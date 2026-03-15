Megint bajba kerülhet Nyugat Európa energiaellátása

A szűk keresztmetszet

A nyugat-európai hálózatfejlesztések lassulása kifejezetten aggasztó egy olyan időszakban, amikor a kontinens energiaellátása soha nem látott átalakuláson megy keresztül. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint az évtized végére a megújulók és a nukleáris energia biztosítja az európai villamosenergia-mix 84 százalékát, csakhogy hiába termelünk egyre több tiszta energiát, ha azt a fizikai hálózatok elmaradottsága miatt nem tudjuk célba juttatni. Vagyis a globális energiarendszer legsúlyosabb ellentmondása az építési sebességek közötti áthidalhatatlan szakadék. Amíg egy

gyár vagy egy modern adatközpont egy–három év alatt felépül, addig az azt kiszolgáló nagyfeszültségű hálózatok és nemzetközi határkeresztező kapacitások fejlesztése – a szabályozási nehézségek miatt – akár tizenöt évet is igénybe vehet.

Bővülő energiaexport-lehetőségek

A Tarchon-projekt kálváriája viszont felértékeli a kelet-közép-európai régió és benne hazánk hálózatbiztonsági beruházásait, ráadásul a magyar villamosenergia-rendszer termelői oldala elképesztő átalakuláson ment keresztül. Míg 2010-ben a naperőművi kapacitásunk csupán 2 megawatt volt, a múlt év végére meghaladta a 8300-at, és az idén februárig 8442-re nőtt. Ez az óriási zöldenergia-termelő kapacitás – különösen a bővülő akkumulátoros tárolókapacitásokkal – szilárd alapot nyújt a rendszerszintű ellenálló képességhez.