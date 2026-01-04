Ft
Fulham Liverpool FC Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai elveszett, a Liverpool tanácstalan – kínos értékeléseket kaptak a Vörösök a londoni csata után

2026. január 04. 19:40

A Fulham otthonában Kerkez is elhomályosította a magyar válogatott csapatkapitányát. Íme, Szoboszlaiék osztályzatai a PL-mérkőzés után.

2026. január 04. 19:40
null

Továbbra is veretlen, de egyúttal nyeretlen is a Liverpool a 2026-os naptári évben. A Premier League 20. fordulójában a bajnoki címvédő Londonba látogatott, ahol a magyarok közül Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a Fulham otthonában 2–2-re megvívott csatát – a Pool kezéből a 97. percben csúszott ki a győzelem!

Szoboszlai visszafogottabb volt: az első félidőben nem igazán vette ki a részét a támadásokból, igyekezett labdát tartani egy tanácstalan Liverpoolban, a fordulás után már élénkebb volt, a letámadások élére állt, de gyakran tűnt elveszettnek.

A Goal.com is tisztességes teljesítménnyel jellemezte és egy 6-ossal honorálta Kerkezt, a magyar válogatott csapatkapitánya szintén 6-ost kapott, csapata egyik legfényesebb alakjaként említik, aki ezúttal nem tudott nagyot villantani.

A Liverpool Echo Kerkez energiaszintjét és elkötelezettségét dicsérte, védőjátékát pedig stabilként írta le, osztályzata: 6-os. Szoboszlai is ezt a minősítést kapta. Mint írták, az első félidőben hatástalan volt a jobb szélen támadásban, gyakran kellett a védekezéssel foglalkoznia, majd végül középen fejezte be a mérkőzést.

A Liverpool.com Kerkeztől a támadásban való domborítást hiányolta (6), míg Szoboszlai játékát így látták (6): posztja szerint jobbról indult, de a szélső támadások inkább Bradleytől indultak.

Érkezett néhány jó beadás, de a labdái nagy részét hatástalanították.

A szabadrúgása messze elkerülte a kaput – írta Matt Addison, a portál szakírója.

A szaklapok nagyobb része tehát hasonlóképpen értékelte a két magyar teljesítményét, ám nem mindegyik. Némelyiknél Kerkez ezúttal el tudta homályosítani a válogatott csapatkapitányát.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Adrian Dennis/AFP

Összesen 2 komment

grün
2026. január 04. 20:25
ez a liverpool borzalmas, de legalább láttunk egy gyönyorű gólt a végén
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. január 04. 20:00
SLOT még a LIVERPOOL edzője?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!