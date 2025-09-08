Oroszország bemondta: teljes csapattal készülnek az Egyesült Államokba

Magyarországon járt a volt NOB-elnök – így látja most a budapesti olimpia esélyét
Thomas Bach a magyar államalapítás napján vehette át a TF díszdoktori címét.
A moszkvai álláspontot az orosz sportminiszter fejtette ki. Oroszország úgy készül, hogy teljes nemzeti olimpiai csapattal vesz részt az olimpián.
A Magyar Távirati Iroda tájékoztatásából kiderült: Oroszország úgy készül, hogy teljes nemzeti olimpiai csapattal vesz részt a 2028-as Los Angeles-i nyári ötkarikás játékokon és a paralimpián. Ezt Mihail Gyegtyarjov jelentette ki.
A moszkvai álláspontot az orosz sportminiszter fejtette ki, aki az Orosz Olimpiai Bizottság vezetője is egy személyben.
A TASZSZ állami hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a nyári, hazai szpartakiádjukon, amelyen a legerősebb sportolóik vesznek részt, kilencezren indulnak.
Ott elkezdjük kiválasztani a jelölteket a 2028-as Los Angeles-i játékokra”
– közölte.
A legutóbbi nyári olimpián, tavaly Párizsban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2022 óta Ukrajnával háborút vívó Oroszország sportolói közül 15-nek engedélyezte a versenyzést, ám csakis semleges zászló alatt, nemzeti szimbólumaik, így himnuszuk használata és hovatartozásuk megjelölése nélkül.
A 2028-as nyári olimpiát július 14. és 30. között tartják Los Angelesben.
Fotó: Jack Guez/AFP