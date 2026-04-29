Az Európai Parlament elfogadta: új lehetőség nyílik a szavazati jog átruházására

Jóváhagyta az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén azt a jogszabály-módosítását, amely lehetővé teszi, hogy azok a női képviselők, akik szülés előtt állnak vagy gyermeket hoztak világra, más képviselőre ruházzák át szavazati jogukat.

Az új szabályozás ideiglenes kivételt vezet be a személyes szavazás kötelezettsége alól: a képviselők a szülés várható időpontja előtt legfeljebb három hónapig, a szülést követően pedig hat hónapig bízhatnak meg egy általuk kijelölt kollégát szavazati joguk gyakorlásával.