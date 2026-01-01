Ft
liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Észrevehetően lelassult” – nem kímélték Angliában a visszatérő Szoboszlait az évnyitós nullázás után

2026. január 01. 21:47

Megszakadt a Liverpool győzelmi sorozata, megint a Leeds volt a ludas. Íme, Szoboszlai osztályzatai a PL-mérkőzés után.

2026. január 01. 21:47
null

Mint arról beszámoltunk, gól nélküli döntetlennel kezdte az évet a Liverpool labdarúgócsapata a Leeds ellen az angol labdarúgó élvonalban. A decemberi, idegenbeli 3–3 után Arne Slot együttese hazai pályán sem tudta legyőzni az újoncot. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik eltiltása után végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos a hajrára szállt be.

Szoboszlai értékelései a szaklapoknál:

Az angol oldalak nem voltak elragadtatva a címvédő teljesítményétől és azt írják, a középpályásnak sem tett jót a pihenés, ráadásul a hajrában ismét jobbhátvédként kellett játszania. Egy kapu előtti szabadrúgást pedig elkért tőle Wirtz, így csak a sorfalba állhatott be.

A This is Anfield 6-ossal értékelte Szoboszlait. Úgy fogalmaztak, eltiltása után pont úgy kezdett, mint aki 12 napot hagyott ki az előző meccse óta. Észrevehetően kissé lelassult, nem tudott ritmust adni, ez pedig nem jellemző rá ebben a szezonban.

Többet cseleztek mellette, mint bármelyik másik játékos mellett a meccsen (4), szóval ez mindenképpen figyelemre méltó.

A Goal.com is hatossal jutalmazta. Kiemelték a példaértékű munkabírását, ám arról is írnak, támadásban nem igazán nyújtott eleget.

A Liverpool Echo szintén hatossal kínálta meg, azt emelték ki, hogy a visszatérése után még nem érte el a korábbi játéktempóját, veszélyes lövését pedig Perri ki tudta tenyerelni.

A Liverpool.com így értékelt: Szoboszlai Dominik (6).

A 10-es poszton játszó magyar energikusan játszott, de hiányzott belőle az a labdaérzék, amihez a szurkolók hozzászoktak.

Erőteljes lövése volt teljesítményének csúcspontja, de azt is védte a vendégek kapusa.

A csereként beszálló Kerkeznél azt emelték ki a szakírók, hogy a labdaeladásaival olykor nehéz helyzetbe hozta a csapatát.

Fotó: NurPhoto via AFP

