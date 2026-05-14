05. 14.
csütörtök
kettős állampolgárság Magyarország Ukrajna kárpátaljai magyarság állampolgárság Kárpátalja

Bejelentették Ukrajnában, hogy elismerik a kárpátaljai magyarok kettős állampolgárságát

2026. május 14. 22:17

Erre várt már a kárpátaljai magyarság 2011 óta.

2026. május 14. 22:17
Ukrajna. Ukrán zászló.

Az ukrán kormány 2026. május 8-i, 589. számú határozatával módosította azt az országlistát, amelynek állampolgárai egyszerűsített eljárásban szerezhetnek ukrán állampolgárságot – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Az új listán Magyarország is szerepel.

A korábbi, 2025 novemberében elfogadott lista még csak öt államot tartalmazott: Kanadát, Németországot, Lengyelországot, az Egyesült Államokat és Csehországot.

A lap ennek kapcsán kiemelte, hogy a döntés egyik legfontosabb következménye, hogy a magyar állampolgárság megléte vagy megszerzése önmagában nem jelenti automatikusan az ukrán állampolgárság elvesztését azoknál, akik ukrán állampolgárok is. Az ukrán szabályozás szerint az ilyen esetekben az ukrán állampolgárságból való kilépés nem automatikus, hanem külön eljáráshoz kötött.

Ez jelentős változás a korábbi ukrán jogi szemlélethez képest, amely a kettős állampolgárságot sokáig nem ismerte el nyíltan. A gyakorlatban azonban eddig is sok kárpátaljai magyar rendelkezett magyar állampolgársággal az Orbán-kormánynak köszönhetően, miközben Ukrajna hivatalosan saját állampolgáraként kezelte őket.

Most azonban annyi változott, hogy Magyarország is bekerült abba a körbe, amelynél az ukrán állam jogszabályi szinten kezeli a többes állampolgárság lehetőségét

– mutatott rá a lap.

Az Országgyűlés az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése céljából 2010. május 26-án elfogadta a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) módosításáról szóló 2010. évi XLIV. törvényt, amely 2010. augusztus 20-án lépett hatályba és a 2011. január 1 -jétől indult eljárásokban lehetővé tette a határon túli magyarok egyszerűsített, kedvezményes honosítását.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Celestino Arce / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2026. május 14. 22:50
Jó. Akkor gondoljuk át, mi a csavar ebben, mi a valós szándék ezzel a jogi lépéssel.
figyelő4322
•••
2026. május 14. 22:49 Szerkesztve
Ez dícséretes, de Zselétől semmi nem jön önzetlenül. Vajon mi lehet a nagyszerű tett mögött, és miért éppen most tették meg. Hiszen nem most váltak magyarrá, már 15 éve is magyarok voltak!
elektronelektor
2026. május 14. 22:47
Hazudnak, mint mindig.
Bitrex®
2026. május 14. 22:26
Az ukrán kormány 2026. május 8-i, 589. számú határozatával módosította azt az országlistát, amelynek állampolgárai egyszerűsített eljárásban szerezhetnek ukrán állampolgárságot – írja a Kárpáti Igaz Szó. Az új listán Magyarország is szerepel. Na de ki akar a magyar mellé még ukrán állampolgárságot is?
