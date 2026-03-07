Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
polymarket irán nukleáris forgalom donald trump trump

Morbid fogadási őrület: atombomba robbanására érkeztek a tömeges tétek a Polymarketen

2026. március 07. 21:39

Dollárszázezrekkel fogadtak az atombomba felrobbantására.

2026. március 07. 21:39
null

Váratlanul visszavonták a Polymarket platformról azt a nagy port kavart fogadást, amely egy esetleges közeljövőbeli nukleáris robbantás esélyeit latolgatta. A döntés azt követően született meg, hogy a globális feszültség fokozódásával ugrásszerűen nőtt a forgalom a piacon, és a fogadók egyre nagyobb esélyt láttak arra, hogy bevetésre kerül egy atombomba – írta meg az atv.hu.

A platform csendben archiválta a lehetőséget, miután kedden sokan felfigyeltek arra, hogy a Polymarket hivatalos X csatornája arról posztolt, a felhasználók szerint már 22 százalék az esélye annak, hogy még az idén felrobban valahol egy atombomba. A bizarr és sokak szerint etikátlan fogadási piacot eredetileg még tavaly novemberben listázták, a valódi forgalom azonban csak a közelmúltban, a közel keleti események hatására indult be. Bár a platformot korábban nem zavarták a hasonlóan véres kimenetelű fogadások, ezúttal a népszerűség megugrásával párhuzamosan inkább a visszavonulás mellett döntöttek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A számok magukért beszélnek. Míg korábban alig néhány ezer dollárt tettek meg a nukleáris eszkalációra és egy atombomba felrobbantására, az Irán elleni legutóbbi amerikai és izraeli csapások után a napi forgalom hirtelen 244 ezer dollárra ugrott.

Összesen már több mint 830 ezer dollár, vagyis nagyjából 300 millió forintnyi kriptovaluta feküdt abban a kérdésben, hogy bekövetkezik e a nukleáris apokalipszis a jövő évig.

A cég nem indokolta meg, miért éppen most érezték úgy, hogy ez már túl sok, de a bejegyzéseiket és a fogadást is törölték vagy archiválták. A platform történetében nem ez az első eset, hogy valaki hatalmas összeget kaszált politikai tragédiákon. Volt, aki Ali Hámenei iráni vezető meggyilkolásának pontos megjóslásával keresett félmillió dollárt, mások pedig Nicolás Maduro venezuelai elnök elhurcolása előtt néhány órával tettek meg sikeres téteket. Ez pedig felveti a legsúlyosabb kérdést, vajon csak szerencsés tippelőkről van szó, vagy bennfentes információkkal rendelkező katonai és kormányzati tisztviselők játszanak a piacokon.

A botrányt tovább fűti, hogy a Polymarket nemzetközi verziója kívül esik az amerikai törvényeken, amelyek szigorúan tiltják a háborúra vagy merényletekre való fogadást. A felhasználók eddig trükközéssel és VPN ek használatával érték el az oldalt. Fordulatot a Trump adminisztráció hozott, amely zöld utat adott a cég amerikai terjeszkedésének, és leállított több folyamatban lévő vizsgálatot is. Ebben közrejátszhat, hogy az elnök fia, ifjabb Donald Trump is a platform tanácsadó testületének tagja.

Nyitókép forrása: AFP PHOTO

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tekeva
2026. március 08. 09:23
Meg fogadnak még a Tisza győzelmére... Ennek a Polymarketnek a hitelessége a Mediánnal van egy szinten.
Válasz erre
0
0
google-2
2026. március 08. 08:36
Festik az ördögöt a falra, a kiírók pedig betegek.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 07. 22:04
Észak-Korea vezetője kijelentette, hogy készen áll az országa a segítségnyújtásra. Amit Izrael művel Iránnal, az minden atomhatalom doktrínája szerint elegendő alap lehet atomfegyver bevetésére.
Válasz erre
0
2
hlaci83
2026. március 07. 22:03
Ez az igazi kidobott pénz. Ha valaki nyer, úgysem fizetik már ki.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!