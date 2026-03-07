Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar válogatott Udvardy Panna Fodor Csenge Golovin heti összefoglaló Ukrajna Szoboszlai Dominik

Már magyar sportolókat is fenyegetnek, de az ukránok miatt Olaszországban is áll a bál

2026. március 07. 06:18

A duplázó Szoboszlai Dominik, a Fodor Csenge-ügy folytatása, a liverpooli luxusautók és a megfenyegetett Udvardy Panna is a Mandiner heti legolvasottabb sporthírei között. A magyar teniszező ügye nemzetközi fölháborodást váltott ki.

2026. március 07. 06:18
null

Nem túl nagy meglepetésre Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett álomgólját választották meg február hónap legszebb találatának az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben.

A mintegy 27 méterről szerzett szabadrúgásgól a szavazatok 35 százalékával érdemelte ki az elismerést, amit a Liverpool magyar sztárja már másodszor kapott meg ebben az idényben. Ezt megelőzően augusztus 31-én a másik bajnokesélyes, az Arsenal ellen lőtt hasonlóan remekbe szabott pontrúgással nyerte el a díjat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron
SZOBOSZLAI Dominik magyar válogatott csapatkapitány
Ez a második Szoboszlai-szabadrúgás idén, amely elnyeri a hónap gólja megtisztelő címet – a magyar világsztár az Arsenal után a Cityt szomorította / Fotó: MTI/AP/Adam Vaughan

Voltak már jobb hetei is a magyar kézilabdának

Az utóbbi hetekben sajnos nem a fényes eredményektől, hanem elsősorban a Fodor Csenge–Golovin Vlagyimir-balhétól volt hangos a magyar kézilabdasport. Mint ismert, a Győri ETO világklasszisa továbbra sem hajlandó pályára lépni a válogatottban Golovin szövetségi kapitány kezei alatt, pedig a Mandiner a héten kiderítette, hogy 

a szakember tavaly nyáron maga pattant autóba, s kereste fel a játékost, hogy személyesen tisztázzák nézeteltéréseiket.

Hiába: noha akkor úgy tűnt, a helyzet megoldódott, Fodor legutóbb ismét lemondta a válogatottságot, amit Pálinger Katalin MKSZ-alelnök már egyértelműen a közösségi média kártékony hatásainak tudott be. A teljes igazságot talán sosem tudjuk meg, a Dániától elszenvedett Eurokupa-kudarc mindenesetre azt mutatja, Fodor Csenge nagyon is elférne a nemzeti csapatban...

Ezt is ajánljuk a témában

FODOR Csenge
Fodor Csengét egy darabig biztosan nem látjuk újra magyar válogatott mezben / Fotó: MTI/Illyés Tibor

Rögtön balhéval indult a paralimpia az ukránok miatt

A milánói-cortinai téli olimpia lezárultával megkezdődtek a paralimpiai játékok is Olaszországban, rögtön egy kiadós (sport)diplomáciai botránnyal. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság ugyanis 

megtiltotta az ukrán sportolóknak, hogy olyan egyenruhában jelenjenek meg a játékokon, amelyen Ukrajna térképe látható a nemzetközileg elismert határokkal.

A bizottság tudniillik tiltott politikai üzenetként értékelte az említett ruhadarabokat, s mint ilyen, nem engedélyezte az ezekben való versenyzést. A döntést élesen bírálta Szerhij Szternenko ukrán védelmi miniszteri tanácsadó, teljesen abszurdnak nevezve, hogy

amíg az orosz válogatottban olyan egykori katonák is szerepelnek, akik részt vettek az Ukrajna elleni invázióban, az ukránok a saját országukat sem jeleníthetik meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Itt egy Lambó, ott egy Rangey

Nemcsak a drága luxusórákat, de a drága luxusautókat sem veti meg Szoboszlai Dominik, akinek több mutatós darab is gyarapítja egyedi gyűjteményét. Magyarországon már többször meg lehetett csodálni fényűző Lamborghinijét, most pedig kiderült, hogy

 Angliában egy 133 ezer fontot, vagyis mintegy 60 millió forintot kóstáló Range Rover Sport SV-t hajt.

Ez egyébként az itthoni Lambójához képest, de még a csapaton belül is egy kimondottan visszafogott autónak számít, főleg azt a tényt figyelembe véve, hogy újkori ára Szoboszlai egyheti liverpooli fizetésének felel meg...

Ezt is ajánljuk a témában

Durva fenyegetések után rendőri védelmet kapott a magyar teniszező

Ahogy élesedik a nemzetközi helyzet, sajnos úgy gyűrűzik be a sportba is egyre inkább a mindent átható politika. Ezt legutóbb a magyar teniszező, Udvardy Panna tapasztalhatta meg ijesztő módon a saját bőrén: top 100-as játékosunk az antalyai tornán kapott fenyegető üzeneteket, melyekben az állt, ha nem veszíti el az ukrán Anhelina Kalinyina elleni mérkőzését, akkor váltságdíj fejében elrabolják a családját az otthonukból. 

Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel”

– zárul a hátborzongató üzenet, amely miatt Udvardyéknak rendőri védelmet kellett kérni, a mérkőzést pedig végül zárt kapuk mögött játszották le – ilyen előzmények után aligha csoda, hogy végül ukrán győzelemmel. 

UDVARDY Panna
Udvardy Pannát és a családját is durván megfenyegették Törökországban / Fotó: Tolga Akmen

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. március 07. 10:52
counter-revolution 2026. március 07. 09:25 Novicsokszar, a Magyar Királyság térképe nem soviniszta jelkép, hanem irredenta, a kurva anyádat. Álmodozzatok csak, magyarok.
Válasz erre
0
1
counter-revolution
2026. március 07. 09:25
Novicsokszar, a Magyar Királyság térképe nem soviniszta jelkép, hanem irredenta, a kurva anyádat.
Válasz erre
2
1
pollip
2026. március 07. 09:18
Az erkölcsi győztes Panna! Minden tiszteletem az övé
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. március 07. 08:06
"Hol a vége az őrületnek a világban?" Apr. 12 utan a seggrazo geci megy egyenesen az elozetesbe. Utana csend lesz
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!