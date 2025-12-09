Ft
magyar válogatott Hollandia kézilabda-világbajnokság kézilabda

Hoppon maradt a magyar sportcsatorna a hollandok elleni csúcsrangadó előtt

2025. december 09. 21:17

Az egyaránt Magyarországon játszóm Angela Malestein és Kelly Dulfer is résen volt: nem árulták el a taktikát a mieink elleni vb-negyeddöntő előtt.

2025. december 09. 21:17
null

Mint ismert, a dánok elleni középdöntős mérkőzését ötgólos vezetésről elbukó magyar női kézilabda-válogatott Hollandiával találkozik szerda este a négy közé jutásért a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. A társházigazda rivális játékosai közül sokan a magyar bajnokságban játszanak, az M4 Sport így megpróbálta kiszedni belőlük, mivel készülnek a negyeddöntőre – mérsékelt sikerrel. 

MALESTEIN, Angela
A ferencvárosi Angela Malestein kiválóan ismeri a magyar játékosokat (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az FTC-szélső Angela Malestein és a győri Kelly Dulfer is észnél volt a kérdésnél, és mindketten úgy feleltek: nem pont a magyar televíziónak fogják elárulni a taktikát a mérkőzést megelőzően. 

Meglátjuk, aztán majd a meccs után megbeszéljük! De óvatosak vagyunk, mert a magyar csapat nem rossz, és persze nagyon jó csapattársak játszanak ott”

– mondta diplomatikus mosollyal Malestein. 

Az MTI az egymás elleni statisztikákkal kapcsolatban kiemeli, hogy a két együttes legutóbb a tavalyi párizsi olimpia csoportkörében találkozott, akkor a már biztos negyeddöntős magyar válogatott 30–26-os vereséget szenvedett. Az örökmérleg azonban így is kedvező: 48 mérkőzésen hét holland siker mellett 41 magyar győzelem született. Az utóbbi időben viszont nemigen termett babér a magyaroknak: 

az előző öt találkozóból csak egy barátságos meccset tudtunk megnyerni, míg győztes tétmérkőzésig több mint hat és fél évet kell visszamennünk az időben, 2018 márciusában Eb-selejtezőn sikerült őket legyőzni.

(Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt)

bagoly-29
2025. december 09. 21:42
Ki ez aki ilyen cimmel, ilyen cikket ír ide? Nem meri kiírni a nevét?
