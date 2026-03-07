Már magyar sportolókat is fenyegetnek, de az ukránok miatt Olaszországban is áll a bál

Nem túl nagy meglepetésre Szoboszlai Dominik Manchester City ellen szerzett álomgólját választották meg február hónap legszebb találatának az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, a Premier League-ben.

A mintegy 27 méterről szerzett szabadrúgásgól a szavazatok 35 százalékával érdemelte ki az elismerést, amit a Liverpool magyar sztárja már másodszor kapott meg ebben az idényben. Ezt megelőzően augusztus 31-én a másik bajnokesélyes, az Arsenal ellen lőtt hasonlóan remekbe szabott pontrúgással nyerte el a díjat.