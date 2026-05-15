Robbie Keane korábbi vetélytársa visszavonulása után a magyar labdarúgásban kap komoly feladatot

Berúgta búcsúgólját a visszavonuló magyar válogatott labdarúgó – ezzel gyakorlatilag kiejtette a Diósgyőrt az NB I-ből
Nagyon közel került a bennmaradáshoz az MTK.
Liverpoolban is megfordult labdarúgó lesz a Magyar Labdarúgó-szövetség nemzetközi scoutja. Németh Krisztián július elsején áll munkába.
Még március 20-án a Mandiner oldalán jelentette be Németh Krisztián, hogy az idény végén felhagy a labdarúgással. A 37-szeres válogatott labdarúgó akkor arról beszélt, szeretne még mindenképp szerezni egy búcsúgólt az MTK színeiben, ami egy hónappal később a Kisvárda ellen össze is jött neki.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon közel került a bennmaradáshoz az MTK.
Németh – akinek Liverpoolban töltött évei alatt még a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane is a vetélytársa volt – sokáig nem fogja élvezni a „nyugdíjas éveket”, ugyanis
már július elsején munkába áll: a Magyar Labdarúgó-szövetség nemzetközi scoutja lesz. Ezt a feladatot korábban Bogdán Ádám látta el, aki azonban január óta már a DVSC sportigazgatójaként tevékenykedik.
Ezt is ajánljuk a témában
Akkor kapott komoly törést a pályafutása.
„A 37 esztendős szakember feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz, értelemszerűen a velük, illetve a klubjaikkal való kapcsolattartás is a munkája részét képezi,
de figyeli majd azokat a külföldön szereplő, magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgókat is, akik adott esetben válogatottak lehetnek”
– áll az MLSZ közleményében.
A szövetség arról is ír: Németh Krisztián érkezése tökéletesen illeszkedik a Sportigazgatóság működésébe, személyében a fiatal generáció újabb tagja kerül az MLSZ kötelékébe. A pozíciójában pedig a futballistaként szerzett nemzetközi tapasztalata igen hasznos lesz számára, hiszen az angliai évek mellett Görögországban, Hollandiában, az Egyesült Államokban, Katarban és Szlovákiában is légióskodott.
Az MTK Budapest péntek este 8 órától a Puskás Akadémia vendége lesz az NB I utolsó fordulójában – ha pályára lép, ez lesz Németh Krisztián utolsó profi labdarúgó-mérkőzése.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor