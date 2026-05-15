„Magyar Péter most ismét lebukott” – a Fidesz pótolta a Tisza kampányvideójából kimaradt jeleneteket (VIDEÓ)

A legnagyobb ellenzéki frakció által közzétett videó szerint egészen máshogy zajlott az átadás-átvétel, mint ahogy azt a miniszterelnök igyekezett beállítani.
Nyilvánosságra hozott egy videót a Fidesz-frakció, mely a régi és új kormány átadás-átvételéről készült.
A Facebook-oldalukon közzétett felvétel bejegyzésében azt írták:
„A miniszterelnök a folyamat elején rögzítette, hogy nem fognak visszaélni a kép- és hangfelvételekkel, amely ígéretét sajnos csak addig tartotta meg, amíg a videó vágásával el nem készültek a kollégái.”
Hozzátették:
Mivel úgy gondolta, hogy csak ők rögzítik az ülést, sikerült úgy megvágni a felvételeket, hogy az teljesen illeszkedjen a propagandájukba. Természetesen a saját kollégáink is a helyszínen voltak, így bemutathatjuk azokat a részleteket, amiket ők elfelejtettek közzétenni.”
A Fidesz-frakció szerint „Magyar Péter most ismét lebukott, hiszen számára nem az igazság bemutatása volt a fontos, hanem a saját politikai céljainak az érvényesítése, így a volt miniszterek megleckéztetésének és megalázásának bemutatása.”
Mint írták:
Magyar Péter nem tisztel senkit és semmit, sem a családját, sem az alkotmányos szerveket, sem a demokratikusan megválasztott intézményeket, sem az igazságot, sem alázatot”.
A legnagyobb ellenzéki frakció megjegyezte: „Külön szomorú, hogy az átadott iratok egy részét az értük felelős személy nem sokkal később néhány száz méterrel arrébb az egyik környező utca házának kapualjában hagyta.”
„A Tisza kormány minisztereinek köszönjük a konstruktív hozzáállást, a megbeszéltek szerint készen állunk a munkájuk megkezdésének további támogatásában. Sok sikert kívánunk a kormányzáshoz!” – írták a bejegyzés végén.
