!! Ha már hazudunk hazudjunk nagyot- ez az ukrán mottó!
Válasz erre
0
0
duro_dorka
•••
2026. május 14. 20:27 Szerkesztve
"Kovalszkij 2023 végén világrekordot jelentő lövéssel került a címlapokra, amikor közel négy kilométeres távolságból lőtt le egy orosz tisztet" "Kovalszkij elárulta: 2024-ben öt tűzvonalban töltött turnusa alatt egyetlen biztos találatot sem ért el." Azaz, vagy én vagyok a hülye hogy elhiszem Kovalskij (nagyon hajaz Kowalskira - min. 6 amcsi film főszereplőjére) 1 év alatt a fronton visszafeljődött, vagy kamu az egész. Ez is olyan mint a MIG-29 pilóta Kijev szelleme (Ghost of Kiiv). Mese.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!