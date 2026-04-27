Így lett egyik napról a másikra segédmunkás a magyar válogatott kapus

Végh Zoltán munkáját az előző idény végén megköszönték Soroksáron. A korábbi magyar válogatott kapus segédmunkásnak állt, hogy fizetni tudja a hiteleit.
A labdarúgó NB I szereplési rekordere, a magyar bajnokságban összesen 570 mérkőzésen pályára lépő Végh Zoltán az előző idényben még a másodosztályú Soroksár kapusedzőjeként dolgozott, a sors azonban nem várt, drámai fordulatot tartogatott a számára. Tizennégy év közös munka után a korábbi barátja és kollégája, Lipcsei Péter – állítása szerint – szó nélkül az utcára tette, a korábbi kapus pedig nem válogathatott: segédmunkásnak állt, hogy fizetni tudja a hiteleit.
„Van bennem keserűség bőven. És nem azért, mert fizikai munkából kellett eltartanom magam. Jó erőben vagyok, bírom a melót, de azt nem könnyű feldolgozni, amikor az embert épp a barátja teszi az utcára se szó, se beszéd – mesélte a 25-szörös válogatott Végh a Blikknek. –
Lipcsei Péterrel tizennégy évig dolgoztam együtt. Előbb a Fradi tarcsinál, majd a másodosztályú Soroksárnál. Természetesen kapusedző voltam, a magam módszerei szerint tettem a dolgom. Lipcsei Petivel az utóbbi két évben voltak szakmai vitáink, de ezek után is megdöbbentem azon, ami történt. A szezonzáró vacsorán még együtt voltam a csapattal, Lipcseivel is kezet fogtam, majd néhány nap múlva felhívott Szűcs Mihály, a klub vezetője, és azt mondta, menjek be az Üllői úti Fradi-székházba, aztán írjam alá az elbocsátó szép üzenetemet. Lipcseivel sem akkor, sem azóta nem beszéltem. Nem keresett, nem indokolt, nem akart a szemembe nézni. Mindezt tizennégy év közös munka után.
Kétségbeesetten telefonálgattam, hol lehet szükség rám, de egyetlen ajánlatot sem kaptam. Nem volt más választásom, mint hosszú hónapokig segédmunkásként pénzt keresni, hogy tudjam fizetni a hitelemet, hogy legyen pénzem élni.”
A szakmai stáb döntése volt Végh elbocsátása
A Blikk megkereste a soroksári klubot Végh menesztése kapcsán, és Szűcs Miklós sportigazgató röviden válaszolt is a lap kérdésére.
„Az előző szezon végén a szakmai stáb döntése volt, hogy változtat a kapusedzői és erőnléti edzői poszton. Ennek lett az áldozata az a Végh Zoltán, akit én rendkívüli módon tisztelek” – mondta Szűcs.
Az MTK-val bajnoki arany-, a Vasassal bronzérmet nyerő Végh ifjú kora óta naplót ír, s a sikerekkel és fájdalmas pillanatokkal teletűzdelt pályafutásáról egy veszprémi újságíró segítségével most könyv készül, amelyet hamarosan a nagyközönség is megismerhet.
„Valóban készül rólam egy könyv, s ebben minden benne lesz a kilencvenes évekről, a magyar futball akkor zűrzavaros időszakáról. Büszke vagyok rá, hogy a legendák között én vagyok a csúcstartó ötszázhetven találkozóval a hátam mögött, de Böde Daniból (aki már szintén 520 meccs fölött jár – a szerk.) kinézem, hogy lehagy az örökranglistán” – jegyezte meg Végh, akinek van egy fia és egy lánya, s aki jelenleg a második házasságában él.
Az MTK jelenleg afféle „kapusmegfigyelőként” alkalmazza – derül ki a Blikk cikkéből –, emellett egy cég megbízásából gyerekekkel is foglalkozik. De az immár 55 esztendős korábbi sportolónak még most is ugyanaz a vágya és álma: kapusedzőként szeretne dolgozni, amíg csak az ereje és a szíve bírja.
