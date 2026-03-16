Kovács befejezi – Kokó nyilatkozatára megérkezett a reakció is, van benne bőven fordulat

A párizsi olimpia után nem sokkal megműtötték az egyik vállát, majd fél évre rá a másikat is meg kellett operálni, így pedig nagyon hosszú időt kihagyott. Mi közben természetesen ugyanúgy támogattuk, mintha versenyzett volna, de aztán eltelt egy év, és vártuk tőle a választ arról, hogyan tovább. A válasz aztán az volt, hogy sajnos nem tudja, nem akarja folytatni a pályafutását

– mondta a szövetség elnöke, hangsúlyozva, hogy az olimpiai ötödik helyezett Kovács Richárdon kívül a többi magyar élversenyző, így a világbajnoki bronzérmes Akilov Pylyp és szintén ötkarikás ötödik Hámori Luca is indul a Bocskain.

Kovács Richárd (piros) 28 évesen, olimpiai ötödikként vonult vissza az amatőr ökölvívástól

Luca most tért haza az Egyesült Államokból, és egy nagyon komoly felkészülésen van túl. Kíváncsi vagyok, az ottani munka mennyit tett hozzá az egyébként is jó formában lévő Hámori Luca teljesítményéhez.

– folytatta Kokó, aki többek között beszélt a március 25-én sorra kerülő Papp100 gálaestről is, melyen a magyar ökölvívás legnagyobb csillaga, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László előtt tisztelegnek a legendás sportoló 100. születésnapja alkalmából.