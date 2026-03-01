Most érkezett: uniós tagállamra lőtt ki rakétákat Irán!

A nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: az Egyesült Királyság védelmi célból harci repülőgépeket küldött a Közel-Keletre, hogy szövetségeseit megvédje az esetleges támadásoktól. Starmer telefonon egyeztetett Ciprus elnökével, Nikos Christodoulidessel is, aki közölte: London egyértelműen megerősítette, hogy Ciprus nem célpont, és a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a fejleményeket.

Healey hangsúlyozta, hogy a Katarból és Ciprusról felszálló britt gépek elsősorban az adott országot védik a feléjük tartó rakétáktól és drónoktól, de szükség esetén más államok irányába tartó eszközöket is megsemmisítenek. Mint mondta, az Egyesült Királyság minden lépése a nemzetközi jog keretein belül történik.

A feszültség hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Izrael magyar idő szerint szombat hajnalban közös katonai akciót indított Irán ellen, katonai infrastruktúrát és a politikai vezetés tagjait célozva.

