„Ezek ünnepnapok, nincs ébresztő, nincs fütty” – a legendás magyarról Németországban sem feledkeztek meg

Kiderítettük: Dárdai Pál ebben példát mutat Újpesten és egész Magyarországon
A lila-fehérek peches játékosa árult el a titkot a Mandinernek.
Az immár 50 éves újpesti sportigazgató úgy érzi, van abban szerepe, hogy megváltozott az általános hangulat itthon, a magyar labdarúgó-válogatott körül. Dárdai Pál
Betöltötte ötvenedik életévét Dárdai Pál, a Hertha BSC korábbi játékosa, edzője, a magyar válogatott egykori labdarúgója, szövetségi kapitánya, az Újpest FC jelenlegi sportigazgatója. A berlini klublegenda e jeles alkalomból adott interjút.
„Örülök, hogy ennyit megélhettem – mondta a Nemzeti Sportnak Dárdai. – A harmincadiknál már éreztem, hogy elkerülhetetlenül felnőtt lettem, és most úgy gondolom, a hatvanadik érint majd meg igazán: tényleg nagypapa korszakban leszek. Persze az is lehet, már előtte is lesznek unokáim. A hatvan már jelentősebb mérföldkő, de ez az ötven, bár jól hangzik, nem kavar fel különösebben.”
Amikor a fiairól – Bencéről (20), Mártonról (24) és Palkóról (26) kérdezték –, így felelt:
Nagyon büszke vagyok, hogy mind a hárman játszottak már a magyar válogatottban és a Bundesligában is, és komolyan mondom, én sohasem turkáltam a zsebükben, de azt hallom, odafigyelnek a pénzükre, beosztják, befektetik. Palkó és Marci is tervezi a továbbtanulást – az édesanyjukkal, Mónival együtt büszkék vagyunk arra, hogy tisztességes, becsületes srácok lettek. Nagyon szeretik egymást, ez is jó érzés nekünk, szurkolnak a másiknak, és azért szerencsések vagyunk: Újpest, Puskás Akadémia, Hertha, Wolfsburg, valamelyik csak nyer a hétvégén, mindig van ki miatt örülni.
A szerző kíváncsi volt arra is, hogy nem bánta-e meg, hogy 2016-ban az Európa-bajnokságon már nem ő volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
Nem. Az akkori helyzet sok tényező miatt alakult úgy, ahogy. Ott voltam minden mérkőzésen Franciaországban, és utólag visszanézve azt gondolom, van abban szerepem, hogy megváltozott az általános hangulat a magyar válogatott körül. A nemzeti csapat meccsei mindig ünnepnapok, nincs ébresztő, nincs fütty, nem szidják az együttest, és az azóta megépült Puskás Aréna is mindig tele van – most az NB I-es bajnokikra is vissza kellene csalogatni a nézőket.
Dárdai Pál az Újpesttel kapcsolatban felidézte: nem tetszett neki a játékoskijáró a Szusza Ferenc Stadionban, mert hangulattalan volt.
Most már lilára festve egészen más légkörben vonulnak ki a pályára a csapatok. Voltam olyan idegenbeli találkozón, ahol arra kellett figyelni, hogy a kispad környékén ki ne törjem a bokám valamilyen gödörbe lépve, szóval, rengeteg fejlesztés elfér még a futballunkban, de az irány egyértelműen jó
– fogalmazott az immár 50 éves sportigazgató, aki kitért az utánpótlás-nevelésre is:
A körülmények jók, százezer ember él a kerületben, és még többen a vonzáskörzetben. Sok gyerek akar nálunk futballozni, és tennünk kell azért, hogy szeressenek is itt lenni, akarjanak az Újpest labdarúgói lenni. El kell érni, hogy amikor egy korosztály tagjai tizenhét-tizennyolc évesek lesznek, legalább ketten felkerülhessenek az első csapatba, s ha az egyiket eladjuk, a másikat beépítjük, elindulhat az egészséges körforgás
– tette hozzá a 61 válogatott fellépésén 5 gólt szerző egykori kiváló középpályás, akit a neves német szaklap, a Kicker is felköszöntött.
Az Újpest FC hazai pályán jó formába lendült tavasszal, mivel csak a Puskás Akadémiától kapott ki otthon az új évben,
A lila-fehérek 33 ponttal a 8. helyen állnak a Fizz Ligában, 8 egységgel előzik meg a jelenleg kieső DVTK-t, miközben 6-tal vannak lemaradva a negyedik ZTE FC-től. A IV. kerületi gárda március 21-én épp a Zalaegerszeg vendége lesz az NB I-ben.
DÁRDAI PÁL NÉVJEGYE
Született: 1976. március 16., Pécs
Posztja: középpályás
Válogatottság/gól (1998–2010): 61/5
Klubjai profi játékosként: Pécs (1991–1995), BVSC (1996), Hertha BSC (1997–2011)
Csapatai vezetőedzőként/szövetségi kapitányként: magyar válogatott (2014–2015), Hertha BSC (2015–2019; 2021; 2023–2024)
Kiemelkedő eredményei játékosként: Intertotó-kupa-győztes (2006), 2. Bundesliga-bajnok (2011), 2x német Ligakupa-győztes (2001, 2002), Magyar Kupa-döntős (1996)
* A Nemzeti Sport gyűjtése nyomán.
Fotók: MTI/Kocsis Zoltán
