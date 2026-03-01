Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
03. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
forradalmi gárda uss abraham lincoln true promise 4 irán támadás rakéta egyesült államok iszlám

Irán nem adja könnyen magát: támadást indítottak az Egyesült Államok egyik legnagyobb anyahajója ellen

2026. március 01. 17:07

Irán Iszlám Forradalmi Gárdája négy ballisztikus rakétát indított az USS Abraham Lincoln ellen.

2026. március 01. 17:07
null

Irán Iszlám Forradalmi Gárdája (IRGC) vasárnap bejelentette, hogy négy ballisztikus rakétát indított az USS Abraham Lincoln amerikai repülőgép-hordozó ellen – írta meg az Iran International, az IRGC sajtóosztályára hivatkozva.

A beszámoló szerint a támadás az úgynevezett „True Promise 4” (Igaz Ígéret 4) hadművelet része volt. A közlemény nem részletezte, hogy a rakéták elérték-e célpontjukat, és nem adott tájékoztatást az esetleges károkról vagy személyi sérülésekről sem.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Az amerikai fél részéről nem tettek közzé hivatalos tájékoztatást az incidenssel kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

Elemzők szerint az ilyen jellegű közlések és akciók tovább fokozhatják a konfliktus eszkalációjának kockázatát a Közel-Keleten.

Nyitókép: HO / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 01. 18:14
Jó. Ha megtalálják a módját az anyahajó kiiktatásának az alapjaiban befolyásolja az erőviszonyokat.
Válasz erre
0
1
macskusz-4
2026. március 01. 18:07
Gólt csak az izraeliek lőttek. Az első 10 percben többet is. A kispadot is kilőtték.
Válasz erre
2
0
macskusz-4
2026. március 01. 18:05
Olyan, mint amikor az NB1- ben bizonyos csapat megpróbál támadni, de aztán kap ötöt.
Válasz erre
2
1
macskusz-4
2026. március 01. 18:03
Az Ordító egér hadműveletet csinálja a Forradalmi Gárda.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!