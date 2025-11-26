Szoboszlai Dominik: arrogancia, túlzott önbizalom? – a 215 milliós Lamborghini és a 60 millió forintos óra volt a téma

„Ez – viccesen fogalmazva – kicsit olyan, mint amikor a kutyák megjelölik a területük határát. A futballban látjuk, hogy a nagy sztárok ugyanolyan különlegességekkel tűnnek fel, mondhatni, ennek a világnak ez a velejárója. Ha például valaki Lamborghinibe ül bele, akkor a másik is azt teszi – magyarázza Schiffer. – Az átlagember számára felfoghatatlan összegeket keresnek ezek a focisták, sok idejük jut rá, hogy ebből költsenek. Hozzáteszem: megdolgoztak érte, hiszen nem szívességből kapják a fizetésüket, a klubjuknak megérnek ennyit. Szoktuk mondani, hogy ha nekünk annyi pénzünk lenne, akkor nem tennénk hasonlót, de akinek aztán annyi pénze lesz, és olyan körben fordul meg, hasonlóan cselekszik...

Ezek a szélsőségek az embereket esetleg irritálhatják, s persze van, aki irigykedik is, és mivel nem ismeri a nemzetközi labdarúgás történéseit, nem is érti, mi történik. Egyébként Dominiknél is látható a változás, hiszen régebben feltűnt olyan ruhákban-márkákban, amelyeken nagy feliratok voltak láthatóak, ám mostanában ezen a területen már visszafogottabb, ahogyan itt is változik a divat.”

A szakértő egyébként úgy gondolja, még David Beckhamnek is szüksége volt