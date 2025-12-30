Putyin nemcsak Oroszországon belül fogja növelni befolyását és támogatottságát, hanem megpróbálja majd kihasználni ezeket a politikai és területi kérdésekben tett engedményeket az Oroszország helyreállításának folytatása érdekében”.

Hozzátette:

Zelenszkij és az európai vezetők mindig Donald Trumpot dicsérik, „bizarr kijelentései ellenére”. Komorowski „helyzetelemzése” szerint ez a taktika hatékony lehet,

ugyanis a Nyugatnak eddig sikerült „kirángatnia az amerikai elnököt Putyin öleléséből”.