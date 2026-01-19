Ft
01. 21.
szerda
Marco Rossi magyar válogatott Tóth Alex Fradi Varga Barnabás Ferencváros Premier League Bournemouth FTC

Megtörte a csendet Marco Rossi – először nyilatkozott a drámai magyar–ír után

2026. január 19. 17:24

Az olasz szakember először szólalt meg a drámai novemberi pótselejtező óta. Válogatottunk szövetségi kapitánya örül a téli magyar klubváltásoknak.

2026. január 19. 17:24
null

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint Varga Barnabás és Tóth Alex számára is előrelépés, hogy külföldön folytatják pályafutásukat – bár utóbbi klubváltása még nem hivatalos.

Kelendő magyarok Európa-szerte

A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint

Ez egy nagy előrelépés, különösen Alex esetében. A Ferencváros is jó csapat, komoly csapat, de az angol bajnokság más szintet képvisel”

 – nyilatkozott az M4 Sportnak az olasz szakember a 20 éves Tóth Alexről, aki sajtóhírek szerint a Premier League-ben szereplő Bournemouth együtteséhez szerződik, s a klub már hétfőn bejelentheti a magyar tehetség leigazolását. 

TÓTH Alex magyar-ír

TÓTH Alex magyar-ír
Tóth Alex a Fradi után a magyar válogatottba is berobbant – itt éppen az ominózus írek ellen vb-selejtezőn (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Rossi hozzátette, Varga Barnabás számára is jó döntés volt, hogy az AEK Athénhoz igazolt. 

„Az AEK egy nagyon jó csapat, és a görög bajnokság nagyon intenzív fizikális szempontból. Azt hiszem, ez az a közeg, amelyben Barni még tovább fejlődhet arról az egyébként is magas szintről, amit képvisel”

 – osztotta meg véleményét a 31 éves csatár klubváltásáról a kapitány.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

madre79
•••
2026. január 20. 12:19 Szerkesztve
Nem egy vehemens vezető! Néha mosolyoghatna is!
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
2026. január 19. 22:31
Nem örülök, hogy Rossi még kapitányként nyilatkozhat. Ez garanciája annak, hogy nem jutunk ki a VB-re.
Válasz erre
0
1
Töki
2026. január 19. 17:29
Ez így van!!!
Válasz erre
5
0
