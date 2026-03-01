Irán nem adja könnyen magát: támadást indítottak az Egyesült Államok egyik legnagyobb anyahajója ellen

Irán Iszlám Forradalmi Gárdája (IRGC) vasárnap bejelentette, hogy négy ballisztikus rakétát indított az USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozó ellen – írta meg az Iran International, az IRGC sajtóosztályára hivatkozva.

A beszámoló szerint a támadás az úgynevezett „True Promise 4” (Igaz Ígéret 4) hadművelet része volt. A közlemény nem részletezte, hogy a rakéták elérték-e célpontjukat, és nem adott tájékoztatást az esetleges károkról vagy személyi sérülésekről sem.