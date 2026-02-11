Varga Zsolt megtörte a csendet a Zalánki-ügyben

Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint meg kell vizsgálni, hogy akár Zalánki Gergő, akár más hogyan illeszkedik a belgrádi Európa-bajnokságon ezüstérmes együttes keretéhez – írja a Magyar Távirati Iroda.

A szakember a magyar szövetség közösségi oldalán kedden koraeste közzétett videóban arról beszélt: nem a közösségi médiában szokták megbeszélni a problémákat a játékosaival, hanem másképpen. Varga ezzel az Eb-keretből kimaradt Zalánki Gergő január végi posztjára utalt.