Morbid fogadási őrület: atombomba robbanására érkeztek a tömeges tétek a Polymarketen

A Magyar Péterről szóló „Én, a kétarcú” című képregény vezeti a Libri sikerlistáját
A kiadvány már most erős visszhangot váltott ki, és kiemelt érdeklődés övezi az olvasók részéről.
Dollárszázezrekkel fogadtak az atombomba felrobbantására.
Váratlanul visszavonták a Polymarket platformról azt a nagy port kavart fogadást, amely egy esetleges közeljövőbeli nukleáris robbantás esélyeit latolgatta. A döntés azt követően született meg, hogy a globális feszültség fokozódásával ugrásszerűen nőtt a forgalom a piacon, és a fogadók egyre nagyobb esélyt láttak arra, hogy bevetésre kerül egy atombomba – írta meg az atv.hu.
A platform csendben archiválta a lehetőséget, miután kedden sokan felfigyeltek arra, hogy a Polymarket hivatalos X csatornája arról posztolt, a felhasználók szerint már 22 százalék az esélye annak, hogy még az idén felrobban valahol egy atombomba. A bizarr és sokak szerint etikátlan fogadási piacot eredetileg még tavaly novemberben listázták, a valódi forgalom azonban csak a közelmúltban, a közel keleti események hatására indult be. Bár a platformot korábban nem zavarták a hasonlóan véres kimenetelű fogadások, ezúttal a népszerűség megugrásával párhuzamosan inkább a visszavonulás mellett döntöttek.
A számok magukért beszélnek. Míg korábban alig néhány ezer dollárt tettek meg a nukleáris eszkalációra és egy atombomba felrobbantására, az Irán elleni legutóbbi amerikai és izraeli csapások után a napi forgalom hirtelen 244 ezer dollárra ugrott.
Összesen már több mint 830 ezer dollár, vagyis nagyjából 300 millió forintnyi kriptovaluta feküdt abban a kérdésben, hogy bekövetkezik e a nukleáris apokalipszis a jövő évig.
A cég nem indokolta meg, miért éppen most érezték úgy, hogy ez már túl sok, de a bejegyzéseiket és a fogadást is törölték vagy archiválták. A platform történetében nem ez az első eset, hogy valaki hatalmas összeget kaszált politikai tragédiákon. Volt, aki Ali Hámenei iráni vezető meggyilkolásának pontos megjóslásával keresett félmillió dollárt, mások pedig Nicolás Maduro venezuelai elnök elhurcolása előtt néhány órával tettek meg sikeres téteket. Ez pedig felveti a legsúlyosabb kérdést, vajon csak szerencsés tippelőkről van szó, vagy bennfentes információkkal rendelkező katonai és kormányzati tisztviselők játszanak a piacokon.
A botrányt tovább fűti, hogy a Polymarket nemzetközi verziója kívül esik az amerikai törvényeken, amelyek szigorúan tiltják a háborúra vagy merényletekre való fogadást. A felhasználók eddig trükközéssel és VPN ek használatával érték el az oldalt. Fordulatot a Trump adminisztráció hozott, amely zöld utat adott a cég amerikai terjeszkedésének, és leállított több folyamatban lévő vizsgálatot is. Ebben közrejátszhat, hogy az elnök fia, ifjabb Donald Trump is a platform tanácsadó testületének tagja.
Nyitókép forrása: AFP PHOTO
***
Ezt is ajánljuk a témában
A kiadvány már most erős visszhangot váltott ki, és kiemelt érdeklődés övezi az olvasók részéről.