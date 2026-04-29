Az Európai Parlament elfogadta: új lehetőség nyílik a szavazati jog átruházására

A nőket érinti a változás.
Jóváhagyta az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén azt a jogszabály-módosítását, amely lehetővé teszi, hogy azok a női képviselők, akik szülés előtt állnak vagy gyermeket hoztak világra, más képviselőre ruházzák át szavazati jogukat.
Az új szabályozás ideiglenes kivételt vezet be a személyes szavazás kötelezettsége alól: a képviselők a szülés várható időpontja előtt legfeljebb három hónapig, a szülést követően pedig hat hónapig bízhatnak meg egy általuk kijelölt kollégát szavazati joguk gyakorlásával.
A reform célja a nemek közötti egyenlőség erősítése, a demokratikus képviselet biztosítása, valamint a munka és a magánélet összeegyeztetésének támogatása – olvasható a testület közleményében.
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke – a módosítás kezdeményezője – közölte: mérföldkőnek tartja a döntést a modernebb és igazságosabb parlament felé vezető úton. Hozzátette, hogy egyetlen képviselő sem veszítheti el szavazati jogát azért, mert anyává válik, és ígéretet tett arra, hogy a tagállamokkal együttműködve mielőbb biztosítják a szabályozás ratifikációját.
A módosított uniós választási jogszabály hatálybalépéséhez szükséges a tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanács támogatása.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek