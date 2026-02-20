Ez megint nagyot szól: 759 millió forintot fizetnek egy magyar tehetségért – így reagált Szoboszlai menedzsere

Hosszú távú projektben gondolkodunk, a szerződés aláírásával csak az első lépést tettük meg.”

Vitályos Viktor nyáron Varga Barnabással is összecsaphatott / Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Az U19-es válogatott hátvéd nyáron szerződött az MTK-hoz, a kék-fehéreknél augusztus 9-én, a DVTK elleni bajnokin debütált az NB I-ben, azóta további kilenc mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban. A tavaszi idényben a kék-fehérek valamennyi tétmeccsén kezdőként lépett pályára.

„Az MTK tavaly nyáron annak ellenére is nagyon hitt a Viktor szerződtetésében rejlő lehetőségben, hogy korábban a képességeihez mérten érthetetlenül kevés lehetőséget kapott – folytatta Esterházy Mátyás. – Nemcsak Viktor pályafutása, hanem az egész magyar futball sokat nyert azzal, hogy a fővárosi klub megadta az esélyt az egyik legtehetségesebb hazai játékosnak. Ez a fajta villámkarrier újabb bizonyítéka annak, hogy megéri bizalmat szavazni a magyar tehetségeknek. Viktor képességeit és mentalitását ismerve biztos vagyok benne, hogy Prágában is sikerrel veszi majd az akadályokat, ám tavasszal még az MTK mezében szerepel, és a hátralévő fordulókban mindent megtesz, hogy meghálálja azt a bizalmat, amelyet ettől a klubtól kapott.”

Vitályos Viktorért 2 millió eurót fizetnek