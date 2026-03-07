„Tisztelem a hazámat, de Magyarország az otthonom” – szerb olimpiai bajnok a Mandinernek

Közleményt adott ki a szerb kormány a magyarokat legyőző csapatuk miatt
Nem fukarkodik Szerbia.
Egészen mostanáig a Vasas férfi vízilabdacsapatának kispadján ült a magyar élvonal egyetlen külföldi szakvezetője, a szerb olimpiai bajnok Szlobodan Nikics, aki tíz éve él hazánkban és a vízilabdaedző-karrierjétől függetlenül is Magyarországon képzeli el az életét.
Intenzív időszakot él a Vasas férfi vízilabdacsapata: a Bajnokok Ligája-kaland lezárultával az Eurokupa nyolcaddöntőjében háromgólos előnyt szerzett a BVSC elleni fővárosi derbin, a Ferencváros elleni bajnoki csúcsrangadóval lezárta az alapszakaszt, majd Szolnokon egy szűk vereséggel indította a felsőházi rájátszást.
A zuglóiak elleni „nemzetközi kupacsatát” végül összesítésben elbukták a piros-kékek, miután hétgólos vereségbe futottak bele. Egészen mostanáig az angyalföldi együttes kispadján a magyar élvonal egyetlen külföldi szakvezetője, a szerb olimpiai bajnok Szlobodan Nikics ült, aki tíz éve él hazánkban és a karrierjétől függetlenül is Magyarországon képzeli el az életét – most azonban eljött a váltás ideje. Nyárig sportigazgatóként segíti az új vezetőedző, Kovács Róbert munkáját, a közös jövőről pedig tárgyalnak még a folytatásban.
Pont nélkül zárta a Vasas a Bajnokok Ligája csoportkörét, de a bajnokságban a felsőházban szerepelhet, míg az Eurokupában a BVSC elleni visszavágót is előnyből várhatja.
Egész januárban erre a terhelésre készültünk, ennek megfelelően alakítottuk ki az edzésprogramunkat. A BL jó lehetőséget jelentett, de más szint, az utóbbi hetekben pedig elveszítettünk néhány rangadót, de így sem lehetünk elégedetlenek. Abban látom a problémát, hogy nem voltunk igazán élesek, korábban nem voltunk ilyen helyzetben és hiányzik a srácokból a megfelelő önbizalom. Szükségünk van a tapasztalatra, mert kulcspillanatokban jól kell dönteni, ez pedig csak rutinnal sajátítható el. Sok fontos meccs, rangadó vár még ránk, a rájátszásban is a legjobbat szeretnénk nyújtani. Ezt már Kovács Róbert irányítása mellett érheti el a csapat, én nyárig sportigazgatóként segítem a stábot.
Mit hiányolt a csapatból eddig?
Azt látom, hogy általánosságban mintha a szenvedély hiányozna kicsit a mai fiatalokból. Aktív koromban mindig elszántan küzdöttem a csapatomért, segítettem a társakat, igyekeztem példát mutatni. A felelősség vállalása, és az ilyen típusú játékos ritka, mint a fehér holló – ez most kicsit hiányzik. Azt is hozzá kell azonban tenni, hogy az egész sportág megváltozott, nem ugyanaz már, mint korábban. Általánosságban is alábbhagyott a vágy, és ha ez nincs, akkor a motiváció is csökken.
Játékosként mindig tanulni akartam, mindig ez hajtott, és ebből most kevesebbet látok.
Mindenhol játékosuralom van, ezért az edzősködést is új alapokra kell helyezni.
Tizedik éve él Budapesten, pedig a világ minden pontjáról akadhatnak kérői. Mi döntött Magyarország mellett?
Voltak ajánlataim az elmúlt években, de nagyon megszerettem az országot. Igen, ez a tizedik évem Budapesten. A város csendes, tiszta, talán a legszebb a világon. Teljesen más itt a mentalitás Szerbiához képest és az is fontos, hogy a magyar az egyik legjobb bajnokság. Itt tisztelik az eredményeket, amiker elért az ember, kiváló a kultúra sportban és a magyarországi infrastruktúra is párját ritkítja.
Aktív játékosként élt többek között
Van tehát összehasonlítási alapja. Milyenek a magyar mindennapok?
Nagyon szeretem az itteni rendet. A családom remekül érzi magát, a gyerekeim tökéletesen beszélnek magyarul, élvezem az itteni életet és sok barátom is van. Húszéves korom óta vándorlok a világban a sport miatt, de a leghosszabb időt itt, Magyarországon töltöttem eddig. A lányom már 18 éves, a fiam 14, az életük ide köti őket, a feleségem is itt dolgozik, otthon érezzük magunkat.
Tisztelem a hazámat, de Magyarország az otthonom.
Van kedvence?
Sokat utazom és imádom az ország hangulatát. Nagyon vártam, hogy márciustól elinduljon a közlekedés a Budapest–Belgrád-vasútvonalon, hogy három-négy óra alatt odaérjünk az egyik fővárosból a másikba. Édesanyám és a bátyám is Belgrádban él, így viszonylag sűrűn megfordulunk ott. Azt látom, Szerbiában valahogy idegesebbek az emberek, itt viszont nyugodtabb az élet. Ott több húst eszünk, itt egészségesebb ételeken élünk, a húslevesnek, a gulyáslevesnek és a lángosnak pedig nincs párja. Azok a család kedvencei.
Akkor hosszabb távon terveznek?
Egyértelműen itt tervezzük az életünket, de a szerződésem az idény végén lejár a Vasasnál. Ez már az ötödik évem a klubnál, talán eljött az idő a friss impulzusokra. Mostantól Kovács Róberté a karmesteri pálca, én sportigazgatóként folytatom nyárig. Aztán tárgyalunk. Az évad ezen szakaszában, de legkésőbb tavasszal általában egymást követik a következő kiírást érintő bejelentések a sportágunkban, én azonban egyelőre várok. Majd nyáron meglátjuk, merre tovább.
Továbbra is szeretem és tisztelem ezt a klubot, megtisztelő, hogy 100 év alatt én voltam az első külföldi vízilabdaedző a fővárosban.
Hálás vagyok, hogy Magyarországon ilyen komoly lehetőséget kaptam.
Fotó: MTI/Kovács Tamás