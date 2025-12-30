Elszámolták magukat az ukránok: Trumpnál is kihúzták a gyufát a Putyin elleni támadással
Az amerikai elnök magyarázkodásra kényszerült Kijev legújabb lépése miatt.
Az oroszok a tervezettnél is gyorsabban haladnak, az ukránok egyetlen esélye a mihamarabbi béke marad.
Mindenhol visszavonulnak az ukrán fegyveres erők a harci érintkezési vonal mentén – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz hadsereg parancsnokaival hétfőn megtartott tanácskozáson.
Putyin hangsúlyozta, hogy a donyecki régióbeli
Sziverszk „felszabadítása” és a Kosztyantinivka városban elért sikerek megteremtik a további előrenyomulás előfeltételeit a donyecki régióban.
Utasításba adta, hogy az orosz hadsereg 2026-ban folytassa a „biztonsági övezet” létrehozását a határ mentén.
Valerij Geraszimov vezérkari főnök arról számolt be, hogy
az orosz fegyveres erők szinte az egész fronton támadnak
a „különleges hadművelet” övezetében, és csak decemberben több mint 700 négyzetkilométert vettek az őrizetük alá. Ezt az év legerősebb havi előrenyomulási mutatójának nevezte.
Geraszimov szerint 2025-ben 6460 négyzetkilométernyi terület és 334 település került orosz ellenőrzés alá,
az ukrán fegyveres erők pedig nem támadnak, és a védelem megerősítésére összpontosítanak.
A tábornok elmondta, hogy a donyecki régióban befejeződött Bohuszlavka és Dibrove „felszabadítása”, folytatódik Kosztyantinivka és Liman elfoglalása.
A vezérkari főnök beszámolója szerint a Kelet csapatcsoportosítás támad Zaporizzsja megyében, a Nyugat folytatja az ukrán erők megsemmisítését Kupjanszktól keletre, a Központ pedig Krasznoarmejszk (ukrán nevén: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirnohrad) bevétele után
széles fronton folytatja az offenzívát.
Az Oszkil folyó bal partján felére csökkent az ukrán ellenőrzés alatt álló terület. Az Észak csapatcsoportosítás szerinte folytatja a „biztonsági övezet” bővítését Szumi és Harkiv megyében.
Az orosz parancsnokok arról tettek jelentést, hogy az orosz hadsereg kevesebb mint 20 kilométerre megközelítette Szumi megyeszékhelyt és az azonos elnevezésű régióban kialakított „biztonsági sáv” jelenleg 16 kilométer mély és 60 kilométer hosszú.
A Nyugat a tábornokok szerint január-februárban tervezi befejezni a Kupjanszktól keletre körülzárt ukrán erők felszámolását.
A Dél folytatja a Kosztyantinivka északkeleti külvárosának elfoglalást és a város 45 százaléka már orosz ellenőrzés alá került.
A beszámolók szerint a Dnyeper csapatcsoport egységei
15 kilométerre közelítették meg Zaporizzsja déli külvárosát,
Lukjanyivszkét elfoglalták és hamarosan befejezik Primorszke birtokbavételét.
Andrej Belouszov védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a „különleges hadművelet” zónájában minden a tervezettnél is gyorsabban halad.
(MTI)
Nyitókép: MTI/AP/Szputnyik/Kreml pool/Mikhail Metzel
