szavazati jog európai parlament nők

Az Európai Parlament elfogadta: új lehetőség nyílik a szavazati jog átruházására

2026. április 29. 14:21

A nőket érinti a változás.

2026. április 29. 14:21
Jóváhagyta az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén azt a jogszabály-módosítását, amely lehetővé teszi, hogy azok a női képviselők, akik szülés előtt állnak vagy gyermeket hoztak világra, más képviselőre ruházzák át szavazati jogukat.

Az új szabályozás ideiglenes kivételt vezet be a személyes szavazás kötelezettsége alól: a képviselők a szülés várható időpontja előtt legfeljebb három hónapig, a szülést követően pedig hat hónapig bízhatnak meg egy általuk kijelölt kollégát szavazati joguk gyakorlásával.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A reform célja a nemek közötti egyenlőség erősítése, a demokratikus képviselet biztosítása, valamint a munka és a magánélet összeegyeztetésének támogatása – olvasható a testület közleményében.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke – a módosítás kezdeményezője – közölte: mérföldkőnek tartja a döntést a modernebb és igazságosabb parlament felé vezető úton. Hozzátette, hogy egyetlen képviselő sem veszítheti el szavazati jogát azért, mert anyává válik, és ígéretet tett arra, hogy a tagállamokkal együttműködve mielőbb biztosítják a szabályozás ratifikációját.

A módosított uniós választási jogszabály hatálybalépéséhez szükséges a tagállami kormányokat tömörítő Európai Tanács támogatása.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 29. 16:24
"azok a női képviselők, akik szülés előtt állnak vagy gyermeket hoztak világra" More ebbű baj lesz, az európai értékek szerint kirekesztés azt állítani, hogy csak nők szülhetnek.
lendvaiildiko
2026. április 29. 15:49
Undorító, nősténysovinizmus! Vajon a férfiak, akik épp szültek, miért nem ruházhatják át a szavazati jogukat nem terhes képviselőkre? Pl.: ha most Márk is bekapta a legyet, akkor ő sem szavazhat? Én ráadásul azt sem értem, hogy miért csak a férfiakat küldik a harctérre harcolni, miért nincs ott is női kvóta?
Monte Carlo
2026. április 29. 15:46
EZ TELJES NONSZENSZ.
Dragonic
2026. április 29. 15:16
Értem ... a következő törvény az lesz, hogy a férfiak is szülhetnek - béranyaság intézménye keretei között. Mekkora káoszt akarnak még ebben is?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!