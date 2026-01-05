„Lustán védekezik” – páros lábbal szállt bele a klublegenda a Liverpool magyarjába is

Hihetetlen magyar! – Szoboszlai a legmagasabb szintről a legnagyobb dicséretet kapta
Nem a vasárnapi teljesítménye miatt.
Jamie Carragher „jó” szokásához híven ismét kiosztott egy magyart, ezúttal Kerkez Milost. A Fulham–Liverpool után a balbekket Darwin Nunezhez hasonlította, míg Ibrahima Konatét lustának nevezte.
Második meccsén sem sikerült nyernie a naptári évben Arne Slot csapatának, miután a Fulham–Liverpool 2–2-es döntetlennel ért véget. A találkozó után a brit szaklapok nem kímélték a Vörösök játékosait, ezúttal Szoboszlai Dominikkel sem voltak elégedettek, miközben Kerkez Milos egészen pozitív értékeléseket kapott.
A magyar válogatott balbekkjét az ősszel több mérkőzés után is kikövetelték a csapatból, az elmúlt fordulókban viszont egyre meggyőzőbb teljesítmény nyújt, a két ünnep között például a Wolverhampton elleni győzelem után azt írták róla, végre beilleszkedett a csapatba.
Felpezsdítette a közönséget.
De nem feltétlenül látja ezt így a Liverpool korábbi legendás játékosa, Jamie Carragher. Már bőven megszokhattuk, hogy a Sky Sports szakértőjeként dolgozó angol ritkán dicséri meg honfitársainkat, és bizony most sem kímélte Kerkezt.
A keret másik ballbekkjével, Andy Robertsonnal hasonlította össze, és egyértelműen kijelentette, hogy a skót teljesítménye jobb, amikor ő van a pályán – mondjuk Slot ezzel biztosan vitatkozna, mert a Premier League-ben jobbára a magyarnak ad kezdőként szerepet.
Néha, amikor Kerkezt nézzük, olyan, mintha Darwin Nunez lenne a balhátvéd… Csak lehajtja a fejét és rohan”
– érzékeltette a Liverpool korábbi csatárával való összehasonlítással Carragher, hogy szerinte Kerkezt a káosz jellemzi.
Ugyanakkor hozzátette: Robertsonnak is időre volt szüksége, hogy belejöjjön a szerepébe, így Kerkez is fejlődhet még.
Carragher egyébként nem csak a magyart osztotta ki, hanem például Ibrahima Konatét is, akiről azt mondta, hogy lustán védekezik.
