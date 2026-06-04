Vona Gábor előkerült, és máris javasolt öt személyt köztársasági elnöknek

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
A Második Reformkor elnöke Sulyok Tamás államfő lemondásáért és a közvetlen köztársaságielnök-választásért tartott csekély érdeklődésre számot tartó tüntetést.
Csatlakozott az államfő távozását szorgalmazók köréhez Vona Gábor, a Második Reformkor (2RK) elnöke, aki a Sándor-palota előtt tartott demonstrációt szerdán. A meglehetősen gyér érdeklődés mellett megrendezett tüntetésen a Jobbik egykori vezetője az Indexnek arról beszélt, kit javasolna köztársasági elnöknek, ha Sulyok Tamás lemondana, vagy elmozdítanák pozíciójából. A pártelnök öt személyt is megnevezett:
Vona Gábor úgy látja, hogy
az említett személyek különböző politikai irányokból, de mindannyian bőven képesek túlnyúlni a saját ideológiai, értékrendi korlátjaikon.
„Ennek az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy párt kinevezettje, nem egy értékrend elkötelezettje, hanem felette áll mindezeknek és képes az egész nemzetet képviselni” – húzta alá a politikus.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI