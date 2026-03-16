A horvát köztársasági elnök koppintott rá Zelenszkij szövetségesének fejére: nincs jogi akadálya annak, hogy az Adria ellássa Magyarországot

A hétvégén hosszabban nyilatkozott a horvát Indexnek Zoran Milanović, Horvátország köztársasági elnöke. A kérdések többek között az Adria-vezetéken keresztül Magyarországra érkező kőolajra és az orosz olaj szállítására is kitértek.

Mint ismert, január vége óta nem érkezik kőolaj Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetéken. Emiatt Magyarország számára jelenleg az egyetlen vezetékes importlehetőség a Adria kőolajvezeték, amely Horvátország irányából érkezik.