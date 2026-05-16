tisza párt öttusa Kálnoki Kis Attila államtitkár kinevezés

A 24.hu újságírója lehet Magyar Péterék sportért felelős államtitkára

2026. május 16. 22:51

A sport világában nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel a lehetséges kinevezést.

Névtelen források szerint Kálnoki Kis Attila korábbi öttusa-világbajnok és sportújságíró lehet az új kormány sportért felelős államtitkára – írja az Index. Mint ismert, az új kormányzati struktúrában a sport a Belügyminisztérium alá került, ahol várhatóan külön államtitkárság fogja irányítani a területet. 

A Tisza Párt választási győzelme előtt sokan Kulcsár Krisztián olimpiai bajnok vívót tartották esélyesnek a sportirányítás vezetésére, kinevezése azonban egyelőre nem történt meg, ezzel párhuzamosan merült fel Kálnoki Kis Attila neve.

A Népszava szerint azonban az öttusázás világában nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel a lehetséges kinevezést. 

A megszólaló sportolók és sportvezetők – többségük név nélkül – úgy vélték, hogy Kálnoki Kis Attila nehéz személyiség, és vezetői munkájához kevés komoly eredmény köthető.

Újságírói tevékenységét illetően többen azt is kifogásolták, hogy a párizsi olimpia előtt élesen kritizálta Gulyás Michelle indulását, aki később olimpiai aranyérmet szerzett.

A nyilvánosan megszólaló sportági szereplők sem voltak kifejezetten támogatóak. Pálvölgyi Miklós korábbi szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy senki sem sajnálta különösebben, amikor Kálnoki Kis Attila idő előtt távozott a főtitkári pozícióból.

Gyenesei Leila világbajnok öttusázó, a Nemzetközi Öttusa Szövetség elnökségi tagja ugyanakkor arról beszélt: örülne annak, ha saját sportágából kerülne ki az államtitkár, de szerinte jelenleg inkább egy tapasztalt, a sportfinanszírozás és a sportirányítás működését jól ismerő szakemberre lenne szükség.

Nuttika
2026. május 17. 01:41
Ez már hanyadik FOS újságíró, aki a tiszaszar körül landol? Most ismerik be, hogy a FOS rohadtul nem volt se független, se objektív és keményen kampányt toltak...
okoskodoforumlako
2026. május 16. 23:36
Annyira szeretem, hogy az összes független újságíróból kormánypárti képviselő, kormányszóvivő, államtitkár meg helyettes államtitkár lett.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. május 16. 23:16
a bütyök kormány elsődleges feladata az, hogy a nyugati hírszerzés elégedett legyen, és ehhez nem szakemberek, hanem a hírszerzés kritériumait jól ismerő újságírók kellenek
