Irán nem válogat az eszközökben: egy civil óvóhelyet romboltak porig Izraelben – sokan meghaltak (VIDEÓ)

2026. március 01. 18:35

Több ház szinte teljesen megsemmisült a becsapódás és a lökéshullám következtében.

2026. március 01. 18:35
null

Kilenc ember meghalt, és többen megsebesültek vasárnap egy óvóhelyet ért közvetlen iráni rakétatalálat miatt az izraeli Bét-Semes városban, Jeruzsálemtől délre – közölte az izraeli hadsereg (IDF) polgári védelmi parancsnoksága.

Az áldozatok feltehetően az óvóhelyen tartózkodtak. Ketten súlyosan megsebesültek, egyikük egy kislány, valamint legkevesebb húszan könnyű vagy közepes sebesülést szenvedtek. Az egyik közepesen sebesült érintett egy négyéves kisfiú volt. A tűzoltók tovább kutatnak a romok alatt rekedtek után.

A közvetlenül eltalált épületen kívül tucatnyi közeli házban is kár keletkezett. A polgári védelem mentési egységei a helyszínen dolgoznak. A vizsgálat szerint a riasztórendszer szabályszerűen működésbe lépett a becsapódás előtt.

Az ország középső részén, egy másik helyszínen egy ötven év körüli férfit repeszek megsebesítettek a karján. Askelón önkormányzata közölte, hogy a városban két elfogórakéta-maradványt találtak, de ezek nem okoztak sem kárt, sem sebesülést.

Az eltalált épületegyüttesben nyolc ház szinte teljesen megsemmisült a becsapódás és a lökéshullám következtében. 

A sebesülteket kórházba szállították. A helyszínen hatalmas a pusztítás, néhány sérült a lakásokban rekedt, de később kimentették őket.

A találat a szombat reggel kezdődött háború egyik leghevesebb rakétatámadásából származott, amikor több mint negyedórán át megszakítás nélkül légiriadók voltak Izrael északi határától egészen a déli Beér-Seva város térségéig.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a támadást megelőzően Irán vallási vezetői dzsihádot hirdettek az Egyesült Államok és Izrael országai ellen, bosszúból Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei meggyilkolásáért.

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: képernyőkép

