03. 16.
hétfő
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
munkács kiskorú lány erőszak Kárpátalja

Tragikus multikulti Munkácson: 16 éves ukrán kiskorút erőszakolt meg egy középkorú török

2026. március 16. 21:17

A háború árnyékában újabb megrázó bűncselekmény borzolja a kedélyeket Kárpátalján. A hatóságok egy török állampolgárt vettek őrizetbe, aki a gyanú szerint hónapokig hamis online identitással csalta találkozóra, majd megerőszakolta a 16 éves ukrán lányt Munkácson.

2026. március 16. 21:17
A kárpátaljai Munkácson a rendőrség őrizetbe vett egy török állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy 16 éves ukrán lány sérelmére követett el bűncselekményt. A Remix beszámolója szerint a 49 éves férfi hónapokon keresztül tartotta a kapcsolatot a kiskorúval az interneten.

A nyomozás adatai alapján a férfi egy társkereső oldalon hozott létre hamis profilt, amelyen fiatalabbnak adta ki magát. Így alakított ki kapcsolatot a lánnyal, és igyekezett elhitetni vele, hogy valódi érzelmek fűzik hozzá. A hatóságok szerint később azt mondta a lánynak, hogy miatta utazott Munkácsra, és személyesen szeretne találkozni vele. A találkozót egy helyi hostelben beszélték meg.

A török férfi ellen büntetőeljárás indult

A beszámolók szerint a lány a történtek közben sikeresen elküldte a telefonjáról a tartózkodási helyét az édesanyjának. A rendőrök ezt követően érkeztek a hostelhez, ahol elfogták a külföldi férfit, miközben az megpróbált elmenekülni.

A hatóságok átvizsgálták a gyanúsítottat, és a jelentések szerint jelentős mennyiségű kábítószert, valamint fogamzásgátló eszközöket találtak nála.

Az ügyben eljáró bíróság a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó ügyész indítványára a legsúlyosabb kényszerintézkedést rendelte el, így a gyanúsítottat óvadék lehetősége nélkül előzetes letartóztatásba helyezték. A hatóságok az ügyet az ukrán büntető törvénykönyv kiskorú sérelmére elkövetett erőszakos cselekményre vonatkozó rendelkezése alapján vizsgálják. Amennyiben bűnösnek találják, a török férfi 7 és 12 év közötti szabadságvesztésre számíthat.

Nyitókép: FABRICE COFFRINI / AFP

 

alenka
•••
2026. március 16. 21:44 Szerkesztve
Szegény kislány. A pedofil börtönbe kerül: ..
