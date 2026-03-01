Szijjártó: Garantálják a magyarok védelmét az Egyesült Arab Emirátusokban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be: súlyosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, és Irán legdurvábban az Egyesült Arab Emírségeket támadja, gyakorlatilag több ballisztikus rakétát és drónt lőttek ki az országra, mint Izraelre.

„Több száz ballisztikus rakéta, cirkálórakéták, drónok támadták az Egyesült Arab Emirátusokat, ahol ráadásul több ezer magyar ember tölti a szabadságát, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre” – fejtette ki. Illetve tudatta, hogy nemrég egyeztetett telefonon emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal, aki elmondta, hogy