Liverpool Jamie Carragher Kerkez Milos

„Lustán védekezik” – páros lábbal szállt bele a klublegenda a Liverpool magyarjába is

2026. január 05. 09:41

Jamie Carragher „jó” szokásához híven ismét kiosztott egy magyart, ezúttal Kerkez Milost. A Fulham–Liverpool után a balbekket Darwin Nunezhez hasonlította, míg Ibrahima Konatét lustának nevezte.

2026. január 05. 09:41
null

Második meccsén sem sikerült nyernie a naptári évben Arne Slot csapatának, miután a Fulham–Liverpool 2–2-es döntetlennel ért véget. A találkozó után a brit szaklapok nem kímélték a Vörösök játékosait, ezúttal Szoboszlai Dominikkel sem voltak elégedettek, miközben Kerkez Milos egészen pozitív értékeléseket kapott.

Fulham–Liverpool
Fulham–Liverpool: Jamie Carragher nem kímélte Kerkez Milost. Fotó: Adrian Dennis / AFP

A magyar válogatott balbekkjét az ősszel több mérkőzés után is kikövetelték a csapatból, az elmúlt fordulókban viszont egyre meggyőzőbb teljesítmény nyújt, a két ünnep között például a Wolverhampton elleni győzelem után azt írták róla, végre beilleszkedett a csapatba.

De nem feltétlenül látja ezt így a Liverpool korábbi legendás játékosa, Jamie Carragher. Már bőven megszokhattuk, hogy a Sky Sports szakértőjeként dolgozó angol ritkán dicséri meg honfitársainkat, és bizony most sem kímélte Kerkezt.

A keret másik ballbekkjével, Andy Robertsonnal hasonlította össze, és egyértelműen kijelentette, hogy a skót teljesítménye jobb, amikor ő van a pályán – mondjuk Slot ezzel biztosan vitatkozna, mert a Premier League-ben jobbára a magyarnak ad kezdőként szerepet.

Néha, amikor Kerkezt nézzük, olyan, mintha Darwin Nunez lenne a balhátvéd… Csak lehajtja a fejét és rohan”

 – érzékeltette a Liverpool korábbi csatárával való összehasonlítással Carragher, hogy szerinte Kerkezt a káosz jellemzi.

Ugyanakkor hozzátette: Robertsonnak is időre volt szüksége, hogy belejöjjön a szerepébe, így Kerkez is fejlődhet még.

Fulham–Liverpool: Konate is megkapta a magáét

Carragher egyébként nem csak a magyart osztotta ki, hanem például Ibrahima Konatét is, akiről azt mondta, hogy lustán védekezik.

Nyitókép: PETER POWELL / AFP

