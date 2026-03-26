03. 26.
csütörtök
biológiai imane helif nemzetközi olimpiai bizottság nők

Döntött a NOB: drasztikus változás jön az olimpián, nagy bajba kerülhet Imane Helif

2026. március 26. 15:18

Transzneműek nem versenyezhetnek a nők között.

2026. március 26. 15:18
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése szerint transznemű nők a Los Angeles-i nyári játékoktól kezdődően nem versenyezhetnek a nők között a NOB égisze alá tartozó sportversenyeken.

„A jövőben minden női kategóriában, legyen az egyéni vagy csapatsport, csak biológiai nők vehetnek részt”

– írta csütörtöki közleményében a NOB, hozzátéve, hogy a biológiai nem meghatározásához minden női sportolónak át kell esnie egy genetikai teszten. A vizsgálat nyál- vagy vérmintából mutatja ki az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét, vagy hiányát.

A bizottság első női elnöke, a tavaly megválasztott Kirsty Coventry azzal kommentálta a döntést, hogy már versenyző korában is azért küzdött, miszerint minden sportoló igazságos küzdelemben mérethesse meg magát, s ez a mostani szabályozást ennek érdekében hozták meg tudósok és orvosszakértők segítségével.

„Az olimpián sokszor apróságok döntenek győzelemről és vereségről, már csak ezért is teljesen nyilvánvaló, hogy nem lenne sportszerű, ha biológiai férfiak női versenyeken indulhatnának. Több sportágban ez ráadásul nem is lenne biztonságos” – jelentette ki a zimbabwei sportvezető.

A NOB közleményében hangsúlyozta, hogy a mostani döntés előtt szakemberek hosszú hónapokon át gyűjtötték az adatokat, egyeztettek szakértőkkel a kérdésben, és kutatásaik szerint kijelenthető, hogy a férfinak született sportolók egyértelműen előnyben vannak a nőként születettekkel szemben, elsősorban azokban a sportágakban, melyek erőre, fizikai teljesítményre, és kitartásra épülnek.

(MTI)

Nyitókép: Aytac Unal / ANADOLU / Anadolu via AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2026. március 26. 16:29
milyen bután érezhetik most magukat az idióták, akik tapsoltak ennek az őrületnek a kommentekben is
0
0
gullwing
2026. március 26. 16:07
Na végre! Korsok induljanak a korcsolimpián!
1
0
Dixtroy
2026. március 26. 15:51
"A jövőben minden női kategóriában, legyen az egyéni vagy csapatsport, csak biológiai nők vehetnek részt" Mi a fasz tartott ennyi ideig erre rájönni?
5
0
bilbaosanyi-2
2026. március 26. 15:50
Ehhez miért kellett sok tudós és orvos? Hogy a férfiak erősebbek? Ha megkérdeznek, én is megmondhattam volna.
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!