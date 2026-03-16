patrióta nemzeti tömörülés hidvéghi balázs marine le pen franciaország választás

Macron már a falat kaparja: a franciák kimondták, Magyarországéhoz hasonló kormányt akarnak

2026. március 16. 11:22

Marine Le Pen győzelme egyértelmű jel az európai patrióta politikai fordulatnak.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán reagált a franciaországi választások eredményére. Bejegyzésében arról írt, hogy szerinte egyre több francia fordul el attól az elittől, amely a háborút és a migrációt támogatja.

Az államtitkár szerint a patrióta politikai fordulat elkerülhetetlen Európában. Ezt az is bizonyítja, hogy a hatósági eljárások ellenére a Nemzeti Tömörülés jelentős sikert ért el a választásokon.

Hidvéghi Balázs felidézte, hogy a francia politikai elit korábban többször is megpróbálta ellehetetleníteni Marine Le Pent és pártját, de ezek a kísérletek nem jártak sikerrel. A mostani választási eredményt ezért különösen jelentősnek tartja.

Hiába próbálnak Franciaországban is mindent megtenni a patrióta erők ellen, hiába próbálják bírósági eljárásokkal elhallgattatni a nemzeti erőket, hiába próbálják mindenáron eltakarítani Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés átütő sikert aratott a helyhatósági választások első fordulóján”

– hangsúlyozta.

Az államtitkár bejegyzésében azt is írta, hogy szerinte a francia választók egyre kevésbé támogatják a jelenlegi politikai irányvonalat.

Úgy látszik, a franciák is egyre kevésbé kérnek a háború- és migrációpárti elitből. Hajrá, francia patrióták!” 

– nyomatékosította az államtitkár.

Nyitókép: Bertrand GUAY / AFP

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2026. március 16. 13:08
Másképp is mondom: Ez egy hazalmas történelmi lehezőség szerintem, hogy a világ nagyhatalmaival jóban vagyunk... nagyon nem kellene ezt is elszúrni.
ThunderDan
2026. március 16. 13:07
Ekeke: Én ezt tudom. De mégis az a nagykép, hogy - kb. törtélmileg példátlan módon - a világ 3 legnagyobb hatalmának mindegyikével jó viszonyban vagyunk, és e jó viszony személyes letéteményese a miniszterelnök. A nagykép másik része pedig, hogy tényleg egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy egy európai nagy is kidőljön a brüsszelita sorból. Ha Franciaorszagban tényleg nyernek Le Penék, akkor a mai néppárti-ballib-weberes-merzes-vonderleyenes vircsaft igy nem mehet tovább. EU-s pénzekkel egyútt is nagy bajban lenne egy Poloska-kormány. Hiszen hozzákötné magát az egyrengyengülő brüsszelita vircsafthoz. Amúgy a teóriám szerint a radnaimark.hu-s szobakép és Kapitány meg Orbán Anita hirtelen kirendelése is brüsszelita zsarolas/biztosíték.
Ekeke
2026. március 16. 12:58
ThunderDan 2026. március 16. 12:58 Én ugyan nem tartozom a megszólítottak közém de elmondok pár részletet a tervből. Először is, csatlakoznának az un. európai ügyészséghez. Ezzel alkalmat adnának a hazai szervek megkerüléséhez és "fideszes politikusok és oligarchák" elleni eljárásokhoz, média hadjáratokhoz. Adok egy példát, Bulgáriából. A választások előtt megjelent ott Codruta Kövesi és a sajtónak brekegett az elviselhetetlen korrupcióról. Másnap letartóztatták Bojko Boriszov volt kormányfőt. Akit pár nap múlva, bizonyíték hiányában elengedtek. De addigra ki tudja hány választó gondolta meg magát a szavazáskor... Vagy. Néhány lmbtq,migráció, ukránpárti intézkedéssel felszabadítanák számukra a visszatartott EU-s pénzek egy részét. Máris futna némi osztogatásra, mint 2002-ben a 100 npos programokkal.
ThunderDan
2026. március 16. 12:47
Poloska-szavazók! Amúgy mi a terv, ha (NEADJISTEN!) nyer a Messiásotok? Nulláról, vagy még inkább MÍNUSZRÓL kezdene az USA, Kína és Oroszország vonatkozásában... igyr már az egy nulladik kérdés, hogy Putyin fenntartaná-e a földgázas és kőolajos szerződéseket. A UK-ben szinte tuti, hogy Farage-kormány lesz, és bizony, Franciaországban sem esélytelen, hogy Le Penék (Bardella) nyerik az elnökválasztást. Mi a terv?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!