Megtörte a csendet Marco Rossi – először nyilatkozott a drámai magyar–ír után

Véget érhet Tóth Alex kalandja – ezt üzente neki Robbie Keane felesége
Úgy bántak vele, mint Szoboszlai Dominikkel vagy Kerkez Milossal.
Az olasz szakember először szólalt meg a drámai novemberi pótselejtező óta. Válogatottunk szövetségi kapitánya örül a téli magyar klubváltásoknak.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Varga Barnabás és Tóth Alex számára is előrelépés, hogy külföldön folytatják pályafutásukat – bár utóbbi klubváltása még nem hivatalos.
A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint
Ez egy nagy előrelépés, különösen Alex esetében. A Ferencváros is jó csapat, komoly csapat, de az angol bajnokság más szintet képvisel”
– nyilatkozott az M4 Sportnak az olasz szakember a 20 éves Tóth Alexről, aki sajtóhírek szerint a Premier League-ben szereplő Bournemouth együtteséhez szerződik, s a klub már hétfőn bejelentheti a magyar tehetség leigazolását.
Rossi hozzátette, Varga Barnabás számára is jó döntés volt, hogy az AEK Athénhoz igazolt.
„Az AEK egy nagyon jó csapat, és a görög bajnokság nagyon intenzív fizikális szempontból. Azt hiszem, ez az a közeg, amelyben Barni még tovább fejlődhet arról az egyébként is magas szintről, amit képvisel”
– osztotta meg véleményét a 31 éves csatár klubváltásáról a kapitány.
