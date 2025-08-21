Ft
Testnevelési és Sporttudományi Egyetem budapesti olimpia NOB olimpia Thomas Bach

Magyarországon járt a volt NOB-elnök – így látja most a budapesti olimpia esélyét

2025. augusztus 21. 14:02

Budapestre érkezett Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, aki arról is véleményt formált, milyen esélyeket lát jelenleg arra, hogy a magyar fővárosban ötkarikás játékokat rendezzenek.

2025. augusztus 21. 14:02
null

A Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) szerdán, a magyar államalapítás napján díszdoktori címet adományozott Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi, ma már örökös tiszteletbeli elnökének, aki a Nemzeti Sportnak adott interjújában részletezte, mennyire megérintette ez a gesztus, és hogy Budapesten mindig otthon érzi magát.

„Ez a kitüntetés számomra nemcsak nagy megtiszteltetés, hanem érzelmileg is különleges, hiszen több mint öt évtizedes barátság fűz Magyarországhoz és a magyar emberekhez. Ilyen pillanatokban újra felidézhetem sok kedves találkozás emlékét, régi barátokkal való beszélgetéseket, és közben ismét megcsodálhatom a magyar sportnemzet nagyságát. Itt lenni, olimpikonokkal körülvéve, valóban megérteti az emberrel, milyen nagy szívvel fordulnak a magyarok a sport és sportolóik felé” – mondta Bach, aki most már nem a NOB elnökeként érkezett Budapestre, hiszen ezt a pozíciót június óta a korábbi olimpiai és világbajnok úszónő, Kirsty Coventry tölti be.

„Csak néhány hete ért véget az elnöki ciklusom, most élvezem a szabadságot. Végre eleget alhatok, sportolhatok, barátokkal találkozhatok, egyszerűen élvezhetem az életet. Számomra szimbolikus, hogy éppen ebben az időszakban jövök Magyarországra és Budapestre, mert itt mindig otthon éreztem magam, barátok között, és mindig jókedvvel éltem meg az itt töltött napokat – most pedig még inkább.”

SULYOK Tamás; BACH, Thomas
Thomas Bach és Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke (Fotó: MTI / Máthé Zoltán)

Bach egy korábbi interjújában azt mondta, a magyar főváros valószínűleg Guinness-rekordot érdemelne a világ egyik legsikeresebb sportesemény-rendező városaként az elmúlt tíz évben nyújtott teljesítményéért. Adódik a kérdés: Budapest megérett az olimpiai rendezésre?

A döntés most az utódom kezében van, így részletekbe nem bocsátkozhatok. De már korábban is lenyűgöztek a terveik, a kreatív, fenntartható ötleteik, amelyek egy sportnemzethez méltó játékokat vetítettek előre. Őszintén kívánok a magyaroknak sok sikert ebben a nagy vállalásban, amely a következő években bontakozik majd ki

– felelte a 71 esztendős német sportvezető.

Bach előtt korábban a TF díszdoktorává avatták többek között 

  • Lord Sebastian Coe kétszeres olimpiai bajnok középtávfutót, a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságának elnökét, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetőjét, 
  • Juan Antonio Samaranch spanyol sportdiplomatát, a NOB 1980 és 2001 közötti elnökét, 
  • valamint Jacques Rogge belga sportvezetőt, a NOB 2001 és 2013 közötti elnökét.

Nyitókép: MTI / Máthé Zoltán

 

belbuda
2025. augusztus 21. 14:16
Hiába nyalja a csüngőhasú a seggét…semmi esélyünk…💁
pipa89
2025. augusztus 21. 14:15
Olimpia-párti vagyok, de bevallom, hogy a párizsi olimpia bennem nagyon negatív élményt okozott. Valami eltörött, valamit megfojtottak a franciák, a modern jakobinusok, azaz a woke-isták. Ez olyan, mint az öttusa ló nélkül. Vajon az úszástól is elveszik a vizet?
buckafej-2
2025. augusztus 21. 14:13
Megérdemli a kitüntetést, hiszen ez a majom tette lehetővé a múltkori olimpián, hogy két pasi szarrá pofozza a női bunyósokat, köztük Hámori Lucát.
