Macron már a falat kaparja: a franciák kimondták, Magyarországéhoz hasonló kormányt akarnak

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán reagált a franciaországi választások eredményére. Bejegyzésében arról írt, hogy szerinte egyre több francia fordul el attól az elittől, amely a háborút és a migrációt támogatja.

Az államtitkár szerint a patrióta politikai fordulat elkerülhetetlen Európában. Ezt az is bizonyítja, hogy a hatósági eljárások ellenére a Nemzeti Tömörülés jelentős sikert ért el a választásokon.