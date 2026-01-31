Ft
zalánki gergő férfi vízilabda Varga Zsolt vízilabda

„Kicsinyesség, mögöttes játszmák” – ezt üzenték a magyar legendának, miután kiöntötte a szívét

2026. január 31. 16:10

Zalánki Gergő nem vett részt az Európa-bajnokságon. A magyar ikon a közösségi oldalán mesélt az elmúlt időszakáról, a szurkolók pedig reagáltak rá.

2026. január 31. 16:10
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar vízilabdasport legendás alakja, Zalánki Gergő a közösségi médiában hosszú nyilvános posztban foglalta össze az elmúlt két és fél évét. A világbajnok és Európa-bajnok vízilabdázó az olimpia utáni nyarat pihenéssel töltötte, előre egyeztetetten nem vett részt a tavalyi szingapúri világbajnokságon, ám a januári Európa-bajnoksághoz közeledve jelezte, hogy készen áll a visszatérésre. Ennek ellenére nem volt tagja a Belgrádban ezüstérmet szerző válogatottnak.

  • Facebook-bejegyzését és a hozzátartozó kommentjét tartalmi változtatás nélkül közöljük, utána pedig megmutatjuk a szurkolók reakcióját!

„Az utóbbi időben sok kérdést kaptam azzal kapcsolatban, mi történt, miért nem vagyok a magyar válogatott tagja. Mivel a helyzet számomra sem volt egyértelmű, nem szerettem volna beszélni róla.

Hosszas mérlegelés után azért döntöttem úgy, hogy most megszólalok, mert fontosnak tartom, hogy elmondhassam az én nézőpontomat.

2023 nyarán, a Los Angeles-i Világkupát megelőzően – a válogatottal dolgozó sportpszichológus javaslatára – felvetődött, hogy az olimpia után egy nyarat feltöltődés céljából a családommal töltsek. Ezt a döntést nem egyedül hoztam meg, a szövetség is támogatott. A vízilabdában ez egy elfogadott gyakorlat, így a döntés látszólag nem volt kockázatos.

A 2024-es év számomra rendkívüli pszichés terheléssel járt: klubom, a Pro Recco csődbe ment, és teljes bizonytalanságban készültem az olimpiára. Ebben a helyzetben a korábban egyeztetett pihenő már nem kényelmi döntés volt, hanem a lelki stabilitásom megőrzését segítette elő. Meggyőződésem, hogy hosszú távon ez a válogatott érdekeit is szolgálta, hiszen a megfelelő teljesítményhez – különösen ezen a szinten – elengedhetetlen a szellemi rekreáció.

A pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kaptam meghívót, illetve lehetőséget arra, hogy bizonyítsak. Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is.

Többször próbáltam választ kapni arra, mi a konkrét oka ennek a kialakult helyzetnek, mit tehetek azért, hogy ez megoldódjon.

Különösen nehéz volt megélni, hogy utólag vitatott lett a korábban mindenki által elfogadott döntés, miszerint elengedtek erre az időszakra, majd ez később indokként szolgált arra, hogy ne térhessek vissza. Mindez azért is érthetetlen számomra, mert a sportágban a múltban és jelenleg is több játékos él(t) hasonló lehetőséggel, és ez soha nem jelentett problémát.

Ez a kettős mérce bizonytalanságot kelt bennem, és megkérdőjelezi mindazt, amiért hosszú éveken át dolgoztam.

A vízilabda az életem. Aki ismer, tudja, mennyire komolyan veszem, minden gondolatom e körül forog, és rengeteg erőfeszítést tettem azért, egészen kiskorom óta, hogy erre a szintre eljussak. A klubomban, ahol lehetőséget kapok, mindent megteszek a csapat jó teljesítményéért: a motivációm megvan, a munkába vetett hitem erős. Amit hiányolok, az a tiszta és őszinte kommunikáció.

Nem támadni szeretnék, hanem megértetni: a mentális egészség nem kiváltság, hanem alapfeltétel. Hiszem, hogy a magyar vízilabda akkor lehet igazán erős, ha ebben nincs különbség játékos és játékos között.”

A magyarok legendája, Zalánki Gergő nem vett részt az Európa-bajnokságon
A magyarok legendája, Zalánki Gergő nem vett részt az Európa-bajnokságon (Fotó: Zalesz/Facebook)

A szurkolók üzentek a magyar legendának

„Szia! Én személy szerint elképzelni nem tudtam, miért nem vagy válogatott. De köszönöm, hogy tudattad velünk, ezt azt gondolom, az egész nép nevében megtehetem. És kívánom, hogy a világ egyik, ha nem a legjobb balkezese, legyen ott Los Angelesben. És VELED együtt legyünk olimpiai bajnokok. Magyar színekben természetesen.”

„Szia! Mint kívülálló: nem tartom szerencsésnek ezt a posztot a Facebookon. Ezt neked kell megbeszélned face to face Varga Zsolttal. Nem gondolom, hogy egy itteni beírás segítene a helyzeten.”

„Nehéz külső szemlélőként hozzászólni, de az biztos, hogy mi szurkolók nem felejtettünk el. Várjuk, hogy ismét lássunk a válogatottban a profi bal kezeddel és elhivatottságoddal együtt!”

„Teljes döbbenet számomra, hogy ilyen megtörténhet. A világ egyik legjobb pólósa... Sajnos nem Varga Zsolton fog múlni ez már magasabb szinteken mozog, de mindenképp hiányzik a válogatottból, de nagyon...”

„Kicsinyesség, mögöttes játszmák, kivételezettek, hungaricum, ami zajlik. Ne add fel, csak ne itthon folytasd!”

„Hogy mennyire fontos a mentális stabilitás, szerintem nem kérdés. A döntő épp azon úszott el, hogy a srácok teljesen szétestek fejben. Egyszerűen döbbenetes volt számomra is, mint sokunknak, hogy nem vagy a keretben. Nagyon-nagyon hiányoztál a csapatból.”

Fotó: Zalesz/Facebook

 

