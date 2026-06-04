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köztársasági elnök Sulyok Tamás Európa Tanács

Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük

2026. június 04. 14:32

Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni.

2026. június 04. 14:32
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Dr. Sulyok Tamás
Dr. Sulyok Tamás
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„A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget.

Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

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Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 46 komment

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Sorrend:
magyar-1977
2026. június 04. 16:26
magyar-1977 antoniosalazar 2026. június 04. 16:26 A cigány mondatta le, hogy védve a hájas seggét ahogy most a lefosott fingnak se engedi, hogy lemondjon. Nem mintha bármit is számítana, de már csak erre képes a gyáván bújócskázó trottyos náci malac !.DDDD
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magyar-1977
2026. június 04. 16:21
magyar-1977 Vata Aripeit 2026. június 04. 16:21 Sötét és tanulatlan bugris vagy! A bukott cigányod talpnyaló zoknibábjait alkotmányozó kétharmaddal hajtjuk el a kurva anyjukba, ha kell átfirkáljuk a szájeri buzialkotmányt vagy újat írunk, ja és még el is számoltatjuk a maffiatagokat! :DDDD Hogy ízlik a demokrácia és a jogállam náci retek?!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
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antoniosalazar
2026. június 04. 16:18
batamaantoniosalazar 2026. június 04. 15:56 Önként lemondtak,nem kellett Alaptörvényt módosítani.Ne csúsztass. :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) """Novák Katalin korábbi köztársasági elnök 2024 februárjában megszakította katari hivatalos látogatását, és a tervezettnél egy nappal korábban, szombaton hazatért Budapestre. Hazatérése után, február 10-én jelentette be lemondását az úgynevezett kegyelmi botrány miatt.""" Gondolom Novák férje beszélte rá hogy jöjjön haza és mondjon le.
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magyar-1977
2026. június 04. 16:12
magyar-1977 pugacsov-0 2026. június 04. 16:12 Nem megy a lefosott fing ezért basszuk ki kétharmaddal, mint macskát szarni!:DDDDDDD
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