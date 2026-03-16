Nekimentek Amerikának: német izmozás kezdődött Trump ellen a Hormuzi-szoros kapcsán

A közel-keleti konfliktus újabb törésvonalat nyitott a nyugati szövetségesek között. Trump azt várja a NATO-tagállamoktól, hogy segítsenek biztosítani a Hormuzi-szorost, Berlin azonban világossá tette: Németország nem kíván részt venni egy ilyen katonai műveletben.
A Trump által sürgetett kezdeményezés, amely a Hormuzi-szoros biztosítására kérne segítséget a NATO-szövetségesektől, komoly ellenállásba ütközött Berlinben. A Politico beszámolója szerint a német kormány egyértelművé tette, hogy nem tekinti a konfliktust a katonai szövetség ügyének.
Donald Trump vasárnap arra figyelmeztette a NATO-tagállamokat, hogy súlyos következményekkel kell számolniuk, ha nem segítik az Egyesült Államok törekvéseit a stratégiai jelentőségű tengeri útvonal megnyitásában.
Friedrich Merz német kancellár szóvivője, Stefan Kornelius hétfőn Berlinben beszélt a kormány álláspontjáról.
Ennek a háborúnak semmi köze a NATO-hoz, ez nem a NATO háborúja
– mondta. Hozzátette, hogy a katonai szövetség feladata egyértelmű.
A NATO egy védelmi szövetség, amely a saját területének védelmére jött létre.
Berlin szerint a jelenlegi helyzetben szó sem lehet arról, hogy katonai erővel biztosítsák a tengeri útvonalat.
Amíg ez a háború tart, nem lesz részvétel, még annak lehetősége sem, hogy katonai eszközökkel tartsuk nyitva a Hormuzi-szorost.
A szóvivő arra is emlékeztetett, hogy a konfliktus kirobbanása előtt a szövetségesekkel sem egyeztettek.
Szeretném emlékeztetni önöket arra is, hogy az Egyesült Államok és Izrael a háború előtt nem konzultált velünk, és Washington a konfliktus kezdetén kifejezetten azt mondta, hogy európai segítségre nincs szükség és nem is kívánatos.
A Politico szerint a mostani álláspont azért is figyelemre méltó, mert Friedrich Merz korábban jóval támogatóbb volt az amerikai és izraeli lépésekkel kapcsolatban, mint több európai vezető. Míg Emmanuel Macron és más uniós politikusok illegálisnak nevezték a csapásokat, Merz az Ovális Irodában arról beszélt, hogy egyetért azzal a céllal, hogy változás történjen az iráni politikai rendszerben.
A konfliktus elhúzódásával azonban Berlinben is egyre több kétség merült fel. Kornelius hétfőn azt mondta, Németország továbbra is egyetért azzal, hogy a térségben politikai változásra van szükség a békés rendezés érdekében. Ugyanakkor hozzátette:
Egyre több kérdésünk van azzal kapcsolatban, hogy a cél eléréséhez vezető út valóban a helyes-e.
