Mélyen a zsebükbe nyúlnak az oroszok, sztársportolókat kárpótolnak a háború miatt

Oroszország bemondta: teljes csapattal készülnek az Egyesült Államokba
A moszkvai álláspontot az orosz sportminiszter fejtette ki.
Fontos döntést hoztak Moszkvában. A sportminiszter bejelentette: készpénzzel kárpótolják az orosz sztársportolókat.
Moszkva döntött: anyagi kárpótlást kapnak azok az orosz sportolók, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése nyomán lemaradtak februárban a milánói-cortinai téli játékokról.
Mihail Degtyarov sportminiszter, az orosz ötkarikás testület vezetője kedden közölte, hogy 116 versenyzőt támogatnak készpénzben annak az ellentételezésére, hogy nem vehettek részt a február 22-én befejeződött olaszországi seregszemlén – írja a BBC.
A NOB az ukrajnai háború miatt tiltotta ki 2022 februárjában az orosz és fehérorosz sportolókat az olimpiai eseményekről, 13 versenyzőnek azonban rajtengedélyt adott, ők semleges színekben indulhattak a téli játékokon. Az egyetlen dobogós Nyikita Filippov volt, aki ezüstérmet nyert a síalpinisták férfi sprintszámában.
Mint ismert, 2022-ben az akkor még a német Thomas Bach irányította NOB azt javasolta, hogy az orosz és fehérorosz sportolókat zárják ki a nemzetközi viadalokból az ukrajnai háború miatt.
Egy év múlva a szervezet enyhített a korlátozásokon, lehetővé téve a két ország sportolói számára, hogy egyénileg, semlegesként versenyezzenek. Az engedmény ugyanakkor nem érintette a csapatsportokra vonatkozó tilalmat.
A 2024-es párizsi nyári olimpián tizenöt orosz sportoló indulhatott, Milánóban és Cortina d'Ampezzóban az idei téli játékokon pedig tizenhárom orosz kapott rajtjogot a NOB-tól.
Oroszország közben úgy készül, hogy a következő olimpián teljes nemzeti olimpiai csapattal vesz részt. Degtyarjov kijelentette, már el is kezdődött a jelöltek kiválasztása a 2028-as Los Angeles-i nyári ötkarikás játékokra és a paralimpiára.
A nyári, hazai szpartakiádon kilencezren indulnak a legerősebb sportolóink közül. Ott kezdjük el kiválasztani a jelölteket a 2028-as Los Angeles-i játékokra”
– fogalmazott a sportvezető.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Pixabay
***
