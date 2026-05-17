lmbtq-propaganda lmbtq ideológia európa tanács alain berset lmbtq-lobbi nyugat

Ég a világ, de van fontosabb: az Európa Tanács a szexuális kisebbségek sorsa miatt aggódik

2026. május 17. 06:26

Sosem látott LMBTQ-propaganda zajlik Nyugaton, de szerintük ez nem elég. Sőt.

2026. május 17. 06:26
Ideje megújítani a szexuális kisebbségekhez tartozók teljes és egyenlő jogainak biztosítása iránti elkötelezettséget Európa-szerte – jelentette ki Alain Berset, a strasbourgi székhelyű, 46 tagország alkotta Európa Tanács főtitkára 

a homofóbia, transzfóbia és bifóbia elleni világnap alkalmából 

kiadott nyilatkozatában.

Alain Berset hangsúlyozta: a szexuális kisebbségekhez tartozók erőszakkal, diszkriminációval és gyűlölettel találkoznak Európa-szerte. Ahogy a polgári tér szűkül, a pluralizmus erodálódik, a demokrácia gyengül, és veszélybe kerül az az alapelv, hogy az emberi jogok mindenkire vonatkoznak – tette hozzá.

„Demokratikus modellünk forog kockán, emiatt sürgős és határozott cselekvésre van szükség”

 – fogalmazott.

Az Európa Tanács tagállamai által a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak védelme érdekében elért eredmények azt mutatják, hogy a változás lehetséges és folyamatban is van – emelte ki Berset, majd hozzátette: a lendületet fenn kell tartani. A prioritás pedig egyértelmű: következetesen és kompromisszumok nélkül fenn kell tartani és végre kell hajtani az Európa Tanács emberi jogi normáit.

Leszögezte: nem érhet senkit megkülönböztetés szexuális irányultsága, nemi identitása, kifejeződése és jellemzői alapján. Az egyenlőséget előmozdító politikáknak továbbra is központi szerepet kell játszaniuk a demokratikus folyamatokban.

„Itt az ideje, hogy megújítsuk elkötelezettségünket a diszkrimináció és a gyűlölet elleni küzdelem mellett, 

és biztosítsuk a szexuális kisebbségekhez tartozók jogainak teljes és egyenlő gyakorlását Európa-szerte” – tette hozzá közleményében az Európa Tanács főtitkára.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

sanya55-2
2026. május 17. 06:39
Ezzel is csak egyre jobban meggyűlöltetik ezt a beteg csürhét, nem mintha probléma lenne
