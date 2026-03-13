Fradi-dominancia és Varga Barnabás-őrület Európában, a románok a fasorban sincsenek

Fordulatról írnak Robbie Keane ügyében – nem örülnek a kérdésnek a Ferencvárosnál
Az egyik skót fogadóirodánál nőtt az esély arra, hogy ő lesz a Celtic következő edzője.
Ferencváros > Románia? A csütörtöki bravúrgyőzelem után három Fradi-játékos is bekerült az El aktuális álomcsapatába, és itt még nem volt vége a magyar uralomnak.
A Ferencváros szurkolói még mindig a csütörtök esti, Braga ellen aratott történelmi Európa-liga-siker hatása alatt vannak: a zöld-fehérek remek játékkal és fegyelmezett védekezéssel kapott gól nélkül győzték le 2–0-ra favorit riválisukat a nyolcaddöntő budapesti első felvonásán. A nemzetközi porondon tovább menetelő Fradi újabb bravúrja természetesen Európa-szerte felkeltette a figyelmet: a vezetőedző Robbie Keane-t egyesek már a skót Celtic kispadján látják, miközben a különböző statisztikai oldalaknál magyar dominancia tapasztalható a forduló álomcsapatainál. És akkor még Kubatov Gábor odaszúrásáról nem is beszéltünk...
Az egyik skót fogadóirodánál nőtt az esély arra, hogy ő lesz a Celtic következő edzője.
A magyar mezőnyjátékos nélkül felálló FTC-ből hárman is bekerültek az El-nyolcaddöntők első körének álomcsapatába: a Braga elleni siker legjobbja, a góllal és gólpasszal záró francia Lenny Joseph helye megkérdőjelezhetetlen, de mellette a szintén betaláló izraeli Gavriel Kanichowsky és az ír Callum O'Dowda is bekerült . Ez pedig az jelenti, hogy holtversenyben
a Fradi adta a legtöbb játékost a virtuális álomtizenegybe.
És itt még nincs vége a magyar uralomnak! A görög Szuperligában szerzett négy bajnoki gólja után a Konferencialigában is beköszönő – ezzel egy idényen belül mindhárom európai kupasorozatban betaláló! – AEK-csatár,
Varga Barnabás pedig egyedülálló tette után az aktuális Kl-forduló álomcsapatában landolt,
méghozzá nagyon magas, 8.8-as pontszámmal. Ez a második legjobb teljesítmény volt a játékhéten – holtversenyben azzal a Troy Parrottal, akinek neve hallatán azóta is kiveri a hideg verejték az összes jóérzésű magyar futballszurkolót...
Egy életre megjegyezzük a nevét!
Szalagcímben írnak a bravúrjáról.
S ha ez önmagában nem lenne elég, Kubatov Gábor FTC-elnök péntek délután még megadta a kegyelemdöfést: közösségi oldalának tanúsága szerint idén
a Fradi egyedül több UEFA-pontot szerzett, mint az összes román csapat együttvéve...
Arról, hogy a magyar bajnokcsapat El-menetelése regionális szinten is egyedülálló bravúr, itt írtunk bővebben.
Irigykedve nézhetnek a szomszédos országok.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
