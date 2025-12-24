Súlyos következménye lett a magyar sikernek, világbotrány, ami Kenderesivel történt

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) sokadik ígérete ellenére az év első hónapjában sem hozott döntést a Kenderesit érintő doppingeljárás ügyében. Az olimpiai harmadik, Eb-ezüst- és bronzérmes úszót 2023 tavaszán gyanúsították meg doppingvétséggel, miután a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) illetékesei a 2017-ben levett mintáit ismét megvizsgálva, illetve biológiai útlevelét tanulmányozva 2022-ben eltérésekre figyeltek fel korábbi hematológiai paramétereihez képest.

A történtekről elsőként épp a meggyanúsított sportoló tájékoztatta a nyilvánosságot. Kenderesi akkor is tagadta a doppingvétség tényét, és azóta is konzekvensen kitart a véleménye mellett. Az olimpiai bronzérmes úszót 2023 májusában elsőfokon elítélték, ám ő jogorvoslatot kezdeményezett a CAS-nál. Végül a Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat neki, így érvényben maradt a doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása, illetve anyagi tartozása lett a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) felé.

Kenderesi a 2022. októberi értesítés óta végig azt vallotta, soha életében nem doppingolt, méltatlanul büntették meg, ráadásul úgy véli, az ellene hozott döntés nemcsak őt érinti, hanem az egész sportvilág számára üzenetet hordoz, hiszen ha őt ilyen módon elmarasztalták, az bárkivel megtörténhet.