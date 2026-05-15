Kétszáz ukrán számára ma már biztosan véget ért a háború

Ukrajna és Oroszország újabb hadifogolycserét hajtott végre, amelynek keretében 205 ukrán katona térhetett haza orosz fogságból. A KISZó a Korreszpondent ukrán hírportálra hivatkozva írta meg, hogy sokuk számára ezzel hosszú évek után véget érhetett a háború, miután az „1000 az 1000-ért” elnevezésű fogolycsere első szakaszában szabadultak ki.

Mariupol védőinek egy része maga mögött hagyhatja a háborút

Az orosz–ukrán háborúból hazatérő katonák között az Ukrán Fegyveres Erők több alakulatának tagjai is vannak, köztük a haditengerészet, a szárazföldi erők, a légideszant-rohamcsapatok, a területvédelmi erők és a légierő katonái. Emellett a Nemzeti Gárda és az Állami Határőrszolgálat emberei is visszatérhettek Ukrajnába.