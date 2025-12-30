Vlagyimir Putyin nagy bejelentést tett: minden fronton visszavonul az ukrán hadsereg, Oroszország lendületben
Az oroszok a tervezettnél is gyorsabban haladnak, az ukránok egyetlen esélye a mihamarabbi béke marad.
A bonyolult helyzetek árnyalt elemzése nem tartozik Bronislaw Komorowski erősségei közé.
Az Unian arról ír, hogy Bronislaw Komorowski, Lengyelország volt elnöke a Radio Zetnek adott interjújában kifejtette: 2026 fordulópontot hozhat Ukrajna számára.
Komorowski szerint Kijev egyetlen reménye az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban rejlik,
amelyek felválthatják az amerikai támogatást.
Aztán a volt elnök belekezdett nehezen értelmezhető fejtegetésébe: „Úgy tűnik nekem, hogy sajnos
Putyin számára egyfajta győzelmet készítenek elő, az ebben a háborúban elért sikerének elismerését.
Putyin nemcsak Oroszországon belül fogja növelni befolyását és támogatottságát, hanem megpróbálja majd kihasználni ezeket a politikai és területi kérdésekben tett engedményeket az Oroszország helyreállításának folytatása érdekében”.
Hozzátette:
Zelenszkij és az európai vezetők mindig Donald Trumpot dicsérik, „bizarr kijelentései ellenére”. Komorowski „helyzetelemzése” szerint ez a taktika hatékony lehet,
ugyanis a Nyugatnak eddig sikerült „kirángatnia az amerikai elnököt Putyin öleléséből”.
Ezt is ajánljuk a témában
Az oroszok a tervezettnél is gyorsabban haladnak, az ukránok egyetlen esélye a mihamarabbi béke marad.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Ehhez azonban három nagy európai hatalomnak kellene megegyeznie.
„Ha velem valami történne, akkor tudjátok, hogy soha nem akarnék öngyilkos lenni” – írta a „díjazott”.
Ukrajna nem tud, és nem is akar változtatni. Az állam lényegében elveszítette a lakosságot.