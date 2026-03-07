Morbid fogadási őrület: atombomba robbanására érkeztek a tömeges tétek a Polymarketen

Váratlanul visszavonták a Polymarket platformról azt a nagy port kavart fogadást, amely egy esetleges közeljövőbeli nukleáris robbantás esélyeit latolgatta. A döntés azt követően született meg, hogy a globális feszültség fokozódásával ugrásszerűen nőtt a forgalom a piacon, és a fogadók egyre nagyobb esélyt láttak arra, hogy bevetésre kerül egy atombomba – írta meg az atv.hu.

A platform csendben archiválta a lehetőséget, miután kedden sokan felfigyeltek arra, hogy a Polymarket hivatalos X csatornája arról posztolt, a felhasználók szerint már 22 százalék az esélye annak, hogy még az idén felrobban valahol egy atombomba. A bizarr és sokak szerint etikátlan fogadási piacot eredetileg még tavaly novemberben listázták, a valódi forgalom azonban csak a közelmúltban, a közel keleti események hatására indult be. Bár a platformot korábban nem zavarták a hasonlóan véres kimenetelű fogadások, ezúttal a népszerűség megugrásával párhuzamosan inkább a visszavonulás mellett döntöttek.