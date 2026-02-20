Ez megint nagyot szól: 759 millió forintot fizetnek egy magyar tehetségért – így reagált Szoboszlai menedzsere

Ezt nem teszik ki Felcsúton az ablakba: hiába a két kapott büntető, nem tudott nyerni a Puskás Budapesten
A patinás Sparta Praha a sajtóhírek szerint 2 millió eurót fizet az MTK-nak a mindössze 18 éves magyar tehetségért. Vitályos Viktor a nyártól lesz a csehek játékosa.
Újabb magyar tehetség folytatja külföldön pályafutását, miután a Sparta Praha péntek délután a hivatalos felületein jelentette be Vitályos Viktor szerződtetését. A 18 esztendős középső védő nyártól csatlakozik a 38-szoros cseh rekordbajnokhoz, a tavaszi idény hátralévő részét az MTK-nál tölti – számolt be róla szerkesztőségünkhöz eljuttatott hírlevelében az EM Sports Consulting.
„A Sparta Praha tavaly nyár óta kiemelt figyelemmel követte Viktor teljesítményét, nagyon hamar meglátta a benne rejlő potenciált, és olyan jövőképet vázolt fel számunkra, amely meggyőzött minket arról, hogy az MTK után a Sparta a legjobb döntés – mondta Esterházy Mátyás, a Szoboszlai Dominiket is képviselő iroda tulajdonosa. –
Olyan klubban teheti meg a következő lépéseket, amely rendszeres szereplője az európai kupasorozatoknak, és amelynél minden körülmény adott a további fejlődéséhez.
Hosszú távú projektben gondolkodunk, a szerződés aláírásával csak az első lépést tettük meg.”
Az U19-es válogatott hátvéd nyáron szerződött az MTK-hoz, a kék-fehéreknél augusztus 9-én, a DVTK elleni bajnokin debütált az NB I-ben, azóta további kilenc mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban. A tavaszi idényben a kék-fehérek valamennyi tétmeccsén kezdőként lépett pályára.
„Az MTK tavaly nyáron annak ellenére is nagyon hitt a Viktor szerződtetésében rejlő lehetőségben, hogy korábban a képességeihez mérten érthetetlenül kevés lehetőséget kapott – folytatta Esterházy Mátyás. – Nemcsak Viktor pályafutása, hanem az egész magyar futball sokat nyert azzal, hogy a fővárosi klub megadta az esélyt az egyik legtehetségesebb hazai játékosnak. Ez a fajta villámkarrier újabb bizonyítéka annak, hogy megéri bizalmat szavazni a magyar tehetségeknek. Viktor képességeit és mentalitását ismerve biztos vagyok benne, hogy Prágában is sikerrel veszi majd az akadályokat, ám tavasszal még az MTK mezében szerepel, és a hátralévő fordulókban mindent megtesz, hogy meghálálja azt a bizalmat, amelyet ettől a klubtól kapott.”
Az átigazolásra egyébként egész Európában felkapták a fejüket, hiszen a legnagyobb transzferguru, Fabrizio Romano is beszámolt róla. A mindig megbízható olasz újságíró ráadásul úgy tudja:
mintegy 2 millió eurót, azaz 759 millió forintnak megfelelő összeget fizetnek a játékjogáért a csehek az MTK-nak.
