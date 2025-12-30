Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország bronislaw komorowski orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin ukrajna oroszország

A volt lengyel elnöknek elgurult a gyógyszere: szerinte Trump Putyin mellett áll, az Egyesült Államok az oroszok győzelmét készíti elő

2025. december 30. 08:19

A bonyolult helyzetek árnyalt elemzése nem tartozik Bronislaw Komorowski erősségei közé.

2025. december 30. 08:19
null

Az Unian arról ír, hogy Bronislaw Komorowski, Lengyelország volt elnöke a Radio Zetnek adott interjújában kifejtette: 2026 fordulópontot hozhat Ukrajna számára. 

Komorowski szerint Kijev egyetlen reménye az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban rejlik,

 amelyek felválthatják az amerikai támogatást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Aztán a volt elnök belekezdett nehezen értelmezhető fejtegetésébe: „Úgy tűnik nekem, hogy sajnos

 Putyin számára egyfajta győzelmet készítenek elő, az ebben a háborúban elért sikerének elismerését.

Putyin nemcsak Oroszországon belül fogja növelni befolyását és támogatottságát, hanem megpróbálja majd kihasználni ezeket a politikai és területi kérdésekben tett engedményeket az Oroszország helyreállításának folytatása érdekében”.

Hozzátette: 

Zelenszkij és az európai vezetők mindig Donald Trumpot dicsérik, „bizarr kijelentései ellenére”. Komorowski „helyzetelemzése” szerint ez a taktika hatékony lehet,

 ugyanis a Nyugatnak eddig sikerült „kirángatnia az amerikai elnököt Putyin öleléséből”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tintapaca
2025. december 30. 09:52
Minél nagyobb sikereket érnek el az oroszok Ukrajnában, Zelenszkij és köre annál kezelhetőbb lesz Trump számára! A "hajlandók" koalíciója is.
Válasz erre
0
0
konyvtaros-0
2025. december 30. 09:19
Honapok ota csak az nem latja aki nem akarja…
Válasz erre
1
0
faramuci
2025. december 30. 08:47
Nem biztos hogy "elgurult a gyógyszere",csak már ilyen a történelem,a nagyok döntenek a kicsik sorsáról. Nemsokára világos lesz európa felosztási "térképe" és valószínű az is kiderül hogy a polákok ismét a f@sz rossz oldalán lesznek....😎
Válasz erre
8
0
tasijani22000
•••
2025. december 30. 08:28 Szerkesztve
Aki ne hiszi, hogy Trump egy cionáci tulajdontárgy az nézze meg ezt itt: youtube.com/watch?v=dIZ3ArAn9lU Vagy ezt: youtube.com/watch?v=W3FrhA_zzWc
Válasz erre
3
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!