09. 08.
Oroszország bemondta: teljes csapattal készülnek az Egyesült Államokba

2025. szeptember 08. 17:39

A moszkvai álláspontot az orosz sportminiszter fejtette ki. Oroszország úgy készül, hogy teljes nemzeti olimpiai csapattal vesz részt az olimpián.

2025. szeptember 08. 17:39
A Magyar Távirati Iroda tájékoztatásából kiderült: Oroszország úgy készül, hogy teljes nemzeti olimpiai csapattal vesz részt a 2028-as Los Angeles-i nyári ötkarikás játékokon és a paralimpián. Ezt Mihail Gyegtyarjov jelentette ki.

Gyegtyarjov úgy számol, hogy Oroszország teljes csapattal lesz ott az olimpián
Gyegtyarjov úgy számol, hogy Oroszország teljes csapattal lesz ott az olimpián (Fotó: Alexander Nemenov/AFP)

A moszkvai álláspontot az orosz sportminiszter fejtette ki, aki az Orosz Olimpiai Bizottság vezetője is egy személyben. 

A TASZSZ állami hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a nyári, hazai szpartakiádjukon, amelyen a legerősebb sportolóik vesznek részt, kilencezren indulnak.

Ott elkezdjük kiválasztani a jelölteket a 2028-as Los Angeles-i játékokra”

– közölte.

Oroszország helyzete

A legutóbbi nyári olimpián, tavaly Párizsban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2022 óta Ukrajnával háborút vívó Oroszország sportolói közül 15-nek engedélyezte a versenyzést, ám csakis semleges zászló alatt, nemzeti szimbólumaik, így himnuszuk használata és hovatartozásuk megjelölése nélkül.

A 2028-as nyári olimpiát július 14. és 30. között tartják Los Angelesben.

Összesen 1 komment

nempolitizalok-0
2025. szeptember 08. 17:44
Addigra már Kiev is orosz lesz.
Válasz erre
1
0
