Micsoda sztori! Vasárnap még a Soroksárban játszott, hétfőn már az örökrangadón lőtt gólt a Fradi tinije

Miközben a Ludogorec kikapott, a Fradi könnyed győzelemmel üzent bolgár ellenfelének
A 19 éves Madarász Ádám meglőtte első felnőtt gólját az FTC-ben.
Madarász Ádám élete első felnőtt gólját szerezte meg hétfő este a Ferencváros színeiben. Az MTK–FTC után a tehetség mellett Varga Ádám értékelt a Mandinernek.
A ZTE és a Ludogorec elleni vereség után visszatalált a győzelem útjára a Ferencváros. Az MTK–FTC-n ráadásul magabiztos játékkal aratott 3–1-es győzelmet a magyar bajnok, így jó mentális állapotban várhatja a csütörtöki, egygólos hátrányból induló Európa-liga visszavágót hazai pályán a Ludogorec ellen.
A Fradi harmadik gólját a mindössze 19 éves Madarász Ádám szerezte, aki ráadásul egész felnőtt pályafutása során most talált be először az ellenfél kapujába. A találkozó után természetesen nagyon boldogan nyilatkozott a Mandinernek.
„Amikor láttam, hogy már jön felém a labda, nagyon próbáltam koncentrálni” – kezdte a fiatal tehetség. – „Látványra nem ez volt életem gólja, de hát mégiscsak az első, úgyhogy óriási élmény. Életem első felnőtt gólját rögtön az NB I-ben szereztem, hatalmas dolog ez számomra. A szüleim kint voltak a meccsen, úgyhogy egyből nekik intettem ki a gólom után.”
A középpályás arról is beszélt nekünk: a gól után végig futott az agyán, hogy honnan indulva jutott el idáig.
„Szerintem minden gyerek arról álmodozik, hogy játszhasson az NB I-ben és gólt is szerezhessen. Így voltam ezzel én is. Azért eszembe jutott, mennyire nehéz volt idáig eljutni.
Nagyon hosszú az út, rengeteg lemondással jár közben, de ilyenkor beigazolódik, hogy tényleg megéri ezt csinálni.”
Ami talán a legkülönlegesebb Madarász góljában az az, hogy
„Már annak is örültem, hogy a vasárnapi után ezen a meccsen is szóhoz jutottam, de hogy még gólt is sikerült szereznem, az hihetetlen.
Tegnap is egész jól ment a játék, végre nyerni tudtunk a Soroksárral is, úgyhogy két nap alatt két győzelmet is arattam, csodálatos érzés.”
És hogy mivel lóg a csapattársaknak az első gólért?
Hát, azt mondták, hogy legalább ötven, de inkább száz krémest vigyek magammal a következő edzésre…”
A Ferencváros kapujában egyébként Varga Ádám állt a mérkőzésen, aki az őszi, debreceni kölcsönjáték után először védhetett a Fradiban az NB I-ben.
„Nagyon örültem, amikor a mester mondta, hogy bizalmat szavaz nekem erre a mérkőzésre” – mondta el a hálóőr a Mandinernek. – „Nagyon sok találkozónk van most, sejtettem, hogy valamelyik meccsen majd én kezdhetek, de nem tudtam, hogy éppen az örökrangadón. Örültem, vártam a meccset, és nagyon jól is éreztem magam a pályán. Mondjuk a srácok annyira jól védekeztek, hogy szinte dolgom sem volt, igazából csak lábbal kellett közbeavatkoznom. Szép gólokat rúgtunk, aztán az MTK mindent megtett a szépítésért, sajnos sikerült is neki, de a győzelmünket egy percig sem éreztem veszélyben. Kicsit frusztrál az a bekapott gól, de azért könnyen el tudom engedni, amíg a csapat három pontot szerez. Igazából most ez a legfontosabb, hiszen az ETO is nyeri a meccseit, tapadnunk kell rájuk.
Tényleg minden meccsbe úgy kell belemennünk, mintha a döntő lenne, egyszerűen most már meg kell nyernünk az összes találkozónkat.”
És persze ennek a sikernek még a Ludogorec elleni mérkőzésre is lehet hatása…
„Lelkileg is felbobja a csapatot két vereség után a győzelem, ami szükséges is, mert csütörtökön nagyon fontos találkozó vár ránk. Hátrányból indulunk neki, de nyílt még a párharc. Mindenki nagyon motivált, várjuk már a meccset. A saját játékunkat akarjuk majd játszani, nem állunk be védekezni, hogy várjunk a lehetőségekre. Hazai pályán muszáj rájuk erőltetnünk az akaratunkat, és minél több helyzetet kialakítanunk.”
A Ferencváros csütörtök este 18.45-től fogadja 2–1-es hátrányból a Ludogorec csapatát az Európa-liga rájátszásában.
Nyitókép: fradi.hu