„A Jóisten ezt az utat jelölte ki nekem” – Hámori Luca így még sosem beszélt Imane Helifről

Arról is megkérdezték a 25 éves sportolót: feldolgozta-e már, hogy nem a sportteljesítménye miatt ismerték meg a nevét két éve, hanem azért, mert az algériai Imane Helif ellen kellett bokszolnia.

Imane Helif volt Hámori Luca ellenfele az olimpián. Fotó: Jiang Wenyao / XINHUA / Xinhua via AFP

„Nem tagadom, nagyon nehéz volt az elején megemésztenem, hogy nem azért cseng ismerősen a nevem, mert az első női ökölvívóként kivívtam az olimpiai részvételt, hanem azért, mert a párizsi ötkarikás játékokon összecsaptam egy olyan ellenféllel, akinek azóta is vitatják a nemi hovatartozását. Aztán rájöttem, ez egy ajándék a sorstól, így megpróbáltam minél jobban kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Nagyon jól jöttem ki az egészből, hiszen ismert lettem. Persze milliószor jobb lenne, ha ismeretlen olimpiai érmesként élném az életemet.

De ennek így kellett történnie, a Jóisten ezt az utat jelölte ki a számomra, és én a lehető legtöbbet hasznosítottam ebből. Egy kislány ment ki az olimpiára, de egy felnőtt nő tért onnan haza.

Ma már hiszem, ez kellett ahhoz, hogy 2028-ban minden úgy alakuljon, ahogy azt szeretném.”