Már magyar sportolókat is fenyegetnek, de az ukránok miatt Olaszországban is áll a bál

A szövetségi kapitány autóba ült, és Fodor Csengéhez utazott, hogy kezelje konfliktusát játékosával
A duplázó Szoboszlai Dominik, a Fodor Csenge-ügy folytatása, a liverpooli luxusautók és a megfenyegetett Udvardy Panna is a Mandiner heti legolvasottabb sporthírei között. A magyar teniszező ügye nemzetközi fölháborodást váltott ki.
Nem túl nagy meglepetésre Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett álomgólját választották meg február hónap legszebb találatának az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben.
A mintegy 27 méterről szerzett szabadrúgásgól a szavazatok 35 százalékával érdemelte ki az elismerést, amit a Liverpool magyar sztárja már másodszor kapott meg ebben az idényben. Ezt megelőzően augusztus 31-én a másik bajnokesélyes, az Arsenal ellen lőtt hasonlóan remekbe szabott pontrúgással nyerte el a díjat.
Az utóbbi hetekben sajnos nem a fényes eredményektől, hanem elsősorban a Fodor Csenge–Golovin Vlagyimir-balhétól volt hangos a magyar kézilabdasport. Mint ismert, a Győri ETO világklasszisa továbbra sem hajlandó pályára lépni a válogatottban Golovin szövetségi kapitány kezei alatt, pedig a Mandiner a héten kiderítette, hogy
a szakember tavaly nyáron maga pattant autóba, s kereste fel a játékost, hogy személyesen tisztázzák nézeteltéréseiket.
Hiába: noha akkor úgy tűnt, a helyzet megoldódott, Fodor legutóbb ismét lemondta a válogatottságot, amit Pálinger Katalin MKSZ-alelnök már egyértelműen a közösségi média kártékony hatásainak tudott be. A teljes igazságot talán sosem tudjuk meg, a Dániától elszenvedett Eurokupa-kudarc mindenesetre azt mutatja, Fodor Csenge nagyon is elférne a nemzeti csapatban...
A milánói-cortinai téli olimpia lezárultával megkezdődtek a paralimpiai játékok is Olaszországban, rögtön egy kiadós (sport)diplomáciai botránnyal. A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság ugyanis
megtiltotta az ukrán sportolóknak, hogy olyan egyenruhában jelenjenek meg a játékokon, amelyen Ukrajna térképe látható a nemzetközileg elismert határokkal.
A bizottság tudniillik tiltott politikai üzenetként értékelte az említett ruhadarabokat, s mint ilyen, nem engedélyezte az ezekben való versenyzést. A döntést élesen bírálta Szerhij Szternenko ukrán védelmi miniszteri tanácsadó, teljesen abszurdnak nevezve, hogy
amíg az orosz válogatottban olyan egykori katonák is szerepelnek, akik részt vettek az Ukrajna elleni invázióban, az ukránok a saját országukat sem jeleníthetik meg.
Nemcsak a drága luxusórákat, de a drága luxusautókat sem veti meg Szoboszlai Dominik, akinek több mutatós darab is gyarapítja egyedi gyűjteményét. Magyarországon már többször meg lehetett csodálni fényűző Lamborghinijét, most pedig kiderült, hogy
Angliában egy 133 ezer fontot, vagyis mintegy 60 millió forintot kóstáló Range Rover Sport SV-t hajt.
Ez egyébként az itthoni Lambójához képest, de még a csapaton belül is egy kimondottan visszafogott autónak számít, főleg azt a tényt figyelembe véve, hogy újkori ára Szoboszlai egyheti liverpooli fizetésének felel meg...
Ahogy élesedik a nemzetközi helyzet, sajnos úgy gyűrűzik be a sportba is egyre inkább a mindent átható politika. Ezt legutóbb a magyar teniszező, Udvardy Panna tapasztalhatta meg ijesztő módon a saját bőrén: top 100-as játékosunk az antalyai tornán kapott fenyegető üzeneteket, melyekben az állt, ha nem veszíti el az ukrán Anhelina Kalinyina elleni mérkőzését, akkor váltságdíj fejében elrabolják a családját az otthonukból.
Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel”
– zárul a hátborzongató üzenet, amely miatt Udvardyéknak rendőri védelmet kellett kérni, a mérkőzést pedig végül zárt kapuk mögött játszották le – ilyen előzmények után aligha csoda, hogy végül ukrán győzelemmel.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás
