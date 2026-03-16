A horvát köztársasági elnök koppintott rá Zelenszkij szövetségesének fejére: nincs jogi akadálya annak, hogy az Adria ellássa Magyarországot

Kiszivárgott hangfelvétel bizonyítja: összejátszik Brüsszel Kijevvel
A felvétel tanúsága szerint Brüsszel egyelőre nem kíván nyilvánosan állást foglalni a vezeték kérdésében. Magyar Péter legnagyobb örömére.
Zoran Milanović szerint nincs jogi akadálya annak, hogy a magyarok bármilyen olajat szállítsanak az Adria-vezetéken.
A hétvégén hosszabban nyilatkozott a horvát Indexnek Zoran Milanović, Horvátország köztársasági elnöke. A kérdések többek között az Adria-vezetéken keresztül Magyarországra érkező kőolajra és az orosz olaj szállítására is kitértek.
Mint ismert, január vége óta nem érkezik kőolaj Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetéken. Emiatt Magyarország számára jelenleg az egyetlen vezetékes importlehetőség a Adria kőolajvezeték, amely Horvátország irányából érkezik.
Ezt is ajánljuk a témában
A portál arról kérdezte Milanovićot, hogy a horvát kormánynak és a JANAF vállalatnak engedélyeznie kellene-e a Mol számára az orosz eredetű kőolaj szállítását.
Ahogy én látom, jogi akadálya nincs annak, hogy a magyaroknak megengedjék bármilyen eredetű olaj tranzitját. De erről majd a kormány fog döntést hozni, belátása szerint”
– válaszolta az elnök.
A JANAF közleményben hangsúlyozta, hogy működését teljes mértékben az Európai Unió szabályai, a piaci verseny elvei és a nemzetközi szankciók keretei határozzák meg. A vállalat jelezte: kész az európai hatóságok előtt válaszolni a Mol és a Slovnaft által benyújtott panaszokra, és nyitott bármilyen, az Európai Bizottság előtt zajló vizsgálatra is.
Nyitókép: Damir SENCAR / POOL / AFP