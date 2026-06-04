Vona Gábor előkerült, és máris javasolt öt személyt köztársasági elnöknek

Csatlakozott az államfő távozását szorgalmazók köréhez Vona Gábor, a Második Reformkor (2RK) elnöke, aki a Sándor-palota előtt tartott demonstrációt szerdán. A meglehetősen gyér érdeklődés mellett megrendezett tüntetésen a Jobbik egykori vezetője az Indexnek arról beszélt, kit javasolna köztársasági elnöknek, ha Sulyok Tamás lemondana, vagy elmozdítanák pozíciójából. A pártelnök öt személyt is megnevezett:

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke,

Ángyán József, aki a második Orbán-kormány Vidékfejlesztési Minisztériumában volt államtitkár, majd önként távozott,

Kassai Lajos íjkészítő, lovasíjász,

Tölgyessy Péter, rendszerváltó politikus, az SZDSZ volt képviselője,

valamint Lányi András író, filozófus.

Vona Gábor úgy látja, hogy