„Ezek ünnepnapok, nincs ébresztő, nincs fütty” – a legendás magyarról Németországban sem feledkeztek meg

Dárdai Pál az Újpesttel kapcsolatban felidézte: nem tetszett neki a játékoskijáró a Szusza Ferenc Stadionban, mert hangulattalan volt.

Most már lilára festve egészen más légkörben vonulnak ki a pályára a csapatok. Voltam olyan idegenbeli találkozón, ahol arra kellett figyelni, hogy a kispad környékén ki ne törjem a bokám valamilyen gödörbe lépve, szóval, rengeteg fejlesztés elfér még a futballunkban, de az irány egyértelműen jó

– fogalmazott az immár 50 éves sportigazgató, aki kitért az utánpótlás-nevelésre is:

A körülmények jók, százezer ember él a kerületben, és még többen a vonzáskörzetben. Sok gyerek akar nálunk futballozni, és tennünk kell azért, hogy szeressenek is itt lenni, akarjanak az Újpest labdarúgói lenni. El kell érni, hogy amikor egy korosztály tagjai tizenhét-tizennyolc évesek lesznek, legalább ketten felkerülhessenek az első csapatba, s ha az egyiket eladjuk, a másikat beépítjük, elindulhat az egészséges körforgás

– tette hozzá a 61 válogatott fellépésén 5 gólt szerző egykori kiváló középpályás, akit a neves német szaklap, a Kicker is felköszöntött.