Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Kubatov Gábor Braga AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros FTC

Fradi-dominancia és Varga Barnabás-őrület Európában, a románok a fasorban sincsenek

2026. március 13. 18:23

Ferencváros > Románia? A csütörtöki bravúrgyőzelem után három Fradi-játékos is bekerült az El aktuális álomcsapatába, és itt még nem volt vége a magyar uralomnak.

A Ferencváros szurkolói még mindig a csütörtök esti, Braga ellen aratott történelmi Európa-liga-siker hatása alatt vannak: a zöld-fehérek remek játékkal és fegyelmezett védekezéssel kapott gól nélkül győzték le 2–0-ra favorit riválisukat a nyolcaddöntő budapesti első felvonásán. A nemzetközi porondon tovább menetelő Fradi újabb bravúrja természetesen Európa-szerte felkeltette a figyelmet: a vezetőedző Robbie Keane-t egyesek már a skót Celtic kispadján látják, miközben a különböző statisztikai oldalaknál magyar dominancia tapasztalható a forduló álomcsapatainál. És akkor még Kubatov Gábor odaszúrásáról nem is beszéltünk...

JOSEPH, Lenny; ARREY-MBI, Bright Fradi-Braga
A Fradi francia csatára, Lenny Joseph brillírozott a Braga ellen: góllal és gólpasszal vette ki a részét a 2–0-s diadalból (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Fradi-uralom az El-álomcsapatban

A magyar mezőnyjátékos nélkül felálló FTC-ből hárman is bekerültek az El-nyolcaddöntők első körének álomcsapatába: a Braga elleni siker legjobbja, a góllal és gólpasszal záró francia Lenny Joseph helye megkérdőjelezhetetlen, de mellette a szintén betaláló izraeli Gavriel Kanichowsky és az ír Callum O'Dowda is bekerült . Ez pedig az jelenti, hogy holtversenyben

a Fradi adta a legtöbb játékost a virtuális álomtizenegybe.

Három ferencvárosi játékos is ott van a forduló álomcsapatában (Fotó: Facebook/Sofascore)

És itt még nincs vége a magyar uralomnak! A görög Szuperligában szerzett négy bajnoki gólja után a Konferencialigában is beköszönő – ezzel egy idényen belül mindhárom európai kupasorozatban betaláló! – AEK-csatár, 

Varga Barnabás pedig egyedülálló tette után az aktuális Kl-forduló álomcsapatában landolt,

méghozzá nagyon magas, 8.8-as pontszámmal. Ez a második legjobb teljesítmény volt a játékhéten – holtversenyben azzal a Troy Parrottal, akinek neve hallatán azóta is kiveri a hideg verejték az összes jóérzésű magyar futballszurkolót...

A Konferencialigában is betaláló Varga Barnabás elképesztően jó osztályzattal került be a legjobbak közé (Fotó: Facebook/Sofascore)

Az elnök megadta a kegyelemdöfést: Ferencváros>Románia

S ha ez önmagában nem lenne elég, Kubatov Gábor FTC-elnök péntek délután még megadta a kegyelemdöfést: közösségi oldalának tanúsága szerint idén

a Fradi egyedül több UEFA-pontot szerzett, mint az összes román csapat együttvéve...

Arról, hogy a magyar bajnokcsapat El-menetelése regionális szinten is egyedülálló bravúr, itt írtunk bővebben. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

* * *

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!