Szoboszlai elveszett, a Liverpool tanácstalan – kínos értékeléseket kaptak a Vörösök a londoni csata után

Vészhelyzet Londonban – csúszott a kezdés, egy bomba tréfálta meg Szoboszlaiékat (VIDEÓ)
A Fulham otthonában lépett pályára a címvédő a Premier League-ben, ahol a második 2026-os döntetlenjét érte el.
A Fulham otthonában Kerkez is elhomályosította a magyar válogatott csapatkapitányát. Íme, Szoboszlaiék osztályzatai a PL-mérkőzés után.
Továbbra is veretlen, de egyúttal nyeretlen is a Liverpool a 2026-os naptári évben. A Premier League 20. fordulójában a bajnoki címvédő Londonba látogatott, ahol a magyarok közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Fulham otthonában 2–2-re megvívott csatát – a Pool kezéből a 97. percben csúszott ki a győzelem!
A This is Anfield Kerkeznek 6-ost, Szoboszlainak csak 5-öst adott. A védő esetében kiemelték eltűnt a korábbi összhang Wirtz-cel, csak szenvedett, de keményen dolgozott, sokat szerelt, nem lehetett sok hibát találni a játékában.
Szoboszlai visszafogottabb volt: az első félidőben nem igazán vette ki a részét a támadásokból, igyekezett labdát tartani egy tanácstalan Liverpoolban, a fordulás után már élénkebb volt, a letámadások élére állt, de gyakran tűnt elveszettnek.
A Goal.com is tisztességes teljesítménnyel jellemezte és egy 6-ossal honorálta Kerkezt, a magyar válogatott csapatkapitánya szintén 6-ost kapott, csapata egyik legfényesebb alakjaként említik, aki ezúttal nem tudott nagyot villantani.
A Liverpool Echo Kerkez energiaszintjét és elkötelezettségét dicsérte, védőjátékát pedig stabilként írta le, osztályzata: 6-os. Szoboszlai is ezt a minősítést kapta. Mint írták, az első félidőben hatástalan volt a jobb szélen támadásban, gyakran kellett a védekezéssel foglalkoznia, majd végül középen fejezte be a mérkőzést.
A Liverpool.com Kerkeztől a támadásban való domborítást hiányolta (6), míg Szoboszlai játékát így látták (6): posztja szerint jobbról indult, de a szélső támadások inkább Bradleytől indultak.
Érkezett néhány jó beadás, de a labdái nagy részét hatástalanították.
A szabadrúgása messze elkerülte a kaput – írta Matt Addison, a portál szakírója.
A szaklapok nagyobb része tehát hasonlóképpen értékelte a két magyar teljesítményét, ám nem mindegyik. Némelyiknél Kerkez ezúttal el tudta homályosítani a válogatott csapatkapitányát.
Fotó: Adrian Dennis/AFP