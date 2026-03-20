„Nincs már több benne” – visszavonul a magyar futball nagy ígérete, akinek Robbie Keane is a vetélytársa volt

Tartja még a kapcsolatot az akkori csapattársaival az U20-as válogatottból?

Ha nem is járunk össze rendszeresen, de azért jó néhány játékossal szoktam beszélgetni, ha találkozunk, vagy online tartjuk egymással a kapcsolatot. Sokan már nem vagyunk aktívak, mások még amatőr szinten játszogatnak, de az NB I-ben rajtam kívül talán már csak a paksi Szabó Janit tudnám mondani.

A kapusok viszont mindig jól bírják: Megyeri Balázs az ETO-ban, Kovácsik Ádám a Paksban szerepel rendszeresem, és azért Gulácsi Péterről se feledkezzünk meg a német Leipzigben. Egervári Sándorral is beszélnek?

Néha össze szoktunk futni Sanyi bácsival, de nem sokszor. Általában rendezvényeken találkozunk, a születésnapján azonban mindig felköszöntöm.

Teljesnek érzi a pályafutását a válogatottat illetően? Az említett vb-harmadik hely előtt nyert egy U19-es Eb-bronzot is, 2016-ban pedig pályára léphetett a felnőtt Európa-bajnokságon.

Ha ezt valaki a karrierem elején elém teszi, gondolkodás nélkül aláírom. Álomszerű volt az is, hogy a franciaországi Eb-n továbbjutottunk a csoportból, ami komoly bravúrnak számított.

A válogatott mindig kiemelten fontos szerepet játszott az életemben, és az átigazolásaimnál is sokszor ezt tartottam szem előtt. Volt, amikor emiatt döntöttem a váltás mellett. Biztosan akadt olyan klubcsapatom, ahol türelmesebbnek kellett volna lennem, de végül a több játéklehetőséget választottam. Mindezt azért, mert számomra a címeres mez mindig az első helyen állt.

Ha már döntések: nyáron lejár a szerződése az MTK-nál. Lát még bármi esélyt pályafutása folytatására?



Már nem titok, hogy nem folytatom, ezt már az év elején eldöntöttem. Ez a huszadik idényem a profi labdarúgásban, ezt még szerettem volna becsülettel végigcsinálni és úgy visszavonulni.

Nehéz döntés volt?

Voltak nehéz pillanatok, de jó szívvel hagyom abba, mert úgy érzem, nincs már több benne. Húzhatnám még évekig, hogy a cserepadról beszálljak, de most jött el az idő, hogy lezárjam a pályafutásomat. Annak örülök, hogy előtte sikerült feljutnom a csapattal, így egy évet még stabilan játszottam az NB I-ben, megvolt az íve az egésznek. Nyilván sosem jó, ha vége van, de inkább örömöt érzek amiatt, hogy ezt a húsz évet a futballpályán tölthettem.

Mi az utolsó küldetés: benntartani az MTK-t az élvonalban?

Egyértelműen az, nem szeretnék kieséssel búcsúzni, bízom benne, hogy sikerül bennmaradni az NB I-ben.

Legutóbb októberben talált be a Kazincbarcika ellen. Az volt a búcsúgól, vagy lesz még?

Ha csak gólpasszaim lesznek, de bennmaradunk, akkor sem fogok búsulni. De egy utolsó gól azért tényleg kellene még...

