Oroszország bemondta: teljes csapattal készülnek az Egyesült Államokba

A Magyar Távirati Iroda tájékoztatásából kiderült: Oroszország úgy készül, hogy teljes nemzeti olimpiai csapattal vesz részt a 2028-as Los Angeles-i nyári ötkarikás játékokon és a paralimpián. Ezt Mihail Gyegtyarjov jelentette ki.

Gyegtyarjov úgy számol, hogy Oroszország teljes csapattal lesz ott az olimpián (Fotó: Alexander Nemenov/AFP)

A moszkvai álláspontot az orosz sportminiszter fejtette ki, aki az Orosz Olimpiai Bizottság vezetője is egy személyben.

A TASZSZ állami hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a nyári, hazai szpartakiádjukon, amelyen a legerősebb sportolóik vesznek részt, kilencezren indulnak.