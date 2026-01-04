Szoboszlai elveszett, a Liverpool tanácstalan – kínos értékeléseket kaptak a Vörösök a londoni csata után

A Liverpool Echo Kerkez energiaszintjét és elkötelezettségét dicsérte, védőjátékát pedig stabilként írta le, osztályzata: 6-os. Szoboszlai is ezt a minősítést kapta. Mint írták, az első félidőben hatástalan volt a jobb szélen támadásban, gyakran kellett a védekezéssel foglalkoznia, majd végül középen fejezte be a mérkőzést.

A Liverpool.com Kerkeztől a támadásban való domborítást hiányolta (6), míg Szoboszlai játékát így látták (6): posztja szerint jobbról indult, de a szélső támadások inkább Bradleytől indultak.

Érkezett néhány jó beadás, de a labdái nagy részét hatástalanították.

A szabadrúgása messze elkerülte a kaput – írta Matt Addison, a portál szakírója.