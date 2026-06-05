Az alkotmányjogász szerint uniós jogot is sérthetett a Hírkereső tulajdonosa, amikor manipulálta az oldala algoritmusát

Ha egy jelentős piaci erejű híraggregátor rendszerszinten befolyásolja az információáramlást, az komoly alkotmányjogi, versenyjogi és uniós jogi következményekkel járhat – figyelmeztetett ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A szakértő a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta:

a magánpiaci szereplők által végzett algoritmikustorzítás – különösen jelentős piaci erővel rendelkező platformok esetében – több jogterület határát is átlépi.

Az alaptörvény IX. cikke védi a véleménynyilvánítás szabadságát és a tájékoztatáshoz való jogot, amelynek lényeges eleme a sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. Lomnici szerint amennyiben egy domináns platform a közvélemény-formálást rendszerszinten torzítja, az az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata alapján alapjogi sérelmet is megállapíthat.