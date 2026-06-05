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tisza párt lomnici zoltán gábor hírkereső holló

Az alkotmányjogász szerint uniós jogot is sérthetett a Hírkereső tulajdonosa, amikor manipulálta az oldala algoritmusát

2026. június 05. 06:41

A Tisza Pártot támogató milliárdos minden határt átlépett.

2026. június 05. 06:41
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Ha egy jelentős piaci erejű híraggregátor rendszerszinten befolyásolja az információáramlást, az komoly alkotmányjogi, versenyjogi és uniós jogi következményekkel járhat – figyelmeztetett ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A szakértő a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatában hangsúlyozta:

a magánpiaci szereplők által végzett algoritmikustorzítás – különösen jelentős piaci erővel rendelkező platformok esetében – több jogterület határát is átlépi.

Az alaptörvény IX. cikke védi a véleménynyilvánítás szabadságát és a tájékoztatáshoz való jogot, amelynek lényeges eleme a sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelménye. Lomnici szerint amennyiben egy domináns platform a közvélemény-formálást rendszerszinten torzítja, az az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata alapján alapjogi sérelmet is megállapíthat.

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Hozzátette: az Európai Unió Digitális Szolgáltatásokról szóló rendelete (DSA) kifejezetten előírja a nagy online platformok számára az algoritmusok átláthatóságát, valamint a rendszerszintű kockázatok – köztük a manipuláció – azonosítását és kezelését.

A szabályok megsértése jelentős szankciókat vonhat maga után.

A magyar versenyjog szempontjából pedig akkor válhat relevánssá az ügy, ha a piaci dominanciával rendelkező szereplő visszaélésszerűen befolyásolja a versenyt – például a hírek algoritmikus rangsorolásának torzításával.

Mi is történt a Hírkeresővel?

Az ügy hátterében az áll, hogy Holló Gábor, a Hírkereső milliárdos tulajdonosa egy interjúban elismerte, hogy a platform működését személyesen manipulálta éveken át, az ő általa önkényesen „propagandának” minősített híreket egyszerűen cenzúráztatta az algoritmussal, ez aztán nemcsak a Hírkeresőre, de a szinte monopol pozícióban lévő Google-ra is hatással volt, a jobboldali hírek szinte teljesen eltűntek az internetezők elől. 

Holló Gábor azt is elmondta, hogy közvélemény-kutatások finanszírozásával, valamint egyes Tisza-közeli médiumok támogatásával hozzájárult a Tisza Párt tevékenységéhez, emellett jelentős összegű támogatásról és hitelkeret biztosításáról is beszélt.

A tulajdonos nem tagadta továbbá, hogy a híraggregációs felületek rangsorolási logikája érdemben képes befolyásolni az online hírforgalmat, mivel a különböző platformok (közösségi média, keresőmotorok) egymás hatását erősítik.

Nyitókép forrása: Czeglédi Zsolt / MTI

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Összesen 60 komment

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Gintonic68
2026. június 05. 08:28
Ezzel az "algoritmusa" való hivatkozást kéretik mellőzni !!! Persze a való világ beköszönt és mindenkire lesznek következményei...
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1
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bszakonyi
2026. június 05. 08:15
Uniós jog - az mi? Meg játékszabálynak se való, mert az nem változtatható tetszés szerint. Ahogy Göring mondta azt, hogy ki a zsidó azt majd én mondom meg
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1
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Ergit
2026. június 05. 08:12
Azt sem tudtam, hogy van Hírkereső!
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0
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Haifisch
2026. június 05. 08:00
Aki nem tudta, hogy a hírkereső ilyen, az....egyszer megnéztem és soha tobbet. Ettől persze még rohadjon meg a libsi féreg.
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