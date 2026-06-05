Az alkotmányjogász szerint uniós jogot is sérthetett a Hírkereső tulajdonosa, amikor manipulálta az oldala algoritmusát

Szántszándékkal nyomta le a jobboldali sajtót a Hírkereső a kormányváltás érdekében
Holló Gábor közvélemény-kutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül, ingyen.
A Tisza Pártot támogató milliárdos minden határt átlépett.
Ha egy jelentős piaci erejű híraggregátor rendszerszinten befolyásolja az információáramlást, az komoly alkotmányjogi, versenyjogi és uniós jogi következményekkel járhat – figyelmeztetett ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A szakértő a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta:
a magánpiaci szereplők által végzett algoritmikustorzítás – különösen jelentős piaci erővel rendelkező platformok esetében – több jogterület határát is átlépi.
Az alaptörvény IX. cikke védi a véleménynyilvánítás szabadságát és a tájékoztatáshoz való jogot, amelynek lényeges eleme a sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. Lomnici szerint amennyiben egy domináns platform a közvélemény-formálást rendszerszinten torzítja, az az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata alapján alapjogi sérelmet is megállapíthat.
Hozzátette: az Európai Unió Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA) kifejezetten előírja a nagy online platformok számára az algoritmusok átláthatóságát, valamint a rendszerszintű kockázatok – köztük a manipuláció – azonosítását és kezelését.
A szabályok megsértése jelentős szankciókat vonhat maga után.
A magyar versenyjog szempontjából pedig akkor válhat relevánssá az ügy, ha a piaci dominanciával rendelkező szereplő visszaélésszerűen befolyásolja a versenyt – például a hírek algoritmikus rangsorolásának torzításával.
Az ügy hátterében az áll, hogy Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa egy interjúban elismerte, hogy a platform működését személyesen manipulálta éveken át, az ő általa önkényesen „propagandának” minősített híreket egyszerűen cenzúráztatta az algoritmussal, ez aztán nemcsak a Hírkeresőre, de a szinte monopol pozícióban lévő Google-ra is hatással volt, a jobboldali hírek szinte teljesen eltűntek az internetezők elől.
Holló Gábor azt is elmondta, hogy közvélemény-kutatások finanszírozásával, valamint egyes Tisza-közeli médiumok támogatásával hozzájárult a Tisza Párt tevékenységéhez, emellett jelentős összegű támogatásról és hitelkeret biztosításáról is beszélt.
A tulajdonos nem tagadta továbbá, hogy a híraggregációs felületek rangsorolási logikája érdemben képes befolyásolni az online hírforgalmat, mivel a különböző platformok (közösségi média, keresőmotorok) egymás hatását erősítik.
Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI
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Holló Gábor közvélemény-kutatások finanszírozásával is támogatta a Tisza Pártot, a Kontrollnak pedig hírolvasási forgalmat is adott a lapjain keresztül, ingyen.
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