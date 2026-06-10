Megkongatták a vészharangot – ezért fájna a lakosságnak, ha Magyar Péter teljesítené az Unió ajánlásait

Szalai Piroska az otthonteremtési támogatások megszüntetésére is kitért. Felidézte, hogy 2002-ben is megtörtént már az, hogy az Orbán-kormány támogatott hitelét Medgyessy Péterék megszüntették, és jött helyette a devizahitel, amiből aztán alig tudták kimenekíteni az érintetteket.

„Akkor is beszéltek bérlakásprogramokról, de semmi nem lett belőlük. A bérlakásprogramok azoknak jók, akik a bérlakások tulajdonosai, s ezek sokszor külföldi befektetők. Akinek albérletben kell leélni az életét, vagy az életéből hosszú éveket, azok igazán kiszolgáltatottak maradnak, és ők valóban nagyobb eséllyel kerülnek a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők közé. Ez megint elvezethet a Magyar Péter által emlegetett 3 millió szegényhez hazánkban”– szögezte le.

Mindezek után a rezsicsökkentés megszüntetésének hatásait is végigvette. A posztban a közgazdász ismertette, hogy a magyar átlagos lakossági energiaköltség – ebben az áram és a gáz mellett az összes díjak és adók is benne vannak, mint például a rendszerhasználati díj – 38 százaléka az uniós átlagnak, a legalacsonyabb egész Európában. Csehországban ez már 106 százalék, Lengyelországban pedig 84 százalék.