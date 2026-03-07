„Tisztelem a hazámat, de Magyarország az otthonom” – szerb olimpiai bajnok a Mandinernek

Pont nélkül zárta a Vasas a Bajnokok Ligája csoportkörét, de a bajnokságban a felsőházban szerepelhet, míg az Eurokupában a BVSC elleni visszavágót is előnyből várhatja.

Egész januárban erre a terhelésre készültünk, ennek megfelelően alakítottuk ki az edzésprogramunkat. A BL jó lehetőséget jelentett, de más szint, az utóbbi hetekben pedig elveszítettünk néhány rangadót, de így sem lehetünk elégedetlenek. Abban látom a problémát, hogy nem voltunk igazán élesek, korábban nem voltunk ilyen helyzetben és hiányzik a srácokból a megfelelő önbizalom. Szükségünk van a tapasztalatra, mert kulcspillanatokban jól kell dönteni, ez pedig csak rutinnal sajátítható el. Sok fontos meccs, rangadó vár még ránk, a rájátszásban is a legjobbat szeretnénk nyújtani. Ezt már Kovács Róbert irányítása mellett érheti el a csapat, én nyárig sportigazgatóként segítem a stábot.

Mit hiányolt a csapatból eddig?

Azt látom, hogy általánosságban mintha a szenvedély hiányozna kicsit a mai fiatalokból. Aktív koromban mindig elszántan küzdöttem a csapatomért, segítettem a társakat, igyekeztem példát mutatni. A felelősség vállalása, és az ilyen típusú játékos ritka, mint a fehér holló – ez most kicsit hiányzik. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy az egész sportág megváltozott, nem ugyanaz már, mint korábban. Általánosságban is alábbhagyott a vágy, és ha ez nincs, akkor a motiváció is csökken.