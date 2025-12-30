A vezérkari főnök beszámolója szerint a Kelet csapatcsoportosítás támad Zaporizzsja megyében, a Nyugat folytatja az ukrán erők megsemmisítését Kupjanszktól keletre, a Központ pedig Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirnohrad) bevétele után

széles fronton folytatja az offenzívát.

Az Oszkil folyó bal partján felére csökkent az ukrán ellenőrzés alatt álló terület. Az Észak csapatcsoportosítás szerinte folytatja a „biztonsági övezet” bővítését Szumi és Harkiv megyében.

Az orosz parancsnokok arról tettek jelentést, hogy az orosz hadsereg kevesebb mint 20 kilométerre megközelítette Szumi megyeszékhelyt és az azonos elnevezésű régióban kialakított „biztonsági sáv” jelenleg 16 kilométer mély és 60 kilométer hosszú.