Bejelentették Ukrajnában, hogy elismerik a kárpátaljai magyarok kettős állampolgárságát

Az ukrán kormány 2026. május 8-i, 589. számú határozatával módosította azt az országlistát, amelynek állampolgárai egyszerűsített eljárásban szerezhetnek ukrán állampolgárságot – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Az új listán Magyarország is szerepel.

A korábbi, 2025 novemberében elfogadott lista még csak öt államot tartalmazott: Kanadát, Németországot, Lengyelországot, az Egyesült Államokat és Csehországot.