Tragikus multikulti Munkácson: 16 éves ukrán kiskorút erőszakolt meg egy középkorú török

A kárpátaljai Munkácson a rendőrség őrizetbe vett egy török állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy 16 éves ukrán lány sérelmére követett el bűncselekményt. A Remix beszámolója szerint a 49 éves férfi hónapokon keresztül tartotta a kapcsolatot a kiskorúval az interneten.

A nyomozás adatai alapján a férfi egy társkereső oldalon hozott létre hamis profilt, amelyen fiatalabbnak adta ki magát. Így alakított ki kapcsolatot a lánnyal, és igyekezett elhitetni vele, hogy valódi érzelmek fűzik hozzá. A hatóságok szerint később azt mondta a lánynak, hogy miatta utazott Munkácsra, és személyesen szeretne találkozni vele. A találkozót egy helyi hostelben beszélték meg.