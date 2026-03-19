Évek óta ezt mondogatták Hámori Lucának – de van, ami szent és sérthetetlen

A Magyar Nemzet cikke szerint Kovács Richárd után másik párizsi olimpiai ötödik ökölvívónk, Hámori Luca is kipróbálja magát a hivatásosok között. Az első magyar bokszolóként ötkarikás kvótát szerző, a 2024-es franciaországi játékokon Imane Heliffel is megvívó kőszegi sportolónak már régóta mondogatják, érdemes lenne profinak állnia, ám végül csak most adta be a derekát.

Hámori Luca a 100 éves Magyar Ökölvívók Szövetsége (MÖSZ) ünnepi bokszgáláján a Hősök terén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)