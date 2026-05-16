A 24.hu újságírója lehet Magyar Péterék sportért felelős államtitkára

Névtelen források szerint Kálnoki Kis Attila korábbi öttusa-világbajnok és sportújságíró lehet az új kormány sportért felelős államtitkára – írja az Index. Mint ismert, az új kormányzati struktúrában a sport a Belügyminisztérium alá került, ahol várhatóan külön államtitkárság fogja irányítani a területet.

A Tisza Párt választási győzelme előtt sokan Kulcsár Krisztián olimpiai bajnok vívót tartották esélyesnek a sportirányítás vezetésére, kinevezése azonban egyelőre nem történt meg, ezzel párhuzamosan merült fel Kálnoki Kis Attila neve.