Most érkezett: uniós tagállamra lőtt ki rakétákat Irán!

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
A brit kormány szerint az eset jól mutatja, mennyire „válogatás nélküli” az iráni megtorlás a hétvégi amerikai–izraeli csapásokat követően.
Kilőttek két iráni rakétát Ciprus irányába, ahol az Egyesült Királyság katonai bázisokat működtet – közölte a brit védelmi miniszter szavair hivatkozva az Independent.
John Healey jelezte, hogy a brit kormány nem gondolja, hogy a rakéták szándékosan a ciprusi létesítményeket vették volna célba, ugyanakkor az eset jól mutatja, mennyire „válogatás nélküli” az iráni megtorlás a hétvégi amerikai–izraeli csapásokat követően.
A miniszter hozzátette:
a ciprusi incidens is azt jelzi, hogy „nagyon is valós és növekvő fenyegetéssel” kell számolni egy olyan rezsim részéről, amely kész bárhol lecsapni a közel-keleti régióban.
A nyilatkozat egy nappal azután hangzott el, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette: az Egyesült Királyság védelmi célból harci repülőgépeket küldött a Közel-Keletre, hogy szövetségeseit megvédje az esetleges támadásoktól. Starmer telefonon egyeztetett Ciprus elnökével, Nikos Christodoulidessel is, aki közölte: London egyértelműen megerősítette, hogy Ciprus nem célpont, és a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a fejleményeket.
Healey hangsúlyozta, hogy a Katarból és Ciprusról felszálló britt gépek elsősorban az adott országot védik a feléjük tartó rakétáktól és drónoktól, de szükség esetén más államok irányába tartó eszközöket is megsemmisítenek. Mint mondta, az Egyesült Királyság minden lépése a nemzetközi jog keretein belül történik.
A feszültség hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok és Izrael magyar idő szerint szombat hajnalban közös katonai akciót indított Irán ellen, katonai infrastruktúrát és a politikai vezetés tagjait célozva.
Nyitókép: Iakovos Hatzistavrou / AFP