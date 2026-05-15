Kétszáz ukrán számára ma már biztosan véget ért a háború

Történelmi fogolycsere jöhet Ukrajna és Oroszország között
Egyesült Államok vállalt garanciát a megállapodás végrehajtására.
Újabb hadifogolycserét hajtott végre Ukrajna és Oroszország pénteken. A háború legalább 205 ukrán katona számára most biztosan véget ért, miután évekkel az elfogásuk után hazatérhettek orosz fogságból.
Ukrajna és Oroszország újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek keretében 205 ukrán katona térhetett haza orosz fogságból. A KISZó a Korreszpondent ukrán hírportálra hivatkozva írta meg, hogy sokuk számára ezzel hosszú évek után véget érhetett a háború, miután az „1000 az 1000-ért” elnevezésű fogolycsere első szakaszában szabadultak ki.
Az orosz–ukrán háborúból hazatérő katonák között az Ukrán Fegyveres Erők több alakulatának tagjai is vannak, köztük a haditengerészet, a szárazföldi erők, a légideszant-rohamcsapatok, a területvédelmi erők és a légierő katonái. Emellett a Nemzeti Gárda és az Állami Határőrszolgálat emberei is visszatérhettek Ukrajnába.
Az ukrán koordinációs törzs tájékoztatása szerint a most szabadult katonák szinte mindegyike közel négy évet töltött hadifogságban. Többségüket Mariupol védelme során ejtették foglyul. A szabadon engedettek között sorkatonák, altisztek és több mint ötven tiszt is található. Hazatérhetett egy olyan nemzeti gárdista is, akit a csernobili atomerőmű térségében fogtak el.
A legfiatalabb kiszabadult ukrán katona 21 éves, míg a legidősebb 62 éves.
A most hazatértek korábban több frontszakaszon is harcoltak, köztük a donyecki, luhanszki, harkivi, herszoni, zaporizzsjai, szumi és kijevi irányban. A katonákat egészségügyi központokba szállítják, ahol orvosi vizsgálatok, kezelések és rehabilitáció vár rájuk. A hatóságok szerint rendezik irataikat, valamint megkapják a jogszabályok alapján járó kifizetéseket is.
Az ukrán koordinációs törzs köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és az Egyesült Arab Emírségeknek a fogolycsere megszervezésében nyújtott segítségért. A közlemény szerint már dolgoznak az „1000 az 1000-ért” program következő szakaszain is.
Legutóbb április 23-án hajtott végre fogolycserét Ukrajna és Oroszország, akkor 193 ukrán katona térhetett haza.
Nyitókép: X / Volodimir Zelenszkij