„Észrevehetően lelassult” – nem kímélték Angliában a visszatérő Szoboszlait az évnyitós nullázás után

Többet cseleztek mellette, mint bármelyik másik játékos mellett a meccsen (4), szóval ez mindenképpen figyelemre méltó.

A Goal.com is hatossal jutalmazta. Kiemelték a példaértékű munkabírását, ám arról is írnak, támadásban nem igazán nyújtott eleget.

A Liverpool Echo szintén hatossal kínálta meg, azt emelték ki, hogy a visszatérése után még nem érte el a korábbi játéktempóját, veszélyes lövését pedig Perri ki tudta tenyerelni.

A Liverpool.com így értékelt: Szoboszlai Dominik (6).