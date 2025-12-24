Ft
12. 24.
szerda
magyar válogatott NOB Liu Shaoang Kenderesi Tamás női kézilabda férfi kézilabda kézilabda

Súlyos következménye lett a magyar sikernek, világbotrány, ami Kenderesivel történt

2025. december 24. 12:20

Ezek voltak az év legolvasottabb cikkei az egyéni és csapatsportágakban. Kenderesi Tamás doppingügyét végigkísérte a Mandiner.

2025. december 24. 12:20
null

Az év végéhez közelítve csokorba szedtük a Mandiner sportrovatából az év legolvasottabb cikkeit az egyéni és csapatsportágakban. 

Botrány, ami Kenderesi Tamással történt
Botrány, ami Kenderesi Tamással történt (Tobias Schwarz/AFP)

Januárban a magyar válogatott a varasdi férfi kézilabda-világbajnokság csoportkörének 3. fordulójában 36–32-re legyőzte a holland együttest. Hollandiában nem kerítettek nagy feneket a vereségnek, de a sajtójuk sportszerűen elismerte, hogy jobb volt ellenfelénél a magyar csapat, amely megérdemelten nyert és végzett az élen a D-csoportban.

„A holland csapat agresszíven kezdte a találkozót, és az első tizenöt percben jobb volt a hagyományosan erős kézilabdanemzetnek számító Magyarországnál.”

Az ad.nl, illetve a telegraaf.nl egyaránt azt írta, hogy bár Luc Steins vezetésével Hollandia minden erejét mozgósította a második félidőben – melynek köszönhetően sikerült is feljönnie egy gólra –, a mieink akkor már nemcsak jól, de eredményesen is kézilabdáztak, így 36–32-re legyőzték az „Oranjét”. A szalagcímekben kiemelik:

  • drágán megfizettek ezért.

A magyar válogatott végül a negyeddöntőig jutott, ahol a későbbi ezüstérmes horvátoktól egy góllal kapott ki, és a nyolcadik helyen zárt.

Világbotrány, ami Kenderesi ügyében zajlott

Szintén januárban számoltunk be arról, hogy az úszó Kenderesi Tamás hosszú ideig depresszióval küzdött az ellene indult doppingeljárás miatt, miközben a családja is belerokkant az ügyébe, mégis a végletekig támogatta őt.

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) sokadik ígérete ellenére az év első hónapjában sem hozott döntést a Kenderesit érintő doppingeljárás ügyében. Az olimpiai harmadik, Eb-ezüst- és bronzérmes úszót 2023 tavaszán gyanúsították meg doppingvétséggel, miután a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) illetékesei a 2017-ben levett mintáit ismét megvizsgálva, illetve biológiai útlevelét tanulmányozva 2022-ben eltérésekre figyeltek fel korábbi hematológiai paramétereihez képest. 

A történtekről elsőként épp a meggyanúsított sportoló tájékoztatta a nyilvánosságot. Kenderesi akkor is tagadta a doppingvétség tényét, és azóta is konzekvensen kitart a véleménye mellett. Az olimpiai bronzérmes úszót 2023 májusában elsőfokon elítélték, ám ő jogorvoslatot kezdeményezett a CAS-nál. Végül a Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat neki, így érvényben maradt a doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása, illetve anyagi tartozása lett a Magyar Antidopping Csoport (HUNADO) felé.

Kenderesi a 2022. októberi értesítés óta végig azt vallotta, soha életében nem doppingolt, méltatlanul büntették meg, ráadásul úgy véli, az ellene hozott döntés nemcsak őt érinti, hanem az egész sportvilág számára üzenetet hordoz, hiszen ha őt ilyen módon elmarasztalták, az bárkivel megtörténhet.

Nem kegyelmezett a NOB

Utólagos doppingellenőrzést követően június végén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága két szám végeredményét is módosította.

A testület közleménye szerint a 2012-es londoni játékokon a női 1500 méteres futásban mostanra két orosz, két török és egy fehérorosz versenyzőt zártak ki, az aranyérmet így hivatalosan a bahreini Marjam Juszuf Dzsamal kapta, aki eredetileg harmadik volt.

Újdonság, hogy most az etióp Abeba Aregawi nem bronzérmes – a medált a tavalyi párizsi olimpián már átvehette –, hanem az orosz Tatyana Tomasova eltiltásával ezüstérmes lett, az amerikai Shannon Rowbury pedig fellépett a harmadik helyre. A 13 évvel ezelőtti versenyen a török Asli Cakir Alptekin győzött honfitársa, Gamze Bulut előtt, ám vérdopping miatt kizárták őket, így lett olimpiai bajnok Juszuf Dzsamal.

A 2024-es párizsi olimpiáról pedig a belga díjlovagló, Domien Michiels szervezetében találtak tiltott szert, ezért megfosztották a belgákat a csapatversenyben elért ötödik helyezésüktől.

Liu Shaoang megszegte az utasításokat

Liu Shaoang márciusban komolyabb sérülést kockáztatott, ami akár az olimpiai felkészülését is veszélyeztethette volna – de végül hős lett belőle.

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang a rövid pályás gyorskorcsolyázók pekingi világbajnokságán Kínát képviselve előbb 1500 méteren harmadik lett, majd az 5000 méteres férfiváltóval a második helyen végzett. Az elődöntőben a kínai váltó az élen haladt, amikor a hollandok – pontosabban Jens van't Wout – szabálytalanul akartak előzni, és ütközés lett a vége, Liu Shaoang pedig a palánknak vágódott. Az esés közben ráadásul a bal lábán levő korcsolyájának éle belefúródott a jobb térdébe, ezért azonnal kórházba kellett szállítani. Miközben varratokat kapott, Shaoang többször is azt mondta az orvosnak:

Kérem, varrja szorosabbra, holnap versenyeznem kell.”

Az egészségügyi személyzet mellett a szakmai stáb is azt javasolta neki, hogy lépjen vissza a versenytől, ám ő ennek ellenére rajthoz állt a váltóval. Liu Shaoang tettét a csapattársai mellett a kínai közvélemény is elismerte, a közösségi médiában hősként tekintettek rá.

Résen voltak a hollandok

Végezetül felidézünk egy újabb kézilabdás hírt, mégpedig a közelmúltból. A nemrég véget érő női kézilabda-világbajnokság negyeddöntője előtt a magyarok ellenfelei, a hollandok nyilatkoztak a magyar médiának. A társházigazda rivális játékosai közül sokan a magyar bajnokságban játszanak, az M4 Sport így megpróbálta kiszedni belőlük, mivel készülnek a negyeddöntőre – mérsékelt sikerrel.

Az FTC-szélső Angela Malestein és a győri Kelly Dulfer is észnél volt a kérdésnél, és mindketten úgy feleltek: nem pont a magyar televíziónak fogják elárulni a taktikát a mérkőzést megelőzően. 

„Meglátjuk, aztán majd a meccs után megbeszéljük! De óvatosak vagyunk, mert a magyar csapat nem rossz, és persze nagyon jó csapattársak játszanak ott” – mondta diplomatikus mosollyal Malestein.

A hollandok végül könnyed győzelmet arattak, így a mieink a hetedik helyen zárták a tornát.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

