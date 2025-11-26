Szoboszlai Dominik: arrogancia, túlzott önbizalom? – a 215 milliós Lamborghini és a 60 millió forintos óra volt a téma

Szoboszlai tiszta vizet öntött a pohárba a magyar–íren történtek kapcsán (VIDEÓ)
A magyar labdarúgó-válogatott 25 éves csapatkapitánya mindig kihasználja az alkalmat, hogy valami különleges szettet viselhessen. A Liverpool középpályása most már kikéri segítői tanácsát, véleményét – a Szoboszlai Dominik-jelenségről sportpszichológust és „stílusgondolkodót” kérdeztek.
A magyar labdarúgó-válogatott 25 éves csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik nyíltan felvállalja, hogy szeret divatosan megjelenni. Az angol Liverpool középpályása egy korábbi interjúban elárulta, hogy „nem öltözhetnek fel mindig úgy, ahogy akarnak”, ezért mindig kihasználja az alkalmat, hogy valami különleges szettet viselhessen. Nemrégiben Louis Vuitton egyik legújabb farmerdzsekijében kapták lencsevégre, amelyet a márka hivatalos oldalán 2500 euróért, azaz több mint 950 ezer forintért kínálnak. Bottega Veneta táskája egyes online üzletekben 4500 euróba, vagyis körülbelül 1,71 millió forintba kerül, bár akciósan akár 900 ezerért is beszerezhető. „Szerintem nagyon fontos a megjelenés. Régen annyira nem foglalkoztam vele, de az elmúlt évben, úgy gondolom, ez megváltozott, jobban odafigyelek arra, mit veszek fel, hogy nézek ki – jelentette ki a 61-szeres válogatott futballista a múlt héten, aki egy 60 millió forintot érő Patek Philippe Nautilus karórában érkezett meg a Madame Tussauds Budapestbe, hogy leleplezze a róla készült viaszbábut. – Van néhány segítőm is, akikkel átbeszélem általában a szettjeimet, mielőtt mondjuk bevonulok a válogatottba. Lehet, nem mindenkinek tetszenek ezek, nekem viszont igen.”
A Szoboszlai-jelenségről Szántai Levente sportszakpszichológust kérdezte a Blikk, aki ezt válaszolta: „Nem egyenes következmény, hogy amikor egy sportoló sikeres és gazdag, több lesz a kritikusa is. Ezt a folyamatot meghatározza, mennyire tud azonosulni a hétköznapi ember a sztársportoló, jelen esetben Szoboszlai személyiségével.
Dominik lazasága sokak szemében arroganciaként, túlzott önbizalomként jelenthet meg. Úgy gondolom, a legmagasabb szinten, ahol ő játszik, az egónak kulcsszerepe van. Ahhoz, hogy folyamatosan magas szinten tudjon teljesíteni, rendíthetetlen hitre van szükség a saját képességeit illetően. Ez kívülről nagyképűségnek tűnhet, ellenszenvet is kiváltva.”
Szántai úgy véli, a különböző nézőpontok – így a kritikák – egy nemzeti ikon esetében bőségesen megjelennek, ezeket pedig kezelni kell, akár külső segítséggel, akár az információk szűrésével.
Schiffer Miklós – „stílusgondolkodó” 1992 óta foglalkozik vizuális kultúrával, az emberek külső megjelenésével – azon a véleményen van, hogy az
átlagszurkolónak nehéz felfognia, értelmeznie azt, hogy egy magyar labdarúgó 215 millió forintos luxusautóval rója Budapest utcáit, vagy hogy egy hatvanmilliós karóra díszeleg a csuklóján.
„Ez – viccesen fogalmazva – kicsit olyan, mint amikor a kutyák megjelölik a területük határát. A futballban látjuk, hogy a nagy sztárok ugyanolyan különlegességekkel tűnnek fel, mondhatni, ennek a világnak ez a velejárója. Ha például valaki Lamborghinibe ül bele, akkor a másik is azt teszi – magyarázza Schiffer. – Az átlagember számára felfoghatatlan összegeket keresnek ezek a focisták, sok idejük jut rá, hogy ebből költsenek. Hozzáteszem: megdolgoztak érte, hiszen nem szívességből kapják a fizetésüket, a klubjuknak megérnek ennyit. Szoktuk mondani, hogy ha nekünk annyi pénzünk lenne, akkor nem tennénk hasonlót, de akinek aztán annyi pénze lesz, és olyan körben fordul meg, hasonlóan cselekszik...
Ezek a szélsőségek az embereket esetleg irritálhatják, s persze van, aki irigykedik is, és mivel nem ismeri a nemzetközi labdarúgás történéseit, nem is érti, mi történik. Egyébként Dominiknél is látható a változás, hiszen régebben feltűnt olyan ruhákban-márkákban, amelyeken nagy feliratok voltak láthatóak, ám mostanában ezen a területen már visszafogottabb, ahogyan itt is változik a divat.”
A szakértő egyébként úgy gondolja, még David Beckhamnek is szüksége volt
és ez Szoboszlaira is igaz. „Fiatal, nemrég robbant be a futballsztárok világába, van ideje” – állapítja meg Schiffer Miklós.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás