Hoppon maradt a magyar sportcsatorna a hollandok elleni csúcsrangadó előtt

Mint ismert, a dánok elleni középdöntős mérkőzését ötgólos vezetésről elbukó magyar női kézilabda-válogatott Hollandiával találkozik szerda este a négy közé jutásért a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. A társházigazda rivális játékosai közül sokan a magyar bajnokságban játszanak, az M4 Sport így megpróbálta kiszedni belőlük, mivel készülnek a negyeddöntőre – mérsékelt sikerrel.

A ferencvárosi Angela Malestein kiválóan ismeri a magyar játékosokat (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az FTC-szélső Angela Malestein és a győri Kelly Dulfer is észnél volt a kérdésnél, és mindketten úgy feleltek: nem pont a magyar televíziónak fogják elárulni a taktikát a mérkőzést megelőzően.