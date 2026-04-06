Hámori Luca Imane Helif ökölvívás

„A Jóisten ezt az utat jelölte ki nekem” – Hámori Luca így még sosem beszélt Imane Helifről

2026. április 06. 11:13

Győzelemmel kezdte profi pályafutását, de még megnyerné az első női ökölvívó érmet Magyarországnak az olimpián. Hámori Luca Imane Helifről is beszélt.

Hámori Luca nevét a 2024-es párizsi olimpián ismerte meg nemcsak az ország, hanem a világ is, miután a női ökölvívótorna negyeddöntőjében az azóta is tisztázatlan nemű Imane Helif ellen kellett bokszolnia. Az ötkarikás játékokon ötödik helyen végzett bokszoló nemrég sikerrel vívta meg első profi mérkőzését is – a Magyar Nemzetnek viszont arról nyilatkozott, hogy nem végzett még az amatőr ökölvívással sem.

Ezt is ajánljuk a témában

Többször elmondtam már, az elsődleges célom, hogy kijussak a 2028-as nyári játékokra, és ott megszerezzem a sportág első magyar női olimpiai érmét.

Ezt egyeztettem a szövetséggel, a kapitánnyal és a klubedzőmmel is” – árulta el Hámori. A szabályok ugyanis 2016 óta lehetővé teszik, hogy az is induljon az olimpián, aki korábban profi mérkőzésen vett részt. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Arról is megkérdezték a 25 éves sportolót: feldolgozta-e már, hogy nem a sportteljesítménye miatt ismerték meg a nevét két éve, hanem azért, mert az algériai Imane Helif ellen kellett bokszolnia.

Hámori Luca
Imane Helif volt Hámori Luca ellenfele az olimpián. Fotó: Jiang Wenyao / XINHUA / Xinhua via AFP

„Nem tagadom, nagyon nehéz volt az elején megemésztenem, hogy nem azért cseng ismerősen a nevem, mert az első női ökölvívóként kivívtam az olimpiai részvételt, hanem azért, mert a párizsi ötkarikás játékokon összecsaptam egy olyan ellenféllel, akinek azóta is vitatják a nemi hovatartozását. Aztán rájöttem, ez egy ajándék a sorstól, így megpróbáltam minél jobban kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Nagyon jól jöttem ki az egészből, hiszen ismert lettem. Persze milliószor jobb lenne, ha ismeretlen olimpiai érmesként élném az életemet. 

De ennek így kellett történnie, a Jóisten ezt az utat jelölte ki a számomra, és én a lehető legtöbbet hasznosítottam ebből. Egy kislány ment ki az olimpiára, de egy felnőtt nő tért onnan haza.

Ma már hiszem, ez kellett ahhoz, hogy 2028-ban minden úgy alakuljon, ahogy azt szeretném.”

Hámori Luca a NOB döntéséről

Az eset még egyszer nem történhetne meg, ugyanis a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrég úgy döntött, a 2028-as, Los Angeles-i olimpián transzneműek egyáltalán nem indulhatnak a nők között.

Ezt is ajánljuk a témában

„Kifejezetten örülök a nemi tesztek bevezetésének, hiszen mostantól kezdve senki sem kerülhet olyan helyzetbe, mint amilyenbe én Párizsban. 

Higgye el mindenki, semmi sem változott bennem, ha Helif sikeresen teljesítené a tesztet, akkor az első meccsünk tanulságait levonva szívesen bokszolnék vele újra.

Egyébként a párizsi vereséget az első pillanattól kezdve elfogadtam, ám azt, hogy ez a meccs nem ugyanaz lett, mint a többi, a körülöttünk kialakult médiahiszti nem engedte. Én már akkor elveszítettem ezt a meccset, mielőtt elindultam volna a ring felé, mivel elhitették velem, képtelen vagyok legyőzni őt. Mindenki előre sajnált, az egészségemért aggódott, én pedig naivan felültem erre a hullámra” – emlékezett vissza Hámori.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dunhill67
2026. április 06. 20:30
mitől jött + a nob-nak az esze(?)...hajrá Luca,te akkor is a mi győztesünk vagy:)
gullwing
2026. április 06. 13:20
Ha az élet citromot ad limonádét készíts belőle!
montana
2026. április 06. 12:07
Hajrá Luca!!!!!!!! Remélem ,újból összefuttok.... ÉS NAGYON ELKENED A SZÁJÁT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
szimpibetti
2026. április 06. 12:03
Na Szegény luca Magyar Péter miatt veszített ,és megfenyegették ha nyer, elviszik a háborúba.Ezt akarjátok libernyákok?😂
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!