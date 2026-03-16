Macron már a falat kaparja: a franciák kimondták, Magyarországéhoz hasonló kormányt akarnak

Az Európai Bizottság elnöke attól fél, hogy az olajblokád miatt Orbán nyeri a választást.
Marine Le Pen győzelme egyértelmű jel az európai patrióta politikai fordulatnak.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán reagált a franciaországi választások eredményére. Bejegyzésében arról írt, hogy szerinte egyre több francia fordul el attól az elittől, amely a háborút és a migrációt támogatja.
Az államtitkár szerint a patrióta politikai fordulat elkerülhetetlen Európában. Ezt az is bizonyítja, hogy a hatósági eljárások ellenére a Nemzeti Tömörülés jelentős sikert ért el a választásokon.
Ezt is ajánljuk a témában
Hidvéghi Balázs felidézte, hogy a francia politikai elit korábban többször is megpróbálta ellehetetleníteni Marine Le Pent és pártját, de ezek a kísérletek nem jártak sikerrel. A mostani választási eredményt ezért különösen jelentősnek tartja.
Hiába próbálnak Franciaországban is mindent megtenni a patrióta erők ellen, hiába próbálják bírósági eljárásokkal elhallgattatni a nemzeti erőket, hiába próbálják mindenáron eltakarítani Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés átütő sikert aratott a helyhatósági választások első fordulóján”
– hangsúlyozta.
Az államtitkár bejegyzésében azt is írta, hogy szerinte a francia választók egyre kevésbé támogatják a jelenlegi politikai irányvonalat.
Úgy látszik, a franciák is egyre kevésbé kérnek a háború- és migrációpárti elitből. Hajrá, francia patrióták!”
– nyomatékosította az államtitkár.
Nyitókép: Bertrand GUAY / AFP