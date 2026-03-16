Merz iráni háború NATO Trump Hormuzi-szoros

Nekimentek Amerikának: német izmozás kezdődött Trump ellen a Hormuzi-szoros kapcsán

2026. március 16. 21:41

A közel-keleti konfliktus újabb törésvonalat nyitott a nyugati szövetségesek között. Trump azt várja a NATO-tagállamoktól, hogy segítsenek biztosítani a Hormuzi-szorost, Berlin azonban világossá tette: Németország nem kíván részt venni egy ilyen katonai műveletben.

null

A Trump által sürgetett kezdeményezés, amely a Hormuzi-szoros biztosítására kérne segítséget a NATO-szövetségesektől, komoly ellenállásba ütközött Berlinben. A Politico beszámolója szerint a német kormány egyértelművé tette, hogy nem tekinti a konfliktust a katonai szövetség ügyének.

Donald Trump vasárnap arra figyelmeztette a NATO-tagállamokat, hogy súlyos következményekkel kell számolniuk, ha nem segítik az Egyesült Államok törekvéseit a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal megnyitásában.

Trump tervét Berlin visszautasította

Friedrich Merz német kancellár szóvivője, Stefan Kornelius hétfőn Berlinben beszélt a kormány álláspontjáról.

Ennek a háborúnak semmi köze a NATO-hoz, ez nem a NATO háborúja

– mondta. Hozzátette, hogy a katonai szövetség feladata egyértelmű.

A NATO egy védelmi szövetség, amely a saját területének védelmére jött létre.

Berlin szerint a jelenlegi helyzetben szó sem lehet arról, hogy katonai erővel biztosítsák a tengeri útvonalat.

Amíg ez a háború tart, nem lesz részvétel, még annak lehetősége sem, hogy katonai eszközökkel tartsuk nyitva a Hormuzi-szorost.

A szóvivő arra is emlékeztetett, hogy a konfliktus kirobbanása előtt a szövetségesekkel sem egyeztettek.

Szeretném emlékeztetni önöket arra is, hogy az Egyesült Államok és Izrael a háború előtt nem konzultált velünk, és Washington a konfliktus kezdetén kifejezetten azt mondta, hogy európai segítségre nincs szükség és nem is kívánatos.

Berlin egyre több kérdést tesz fel az iráni háborúval kapcsolatban

A Politico szerint a mostani álláspont azért is figyelemre méltó, mert Friedrich Merz korábban jóval támogatóbb volt az amerikai és izraeli lépésekkel kapcsolatban, mint több európai vezető. Míg Emmanuel Macron és más uniós politikusok illegálisnak nevezték a csapásokat, Merz az Ovális Irodában arról beszélt, hogy egyetért azzal a céllal, hogy változás történjen az iráni politikai rendszerben.

A konfliktus elhúzódásával azonban Berlinben is egyre több kétség merült fel. Kornelius hétfőn azt mondta, Németország továbbra is egyetért azzal, hogy a térségben politikai változásra van szükség a békés rendezés érdekében. Ugyanakkor hozzátette:

Egyre több kérdésünk van azzal kapcsolatban, hogy a cél eléréséhez vezető út valóban a helyes-e.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bodosoldier-2
2026. március 16. 21:57
Nem mennek a közel-Keletre.Ők azt szeretik,mikor az oroszok verik el őket. Azért érdekes lesz,ha Tramp kevés LNG-t szállit az oroszok meg a szankciók életbe lépése előtt megszünteti az LNG szállitást.A végén még tényleg marad a mécses cseréppel,meg áthivni a szomszéd niggert.Mondjuk abból bőviben vannak.)))
Palmoilfree
2026. március 16. 21:55
Ukránokhoz több közötök van?
Takagi
•••
2026. március 16. 21:47 Szerkesztve
USA nem felejt. Látod Trump, Viktornak megint igaza volt és lesz. Ezekre nem lehet számítani, mert mindig az USA-tól várja a problémák megoldását tárt kezekkel. Szopasd őket halára. Se olaj, se gáz, semmi ne jusson nekik csak max. 200%-os vámmal.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!