„Kicsinyesség, mögöttes játszmák” – ezt üzenték a magyar legendának, miután kiöntötte a szívét

2023 nyarán, a Los Angeles-i Világkupát megelőzően – a válogatottal dolgozó sportpszichológus javaslatára – felvetődött, hogy az olimpia után egy nyarat feltöltődés céljából a családommal töltsek. Ezt a döntést nem egyedül hoztam meg, a szövetség is támogatott. A vízilabdában ez egy elfogadott gyakorlat, így a döntés látszólag nem volt kockázatos.

A 2024-es év számomra rendkívüli pszichés terheléssel járt: klubom, a Pro Recco csődbe ment, és teljes bizonytalanságban készültem az olimpiára. Ebben a helyzetben a korábban egyeztetett pihenő már nem kényelmi döntés volt, hanem a lelki stabilitásom megőrzését segítette elő. Meggyőződésem, hogy hosszú távon ez a válogatott érdekeit is szolgálta, hiszen a megfelelő teljesítményhez – különösen ezen a szinten – elengedhetetlen a szellemi rekreáció.

A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is.

Többször próbáltam választ kapni arra, mi a konkrét oka ennek a kialakult helyzetnek, mit tehetek azért, hogy ez megoldódjon.

Különösen nehéz volt megélni, hogy utólag vitatott lett a korábban mindenki által elfogadott döntés, miszerint elengedtek erre az időszakra, majd ez később indokként szolgált arra, hogy ne térhessek vissza. Mindez azért is érthetetlen számomra, mert a sportágban a múltban és jelenleg is több játékos él(t) hasonló lehetőséggel, és ez soha nem jelentett problémát.