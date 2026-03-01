Irán nem adja könnyen magát: támadást indítottak az Egyesült Államok egyik legnagyobb anyahajója ellen

Ez már valódi háború: bejelentették az első amerikai áldozatokat is az iráni konfliktusban
Az elmúlt 24 órában Irán ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta az Egyesült Államok közel-keleti katonai létesítményeit.
Irán Iszlám Forradalmi Gárdája négy ballisztikus rakétát indított az USS Abraham Lincoln ellen.
Irán Iszlám Forradalmi Gárdája (IRGC) vasárnap bejelentette, hogy négy ballisztikus rakétát indított az USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozó ellen – írta meg az Iran International, az IRGC sajtóosztályára hivatkozva.
A beszámoló szerint a támadás az úgynevezett „True Promise 4” (Igaz Ígéret 4) hadművelet része volt. A közlemény nem részletezte, hogy a rakéták elérték-e célpontjukat, és nem adott tájékoztatást az esetleges károkról vagy személyi sérülésekről sem.
Az amerikai fél részéről nem tettek közzé hivatalos tájékoztatást az incidenssel kapcsolatban.
Elemzők szerint az ilyen jellegű közlések és akciók tovább fokozhatják a konfliktus eszkalációjának kockázatát a Közel-Keleten.
Nyitókép: HO / AFP