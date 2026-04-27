Így lett egyik napról a másikra segédmunkás a magyar válogatott kapus

A szakmai stáb döntése volt Végh elbocsátása A Blikk megkereste a soroksári klubot Végh menesztése kapcsán, és Szűcs Miklós sportigazgató röviden válaszolt is a lap kérdésére.



„Az előző szezon végén a szakmai stáb döntése volt, hogy változtat a kapusedzői és erőnléti edzői poszton. Ennek lett az áldozata az a Végh Zoltán, akit én rendkívüli módon tisztelek” – mondta Szűcs.

Az MTK-val bajnoki arany-, a Vasassal bronzérmet nyerő Végh ifjú kora óta naplót ír, s a sikerekkel és fájdalmas pillanatokkal teletűzdelt pályafutásáról egy veszprémi újságíró segítségével most könyv készül, amelyet hamarosan a nagyközönség is megismerhet.

„Valóban készül rólam egy könyv, s ebben minden benne lesz a kilencvenes évekről, a magyar futball akkor zűrzavaros időszakáról. Büszke vagyok rá, hogy a legendák között én vagyok a csúcstartó ötszázhetven találkozóval a hátam mögött, de Böde Daniból (aki már szintén 520 meccs fölött jár – a szerk.) kinézem, hogy lehagy az örökranglistán” – jegyezte meg Végh, akinek van egy fia és egy lánya, s aki jelenleg a második házasságában él.

Az MTK jelenleg afféle „kapusmegfigyelőként” alkalmazza – derül ki a Blikk cikkéből –, emellett egy cég megbízásából gyerekekkel is foglalkozik. De az immár 55 esztendős korábbi sportolónak még most is ugyanaz a vágya és álma: kapusedzőként szeretne dolgozni, amíg csak az ereje és a szíve bírja.

