Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
arab emirátusok egyesült arab emirátusok irán külgazdasági és külügyminisztérium Szijjártó Péter

Szijjártó: Garantálják a magyarok védelmét az Egyesült Arab Emirátusokban

2026. március 01. 17:15

Az Egyesült Arab Emírségek garanciát vállalt arra, hogy minden létező eszközzel megvédi az ott tartózkodó magyar embereket, turisztikai ügynökségük pedig átvállalja az ott rekedő turisták szállásköltségeit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

2026. március 01. 17:15
null

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be: súlyosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, és Irán legdurvábban az Egyesült Arab Emírségeket támadja, gyakorlatilag több ballisztikus rakétát és drónt lőttek ki az országra, mint Izraelre.

„Több száz ballisztikus rakéta, cirkálórakéták, drónok támadták az Egyesült Arab Emirátusokat, ahol ráadásul több ezer magyar ember tölti a szabadságát, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre” – fejtette ki. Illetve tudatta, hogy nemrég egyeztetett telefonon emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal, aki elmondta, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

az ő regisztrációjuk szerint 4200 magyar állampolgár tartózkodik jelenleg az Egyesült Arab Emirátusokban, egyébként 600 ezren Európából összesen.

„Arról biztosított a külügyminiszter kolléga, hogy minden létező eszközzel megvédik a náluk tartózkodó külföldieket, így minden létező eszközzel megvédik az Egyesült Arab Emirátusokban tartózkodó magyar állampolgárokat is. Döntést hoztak arról is, hogy az Egyesült Arab Emirátusok turisztikai ügynöksége átvállalja az ott rekedő turisták szállásköltségeit, és bár a szárazföldi átkelők jelenleg Omán irányába például még nyitva vannak, de azt kérik az emirátusoki hatóságok, hogy mindenki inkább maradjon a tartózkodási helyén. Az összes létező változat közül ez a legbiztonságosabb jelenleg” – hangsúlyozta.

 

Szijjártó Péter kijelentette, hogy 

Irán egymás után lépi át a vörös vonalakat és olyan támadásokat intéz a közel-keleti arab országokkal szemben, amelyek teljes mértékben elfogadhatatlanok”.

„Ezek az arab országok semmilyen módon nem voltak részesei ennek a fegyveres konfliktusnak. Ezek az arab országok nem támadták meg Iránt, ezért az iráni csapások az Öböl térség arab országaival szemben elfogadhatatlanok” – folytatta. Majd kiemelte, hogy az egyre eszkalálódó háborús események miatt 

a térségben gyakorlatilag az összes légtér zárva van. A repülés tilos, repülőgépek számára sem le-, sem felszállási engedélyt nem adnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

A világ legnagyobb légitársaságai, mint az Emirates, a Qatar Airways vagy az Etihad gyakorlatilag szüneteltetik a térségben az üzemelésüket. 

Hétfő reggel, délelőtt ígértek újabb információkat ebben a kérdésben – tájékoztatott.

A kormány számára Magyarország biztonsága az első

„A Hormuzi-szoros környékén is hadicselekmények történnek, ami pedig a világ energiaellátása tekintetében hordoz különösen jelentős bizonytalansági tényezőket, ezért ebben a helyzetben fontos, hogy Magyarország energiabiztonságát senki ne támadja” – figyelmeztetett. A miniszer végül leszögezte, hogy 

a kormány számára Magyarország biztonsága az első.

„Számunkra a lényeg, hogy minden létező háborúból kimaradjunk és megvédjük a magyar embereket, akárhol is vannak a világon” – tette hozzá. „Az Egyesült Arab Emirátusok külügyminisztere tehát garanciát vállalt arra, hogy minden létező eszközzel megvédik a magyar embereket, akik az Egyesült Arab Emirátusok területén, akár Dubajban, akár Abu-Dzabiban tartózkodnak. Sajnos mindkét nagyváros repülőterét több támadás is érte, így jelenleg a légiforgalom vagy bármilyen polgári légi tevékenység gyakorlatilag kizárt” – összegzett.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Altaf Kadri/MTI/AP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Búvár Kund
2026. március 01. 18:08
Ebben a fene nagy szegénységben, a csóró éhező magyarok...
Válasz erre
0
0
fintaj-2
2026. március 01. 17:43
Nem a kint szórakozókkal kellene törődni, hanem az EU Bizottságot kellene nyomás alá helyezni nyittassák már meg az Ukránokkal a Barátság csövet! Magyarország energiabiztonsága igenis veszélyeztetve van az olajtankerek mozgásának leállása miatt!
Válasz erre
0
1
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 01. 17:23
Haláljártó még Gödön sem tudja a magyar emberek biztonságát garantálni.
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!