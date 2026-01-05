„Lustán védekezik” – páros lábbal szállt bele a klublegenda a Liverpool magyarjába is

De nem feltétlenül látja ezt így a Liverpool korábbi legendás játékosa, Jamie Carragher. Már bőven megszokhattuk, hogy a Sky Sports szakértőjeként dolgozó angol ritkán dicséri meg honfitársainkat, és bizony most sem kímélte Kerkezt.

A keret másik ballbekkjével, Andy Robertsonnal hasonlította össze, és egyértelműen kijelentette, hogy a skót teljesítménye jobb, amikor ő van a pályán – mondjuk Slot ezzel biztosan vitatkozna, mert a Premier League-ben jobbára a magyarnak ad kezdőként szerepet.

Néha, amikor Kerkezt nézzük, olyan, mintha Darwin Nunez lenne a balhátvéd… Csak lehajtja a fejét és rohan”

– érzékeltette a Liverpool korábbi csatárával való összehasonlítással Carragher, hogy szerinte Kerkezt a káosz jellemzi.

Ugyanakkor hozzátette: Robertsonnak is időre volt szüksége, hogy belejöjjön a szerepébe, így Kerkez is fejlődhet még.