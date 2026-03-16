olaj zelenszkij adria zoran milanović horvátország köztársasági elnök

A horvát köztársasági elnök koppintott rá Zelenszkij szövetségesének fejére: nincs jogi akadálya annak, hogy az Adria ellássa Magyarországot

2026. március 16. 14:16

Zoran Milanović szerint nincs jogi akadálya annak, hogy a magyarok bármilyen olajat szállítsanak az Adria-vezetéken.

null

A hétvégén hosszabban nyilatkozott a horvát Indexnek Zoran Milanović, Horvátország köztársasági elnöke. A kérdések többek között az Adria-vezetéken keresztül Magyarországra érkező kőolajra és az orosz olaj szállítására is kitértek.

Mint ismert, január vége óta nem érkezik kőolaj Ukrajna felől a Barátság kőolajvezetéken. Emiatt Magyarország számára jelenleg az egyetlen vezetékes importlehetőség a Adria kőolajvezeték, amely Horvátország irányából érkezik.

Ezt is ajánljuk a témában

A portál arról kérdezte Milanovićot, hogy a horvát kormánynak és a JANAF vállalatnak engedélyeznie kellene-e a Mol számára az orosz eredetű kőolaj szállítását.

Ahogy én látom, jogi akadálya nincs annak, hogy a magyaroknak megengedjék bármilyen eredetű olaj tranzitját. De erről majd a kormány fog döntést hozni, belátása szerint”

– válaszolta az elnök.

A JANAF közleményben hangsúlyozta, hogy működését teljes mértékben az Európai Unió szabályai, a piaci verseny elvei és a nemzetközi szankciók keretei határozzák meg. A vállalat jelezte: kész az európai hatóságok előtt válaszolni a Mol és a Slovnaft által benyújtott panaszokra, és nyitott bármilyen, az Európai Bizottság előtt zajló vizsgálatra is.

Nyitókép: Damir SENCAR / POOL / AFP

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 16. 16:30
ez egy nagyon langyos, erőtlen nyilatkozat ha lenne vér a pucájában, lefasisztázta volna von der Hitlert és a JANAF-ot
europész
2026. március 16. 16:29
A mostani horvat kormany nem megbizhato.
borsos-2
2026. március 16. 16:23
Igyekezhetne jobban is a köztársasági elnök, hogy a kormányt kicsit ráébressze a törvényi kötelezettségére! Valamiféle őre a törvényességnek a köztársasági elnök, nem?
csulak
2026. március 16. 16:18
porhintes, es hazudik a horvat ! magyar ember tobbet ne menjen horvatorszagba nyaralni !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!