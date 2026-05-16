A 24.hu újságírója lehet Magyar Péterék sportért felelős államtitkára

Borbély a levegőben, Schön már a meze nélkül – így ünnepelték a győriek a bajnoki címet (GALÉRIA)
Látványos képek az ETO kisvárdai fiesztájáról.
A sport világában nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel a lehetséges kinevezést.
Névtelen források szerint Kálnoki Kis Attila korábbi öttusa-világbajnok és sportújságíró lehet az új kormány sportért felelős államtitkára – írja az Index. Mint ismert, az új kormányzati struktúrában a sport a Belügyminisztérium alá került, ahol várhatóan külön államtitkárság fogja irányítani a területet.
A Tisza Párt választási győzelme előtt sokan Kulcsár Krisztián olimpiai bajnok vívót tartották esélyesnek a sportirányítás vezetésére, kinevezése azonban egyelőre nem történt meg, ezzel párhuzamosan merült fel Kálnoki Kis Attila neve.
A Népszava szerint azonban az öttusázás világában nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel a lehetséges kinevezést.
A megszólaló sportolók és sportvezetők – többségük név nélkül – úgy vélték, hogy Kálnoki Kis Attila nehéz személyiség, és vezetői munkájához kevés komoly eredmény köthető.
Újságírói tevékenységét illetően többen azt is kifogásolták, hogy a párizsi olimpia előtt élesen kritizálta Gulyás Michelle indulását, aki később olimpiai aranyérmet szerzett.
A nyilvánosan megszólaló sportági szereplők sem voltak kifejezetten támogatóak. Pálvölgyi Miklós korábbi szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy senki sem sajnálta különösebben, amikor Kálnoki Kis Attila idő előtt távozott a főtitkári pozícióból.
Gyenesei Leila világbajnok öttusázó, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségi tagja ugyanakkor arról beszélt: örülne annak, ha saját sportágából kerülne ki az államtitkár, de szerinte jelenleg inkább egy tapasztalt, a sportfinanszírozás és a sportirányítás működését jól ismerő szakemberre lenne szükség.
Ezt is ajánljuk a témában
Látványos képek az ETO kisvárdai fiesztájáról.
Nyitókép: Nemzeti Sport
***