03. 01.
vasárnap
03. 01.
vasárnap
egyesült királyság keir starmer ciprus irán rakéta

Most érkezett: uniós tagállamra lőtt ki rakétákat Irán!

2026. március 01. 15:40

A brit kormány szerint az eset jól mutatja, mennyire „válogatás nélküli” az iráni megtorlás a hétvégi amerikai–izraeli csapásokat követően.

2026. március 01. 15:40
null

Kilőttek két iráni rakétát Ciprus irányába, ahol az Egyesült Királyság katonai bázisokat működtet – közölte a brit védelmi miniszter szavair hivatkozva az Independent

John Healey jelezte, hogy a brit kormány nem gondolja, hogy a rakéták szándékosan a ciprusi létesítményeket vették volna célba, ugyanakkor az eset jól mutatja, mennyire „válogatás nélküli” az iráni megtorlás a hétvégi amerikai–izraeli csapásokat követően.

A miniszter hozzátette: 

a ciprusi incidens is azt jelzi, hogy „nagyon is valós és növekvő fenyegetéssel” kell számolni egy olyan rezsim részéről, amely kész bárhol lecsapni a közel-keleti régióban.

A nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: az Egyesült Királyság védelmi célból harci repülőgépeket küldött a Közel-Keletre, hogy szövetségeseit megvédje az esetleges támadásoktól. Starmer telefonon egyeztetett Ciprus elnökével, Nikos Christodoulidessel is, aki közölte: London egyértelműen megerősítette, hogy Ciprus nem célpont, és a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a fejleményeket.

Healey hangsúlyozta, hogy a Katarból és Ciprusról felszálló britt gépek elsősorban az adott országot védik a feléjük tartó rakétáktól és drónoktól, de szükség esetén más államok irányába tartó eszközöket is megsemmisítenek. Mint mondta, az Egyesült Királyság minden lépése a nemzetközi jog keretein belül történik.

A feszültség hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Izrael magyar idő szerint szombat hajnalban közös katonai akciót indított Irán ellen, katonai infrastruktúrát és a politikai vezetés tagjait célozva.

Nyitókép: Iakovos Hatzistavrou / AFP

 

ThunderDan
2026. március 01. 15:59
Mandiner, te állat...
bagira004
2026. március 01. 15:56
Hol az ukrán védelem , Ursula szerin Zelenszkij Európát védi.
alenka
2026. március 01. 15:56
Mindiniïr: Ciprus az Unió tagja, Anglia nem. Anglia NATO- tag, Ciprus meg csatlakozna. Ciprus nyalja az angolokat, támaszpontok...de milyen szövetségben van együtt mindkettő?.. Irán Ellenes Unio?
counter-revolution
2026. március 01. 15:54
Az Egyesült Királyság egy rákos daganat, ezt Ukrajnában is láthatjuk.
