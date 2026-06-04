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sulyok tamás vona gábor 2rk tüntetés köztársasági elnök

Vona Gábor előkerült, és máris javasolt öt személyt köztársasági elnöknek

2026. június 04. 12:13

A Második Reformkor elnöke Sulyok Tamás államfő lemondásáért és a közvetlen köztársaságielnök-választásért tartott csekély érdeklődésre számot tartó tüntetést.

2026. június 04. 12:13
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Csatlakozott az államfő távozását szorgalmazók köréhez Vona Gábor, a Második Reformkor (2RK) elnöke, aki a Sándor-palota előtt tartott demonstrációt szerdán. A meglehetősen gyér érdeklődés mellett megrendezett tüntetésen a Jobbik egykori vezetője az Indexnek arról beszélt, kit javasolna köztársasági elnöknek, ha Sulyok Tamás lemondana, vagy elmozdítanák pozíciójából. A pártelnök öt személyt is megnevezett:

  • Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke,
  • Ángyán József, aki a második Orbán-kormány Vidékfejlesztési Minisztériumában volt államtitkár, majd önként távozott,
  • Kassai Lajos íjkészítő, lovasíjász,
  • Tölgyessy Péter, rendszerváltó politikus, az SZDSZ volt képviselője,
  • valamint Lányi András író, filozófus.

Vona Gábor úgy látja, hogy 

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az említett személyek különböző politikai irányokból, de mindannyian bőven képesek túlnyúlni a saját ideológiai, értékrendi korlátjaikon. 

„Ennek az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy párt kinevezettje, nem egy értékrend elkötelezettje, hanem felette áll mindezeknek és képes az egész nemzetet képviselni” – húzta alá a politikus.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI

 

Összesen 31 komment

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Sorrend:
boomaire
2026. június 04. 14:08
"rasdi1 - 2026. június 04. 13:17" "Sulyok Tamás örömmel fog lemondani, amikor az Alaptörvény ezt fogja előírni." M. Szálasi Péter diktatórikus hatalomátvételéhez meg kell szüntetnie a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ehhez először el kell távolítania a köztársasági elnököt. Az ö eltávolításához az Alaptörvényt kell módosítani, csakhogy ahhoz nélkülözhetetlen a köztársasági elnök jóváhagyása. Alaptörvény S) cikk Ha a köztársasági elnök úgy ítéli meg, hogy az Alaptörvény módosításának a megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg, ennek vizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól." M. Szálasi ezért fenyegeti az elnököt, és követeli önkéntes lemondását, mert jogszerűen 2029 előtt nem tudja, vagy csak a lengyel minta szerint erőszakkal tudja módosítani az Alaptörvényt és átvenni a teljhatalmat, és bevezetni a liberálnáci diktatúrát...
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0
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boomaire
2026. június 04. 14:00
Olyan régen hallottunk róla, hogy ő is rájött, hogy már majdnem elfelejtették, ezért a patkány kimászott a csatornából..
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1
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boomaire
2026. június 04. 13:59
Ha a Vóna, ott nem lett vóna, a mesém is tovább tartott vóna...
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3
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indaniso
2026. június 04. 13:49
Vonó Gabriella előmászott a szemétdombról.
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