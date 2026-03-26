Döntött a NOB: drasztikus változás jön az olimpián, nagy bajba kerülhet Imane Helif

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése szerint transznemű nők a Los Angeles-i nyári játékoktól kezdődően nem versenyezhetnek a nők között a NOB égisze alá tartozó sportversenyeken.

„A jövőben minden női kategóriában, legyen az egyéni vagy csapatsport, csak biológiai nők vehetnek részt”

– írta csütörtöki közleményében a NOB, hozzátéve, hogy a biológiai nem meghatározásához minden női sportolónak át kell esnie egy genetikai teszten. A vizsgálat nyál- vagy vérmintából mutatja ki az Y-kromoszómához tartozó SRY-gén jelenlétét, vagy hiányát.