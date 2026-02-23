Miközben a Ludogorec kikapott, a Fradi könnyed győzelemmel üzent bolgár ellenfelének

A szünet után hatalmas özönvíz érkezett a pályára, de nemcsak az eső élénkült meg, hanem a csapatok is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak.

Az 58. percben megduplázta az előnyét a vendég csapat, ráadásul nem is akármilyen góllal: Gruber Zsombor passza után Elton Acolatse betört a 16-oson belülre és a hosszú felső sarokba tekert, 0–2.

A ghánai-holland támadó első gólját szerezte a Ferencváros színeiben.

A 71. percben Gómez maradt lenn a földön, le is kellett cserélni sérülés miatt, ami nem a legjobb hír Robbie Keane számára a csütörtöki, Ludogorec elleni visszavágó előtt.