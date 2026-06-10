Megkongatták a vészharangot – ezért fájna a lakosságnak, ha Magyar Péter teljesítené az Unió ajánlásait

Ha a lakosság és a mikrovállalkozók számára elérhető rezsitámogatás megszűnne, felugrana a magyar érték is a cseh vagy legalább a lengyel szintre.
Egy ilyen duplázódás vagy háromszorozódás olyan mértékű terhet róna a lakosságra, hogy az sokak számára elviselhetetlen lenne.
Átlagos gáz és áramfogyasztású háztartás esetén évi 600 ezer forinttal nőne. Illetve beindítaná az inflációs spirált is, mert 10 százalék lakossági energiaár növekedés fél százalékponttal emeli az inflációt, 200 százalék áremelkedés pedig csak maga 10 százalékponttal növeli meg azt – sorolta a képviselő.
Szalai Piroska végül azt a kérdést tette fel, hogy vajon tud-e, akar-e ellentmondani Magyar Péter ezeknek az elvárásoknak. Most csak azt halljuk tőlük, hogy hazahozták az uniós pénzeket, amik még igaz nincsenek itthon, mert csupán egy politikai megállapodás született eddig, de sokat elmond a megállapodás után egy héttel már meg is kaptuk az országajánlásokat.
„Nehéz nem összekötni a két dolgot. S ha az országajánlások végrehajtása a feltétele a pénzek utalásának, akkor nagyon nagy árat fogunk fizetni mindannyian, s a pénzekből pedig nem igazán fog a családok pénztárcájába kerülni”.
A lakosság és a vállalkozók rengeteget fizetnek, a multik különadója megszűnik, az uniós pénzekből pedig a nagy valószínűséggel ismét a külföldi cégek felújítják a közlekedést és a kórházakat… Ez vajon jó így?”
– kérdezte a Fidesz országgyűlési képviselője.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay