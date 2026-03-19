Évek óta ezt mondogatták Hámori Lucának – de van, ami szent és sérthetetlen

„Elindulunk végre egy normális világ felé” – Gyulay Zsolt MOB-elnök a transznemű sportolók kitiltásáról
A profik között is kipróbálják magukat olimpiai ötödik ökölvívóink. Hámori Luca számára azonban változatlanul a 2028-as Los Anleges-i olimpia a prioritás.
A Magyar Nemzet cikke szerint Kovács Richárd után másik párizsi olimpiai ötödik ökölvívónk, Hámori Luca is kipróbálja magát a hivatásosok között. Az első magyar bokszolóként ötkarikás kvótát szerző, a 2024-es franciaországi játékokon Imane Heliffel is megvívó kőszegi sportolónak már régóta mondogatják, érdemes lenne profinak állnia, ám végül csak most adta be a derekát.
Hámori Luca az interjúban így fogalmazott: „Évek óta mondogatták nekem, hogy majd próbáljam ki magam a hivatásosok között, sőt, az elmúlt egy évben az edzőm is többször felvetette ezt a lehetőséget. Nem is értem, miért tiltakoztam ellene.
Ugyanakkor továbbra is az amatőr karrieremen lesz a fókusz, hiszen ott akarok lenni a 2028-as olimpián és érmet szeretnék nyerni.
Az idáig vezető úton évi két-három profi összecsapás csak segíti a felkészülésemet.”
Noha ez korábban egymást kizáró ok lett volna, a NOB 2016-ban eltörölte a profi ökölvívók olimpiai szereplését tiltó szabályt. A 25 éves magyar bokszoló 2028-as Los Angeles-i indulásának annyi lenne a feltétele, hogy a Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) benevezze őt az olimpiai selejtezőkre, és ott Hámori kvótát szerezzen, csakúgy, mint Párizsba.
Nyitókép: AFP/Mohd Rasfan
