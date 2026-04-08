Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
téli olimpia Oroszország olimpia kárpótlás

Mélyen a zsebükbe nyúlnak az oroszok, sztársportolókat kárpótolnak a háború miatt

2026. április 08. 17:04

Fontos döntést hoztak Moszkvában. A sportminiszter bejelentette: készpénzzel kárpótolják az orosz sztársportolókat.

Moszkva döntött: anyagi kárpótlást kapnak azok az orosz sportolók, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése nyomán lemaradtak februárban a milánói-cortinai téli játékokról.

Visszatérés előtt az oroszok

Mihail Degtyarov sportminiszter, az orosz ötkarikás testület vezetője kedden közölte, hogy 116 versenyzőt támogatnak készpénzben annak az ellentételezésére, hogy nem vehettek részt a február 22-én befejeződött olaszországi seregszemlén – írja a BBC.

A NOB az ukrajnai háború miatt tiltotta ki 2022 februárjában az orosz és fehérorosz sportolókat az olimpiai eseményekről, 13 versenyzőnek azonban rajtengedélyt adott, ők semleges színekben indulhattak a téli játékokon. Az egyetlen dobogós Nyikita Filippov volt, aki ezüstérmet nyert a síalpinisták férfi sprintszámában.

Mint ismert, 2022-ben az akkor még a német Thomas Bach irányította NOB azt javasolta, hogy az orosz és fehérorosz sportolókat zárják ki a nemzetközi viadalokból az ukrajnai háború miatt.

Egy év múlva a szervezet enyhített a korlátozásokon, lehetővé téve a két ország sportolói számára, hogy egyénileg, semlegesként versenyezzenek. Az engedmény ugyanakkor nem érintette a csapatsportokra vonatkozó tilalmat.

Ezt is ajánljuk a témában

A 2024-es párizsi nyári olimpián tizenöt orosz sportoló indulhatott, Milánóban és Cortina d'Ampezzóban az idei téli játékokon pedig tizenhárom orosz kapott rajtjogot a NOB-tól.

Oroszország közben úgy készül, hogy a következő olimpián teljes nemzeti olimpiai csapattal vesz részt. Degtyarjov kijelentette, már el is kezdődött a jelöltek kiválasztása a 2028-as Los Angeles-i nyári ötkarikás játékokra és a paralimpiára.

A nyári, hazai szpartakiádon kilencezren indulnak a legerősebb sportolóink közül. Ott kezdjük el kiválasztani a jelölteket a 2028-as Los Angeles-i játékokra”

– fogalmazott a sportvezető.

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: Pixabay

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mimoza-2
2026. április 08. 17:36
Sok év óta nyugaton virágzik a ruszofóbia és mérhetetlen gyűlölet mindennel szemben ami orosz. Az orosz sportolók se kivétel. Nagyon szomorú :(( Szerintem anyagi támogatás az adott körülmények között természetes dolog. Hisz sport az életük. КОММЕРСАНТЪ Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит компенсации спортсменам, которые не были допущены к участию в Играх 2026 года. Как сообщил председатель организации Михаил Дегтярев, финансовое поощрение получат 116 человек. «Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх-2026. Олимпийские чемпионы получат 500 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тыс. рублей, бронзовых — 250 тыс. рублей, а участники — 150 тыс. рублей»,— написал господин Дегтярев в своем Telegram-канале.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!